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Kır evi deyip geçmeyin: 8 şaşırtıcı proje

Özlem K. Özlem K.
AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Modern Balkon, Veranda & Teras
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Kır evi dendiğinde, genellikle şehir dışlarında inşa edilen basit yapılar akla gelirdi. Bu tanımlama pek hatalı olmamakla birlikte, basit kavramı için oldukça değişken diyebiliriz. Kır evleri geleneksel olarak, adı üzerinde country (kırsal) mimari stile sahip olmakla birlikte, çağdaş yapı malzemelerinden faydalanarak inşa edilen, günümüz trendlerine de kısmen uymaya başlamış yapılara dönüşmektediler. Yani kır evi deyince, artık aklımıza basit bir köy evinden çok daha fazlası geliyor. Şehir hayatından alışık olduğumuz konforu bize sunan ancak içinde bulunduğu lokasyonun atmosferini de korumayı başaran bu yeni nesil kır evleri hem çok güzel hem de kullanışlı. 

Bugün sayfamızda 8 adet kır evini misafir ettik. Bu evlerin ortak özellikleri, ilk bakışta görülen geleneksel mimari stillerinin modern mimari ve dekorasyon stilleri ile harmanlanarak günümüz beğenilerine uygun hale getirilmiş olması. Genelde eskiye göre çok çok daha geniş pencereler ile ortaya çıkan bu değişim günümüzde konutları ısıtmanın ve soğutmanın daha kolay olmasıyla birlikte izolasyon teknolojisinin de gelişmiş olmasının sonucu. Gelin bu çağdaş kırsal evleri hep birlikte gezelim.

1) Modern yaşamın tüm konforuna sahip rustik ev

CASA RUSTICA/RAFFINATA, STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO Rustik Evler
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO
STUDIO ABACUS di BOTTEON arch. PIER PAOLO

İlk örneğimiz İtalya'nın kuzeyinden, beyaz badanalı sıva, ahşap ve taş yüzeylerin beraber kullanılmasıyla oluşturulmuş cephelere sahip geniş bir dubleks kır evi. Muhteşem dağ manzarasına sahip bu evin iç mekanlarında da yoğun bir şekilde ahşap kullanılmış. ’Modern yaşamın tüm konforuna sahip rustik ev’ başlıklı yazımızda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

2) Dik eğimli çatısıyla adeta bir masal evi

homify
homify

homify
homify
homify

Bu evin mimarisi ilk bakışta son derece geleneksel izlenimi verseler de, dikkatli bakıldığında kullanılan malzemelerin çağdaş stilin üsluplarına uygun şekilde uygulandığı görülebilir. Konutun ön cephesinde beyaz badanalı yüzeyler, bej renginde harman tuğla ve doğal ahşap yüzeyler bir arada ve çağdaş bir üslupla kullanılmış. 

3) Akdeniz mimarisinin incilerinden: Taş ev

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler bodrum gümüşlük taş ev
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Akdeniz kıyılarında, özellikle de Ege civarında görmeye alışık olduğumuz kırsal tarzdaki taş evin modern dokunuşlarla yorumlandığı bu yapı, ahşap pergolaları geniş terasıyla da dikkat çekiyor.

4) Prefabrik kır evi de olur

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evet, yanlış okumadınız! Bu ev prefabrik bir ev. Prefabrik ev sektörünün, bizim gibi deprem kuşağında olan bir ülkede büyük bir gelişim kaydetmesi herhalde çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Fotoğrafta gördüğünüz prefabrik ev de Muğla ilimizin kırsal bir bölgesinde yer alıyor. 

5) Direkler üzerinde ahşap bir kır evi

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Kır evleri için en güzel örneklerden biri de elbette ahşap evlerdi. Yüksek ağaçlarının arasında, huzur dolu, bu muhteşem ahşap ev Burdur'un sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki Saklı Göl Evleri'nden biri.

6) Komple cam cepheli modernize edilmiş kır evi versiyonları

Glass Extension Wildblood Macdonald Modern Evler
Wildblood Macdonald

Glass Extension

Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald

Çatısı neredeyse zemine kadar inen ve bir cephesi adetabir  vitrin gibi komple cam kaplı olan bu ilginç ev, kır evi kavramına kesinlikle yepyeni bir anlam kazandırıyor.

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7) Saz çatılı, cam cepheli eklektik kır evi

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Böylesine ihtişamlı bir evin aynı zamanda küçük olduğunu söylemek kulağa biraz tuhaf gelebilir. Dimdik saz çatısı ve yan cephesinin komple cam oluşu bu küçücük evi ihtişamlı bir hale getiriyor.

8) Yıkılan eski ev yerine inşa edilen muazzam bir kır evi

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Yıkılan eski bir evin arsasına inşa edilen bu gösterişli yapı bir çiftlik evi temasına sahip olsa da cephesindeki geniş camlar nedeniyle son derece modern bir çizgi de barındırıyor. Eğimli, kiremit çatısı ve işlenmemiş ahşap unsurları ile rustik özellikler taşıyan bu evin için ise son derece modern bir dekorasyona sahip. Tüm fotoğrafları için şu linke tıklayabilirsiniz.

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