Her eve uyacak 6 küçük ve ekonomik mutfak modeli

Mutfak evin en önemli alanlarından biridir. İster çok iyi bir aşçı olun, ister olmayın mutfak önem taşır, çünkü ailenin kesin olarak bir araya geldiği tek yerdir. Öyle ya, ebeveynler oturma odasında televizyon başında vakit geçirirken, çocuklar odalarında ders çalışmakla meşgul olabilirler ama sofrada tüm aile fertleri bir aradadır.
Modern zamanlarda evler eskisi gibi değil. Özellikle büyük şehirlerdeki arsa maliyetleri yüzünden evler daha da küçüldü. Bu küçülme en çok da mutfaklara yansıdı. Ortaya iki kişinin bir arada zor duracağı mutfaklar çıktı. Ya da mutfaklar oturma odasıyla birleşerek açık planlı alanlar oluşturuldu. Bugün size küçük ama rahat ve aynı zamanda da düşük maliyetli altı mutfak derledik. Mutfağını yenilemek isteyenler bu mutfakları sakın kaçırmasın.
Bu modern mutfak deyince örnek olarak gösterilebilecek mutfak küçük olmasına rağmen konforlu olmasıyla dikkat çekiyor. Beyaz duvarlar ve beyaz mutfak dolapları mekanın daha geniş ve ferah olmasına katkı sağlıyor. Yine bu etkiye ek olarak zemin döşemesinde de açık renkli laminant seçilmiş. Mutfağın en dikkat çeken parçası ise cam masa. Cam olması mutfağın geniş görünmesine yardımcı oluyor.
Bu art deco tarzdaki mutfak insanı ilk bakışta büyülüyor. Siyahın domine ettiği mutfakta inoks dokulu cihazlar ve eviye hoş bir kontrast ortaya çıkmasına yarıyor.
Bu mutfakta ise rustik ve modern tarzların bir aradalığını görüyoruz. Eskitilmiş ahşap masa ve antika denebilecek kadar eski ve tarz sahibi sandalyeler mutfağa rustik bir hava katıyor. Mutfak dolapları ve tezgah da aynı etkiye destek oluyor. Metalik davlumbaz ve ışıklar ise mutfağa yapılan bir modern dokunuş olarak karşımıza çıkıyor. Ancak mutfağın başrolünde eski tasarıma sahip buzdolabı olduğunu söyleyebiliriz.
Yeşil tonlarda dolaplar ve mutfak adasına sahip bir mutfak. Ayrıca kapı ve pencere çerçeveleri de yeşil. Peki burada daha yeşile ihtiyaç var mı? Bu resmi görmeden önce yok diyebilirdiniz ama yeşil bitkilerin mutfağa verdiği tazeliği görünce bu soruya hayır demek imkansız.
Mutfaklarda genelde iddiasız ve nötr renkler tercih edilir. Ancak bu tercih bazen tekdüze sonuçların çıkmasına neden olabilir. Eğer siz de nötr renklerden sıkılanlardansanız, kesinlikle renkli bir mutfağa sahip olmalısınız. Fotoğraftaki mutfağın rengine ne dersiniz?
Mutfaktaki ana unsurlarda değilse bile, aksesuarlarda ve küçük parçalarda farklı ve çarpıcı renkleri kullanmak, mutfağa canlılık katar. Tıpkı bu mutfakta olduğu gibi. Mutfak dolapları gri olsa da, rengarenk sandalyeler ve aksesuarlar ortamı ısıtmaya yetmiş. Küçük mutfaklarda çok işe yarayan bir çözüm olarak tava ve tencerelerin tavana asıldığına dikkat çekmekte yarar var.
Daha fazla küçük mutfak görmek için şöyle buyurun.