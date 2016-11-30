Kır evi deyip geçmeyin: 8 şaşırtıcı proje

Kır evi dendiğinde, genellikle şehir dışlarında inşa edilen basit yapılar akla gelirdi. Bu tanımlama pek hatalı olmamakla birlikte, basit kavramı için oldukça değişken diyebiliriz. Kır evleri geleneksel olarak, adı üzerinde country (kırsal) mimari stile sahip olmakla birlikte, çağdaş yapı malzemelerinden faydalanarak inşa edilen, günümüz trendlerine de kısmen uymaya başlamış yapılara dönüşmektediler. Yani kır evi deyince, artık aklımıza basit bir köy evinden çok daha fazlası geliyor. Şehir hayatından alışık olduğumuz konforu bize sunan ancak içinde bulunduğu lokasyonun atmosferini de korumayı başaran bu yeni nesil kır evleri hem çok güzel hem de kullanışlı.
Bugün sayfamızda 8 adet kır evini misafir ettik. Bu evlerin ortak özellikleri, ilk bakışta görülen geleneksel mimari stillerinin modern mimari ve dekorasyon stilleri ile harmanlanarak günümüz beğenilerine uygun hale getirilmiş olması. Genelde eskiye göre çok çok daha geniş pencereler ile ortaya çıkan bu değişim günümüzde konutları ısıtmanın ve soğutmanın daha kolay olmasıyla birlikte izolasyon teknolojisinin de gelişmiş olmasının sonucu. Gelin bu çağdaş kırsal evleri hep birlikte gezelim.
İlk örneğimiz İtalya'nın kuzeyinden, beyaz badanalı sıva, ahşap ve taş yüzeylerin beraber kullanılmasıyla oluşturulmuş cephelere sahip geniş bir dubleks kır evi. Muhteşem dağ manzarasına sahip bu evin iç mekanlarında da yoğun bir şekilde ahşap kullanılmış. ’Modern yaşamın tüm konforuna sahip rustik ev’ başlıklı yazımızda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Bu evin mimarisi ilk bakışta son derece geleneksel izlenimi verseler de, dikkatli bakıldığında kullanılan malzemelerin çağdaş stilin üsluplarına uygun şekilde uygulandığı görülebilir. Konutun ön cephesinde beyaz badanalı yüzeyler, bej renginde harman tuğla ve doğal ahşap yüzeyler bir arada ve çağdaş bir üslupla kullanılmış.
Akdeniz kıyılarında, özellikle de Ege civarında görmeye alışık olduğumuz kırsal tarzdaki taş evin modern dokunuşlarla yorumlandığı bu yapı, ahşap pergolaları geniş terasıyla da dikkat çekiyor.
Evet, yanlış okumadınız! Bu ev prefabrik bir ev. Prefabrik ev sektörünün, bizim gibi deprem kuşağında olan bir ülkede büyük bir gelişim kaydetmesi herhalde çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Fotoğrafta gördüğünüz prefabrik ev de Muğla ilimizin kırsal bir bölgesinde yer alıyor.
Kır evleri için en güzel örneklerden biri de elbette ahşap evlerdi. Yüksek ağaçlarının arasında, huzur dolu, bu muhteşem ahşap ev Burdur'un sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki Saklı Göl Evleri'nden biri.
Çatısı neredeyse zemine kadar inen ve bir cephesi adetabir vitrin gibi komple cam kaplı olan bu ilginç ev, kır evi kavramına kesinlikle yepyeni bir anlam kazandırıyor.
Böylesine ihtişamlı bir evin aynı zamanda küçük olduğunu söylemek kulağa biraz tuhaf gelebilir. Dimdik saz çatısı ve yan cephesinin komple cam oluşu bu küçücük evi ihtişamlı bir hale getiriyor.
Yıkılan eski bir evin arsasına inşa edilen bu gösterişli yapı bir çiftlik evi temasına sahip olsa da cephesindeki geniş camlar nedeniyle son derece modern bir çizgi de barındırıyor. Eğimli, kiremit çatısı ve işlenmemiş ahşap unsurları ile rustik özellikler taşıyan bu evin için ise son derece modern bir dekorasyona sahip. Tüm fotoğrafları için şu linke tıklayabilirsiniz.