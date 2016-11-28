Her eve uyacak 6 küçük ve ekonomik mutfak modeli

Mutfak evin en önemli alanlarından biridir. İster çok iyi bir aşçı olun, ister olmayın mutfak önem taşır, çünkü ailenin kesin olarak bir araya geldiği tek yerdir. Öyle ya, ebeveynler oturma odasında televizyon başında vakit geçirirken, çocuklar odalarında ders çalışmakla meşgul olabilirler ama sofrada tüm aile fertleri bir aradadır.

Modern zamanlarda evler eskisi gibi değil. Özellikle büyük şehirlerdeki arsa maliyetleri yüzünden evler daha da küçüldü. Bu küçülme en çok da mutfaklara yansıdı. Ortaya iki kişinin bir arada zor duracağı mutfaklar çıktı. Ya da mutfaklar oturma odasıyla birleşerek açık planlı alanlar oluşturuldu. Bugün size küçük ama rahat ve aynı zamanda da düşük maliyetli altı mutfak derledik. Mutfağını yenilemek isteyenler bu mutfakları sakın kaçırmasın.