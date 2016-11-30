Kır evi deyip geçmeyin: 8 şaşırtıcı proje

Kır evi dendiğinde, genellikle şehir dışlarında inşa edilen basit yapılar akla gelirdi. Bu tanımlama pek hatalı olmamakla birlikte, basit kavramı için oldukça değişken diyebiliriz. Kır evleri geleneksel olarak, adı üzerinde country (kırsal) mimari stile sahip olmakla birlikte, çağdaş yapı malzemelerinden faydalanarak inşa edilen, günümüz trendlerine de kısmen uymaya başlamış yapılara dönüşmektediler. Yani kır evi deyince, artık aklımıza basit bir köy evinden çok daha fazlası geliyor. Şehir hayatından alışık olduğumuz konforu bize sunan ancak içinde bulunduğu lokasyonun atmosferini de korumayı başaran bu yeni nesil kır evleri hem çok güzel hem de kullanışlı.

Bugün sayfamızda 8 adet kır evini misafir ettik. Bu evlerin ortak özellikleri, ilk bakışta görülen geleneksel mimari stillerinin modern mimari ve dekorasyon stilleri ile harmanlanarak günümüz beğenilerine uygun hale getirilmiş olması. Genelde eskiye göre çok çok daha geniş pencereler ile ortaya çıkan bu değişim günümüzde konutları ısıtmanın ve soğutmanın daha kolay olmasıyla birlikte izolasyon teknolojisinin de gelişmiş olmasının sonucu. Gelin bu çağdaş kırsal evleri hep birlikte gezelim.