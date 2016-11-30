Pırıl pırıl bir daireden işinize yarayabilecek 6 fikir

Parlak fikirlerin, tarihe geçen düşüncelerin, muazzam tasarımların ve unutulmaz eserlerin gökten zembille indiğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. En büyük düşünürler, en önemli sanatçılar ve eserleri hep yaşayacak tasarımcılar daima kendilerinden önce gelenlerden ilham almışlardır. Sanat, bilim, felsefe, teknoloji, tüm bunlar yalnızca kendilerinden önce gelenlerin taklit edilmesiyle çıkılan yollarda ilerleyebilmiştir. Bu yüzden kopya çekmekte aslında hiçbir sakınca olmadığı gibi sayısız yarar da vardır. Belki hatırlarsınız, okul yıllarından öğretmenlerimiz arasından kopya çekmeyi öneren, tavsiye eden bir hocamız olmuştur çoğumuzun. Belki pek çok öğretmen arasından yalnızca biri ama, en azından biri de olsa kopya çekmenin aslında öğrenmenin ve yeni bir şeyler yapabilmenin ilk adımı olduğunu keşfetmiştir. Kuşkusuz mimari, peyzaj ve dekorasyon gibi gündelik yaşam alanlarının tasarımıyla ilgili alanlar da bu genel kaideden farklı değiller. Hiçbir tasarımcı öncesiz ve başka hiçbir tasarımcının ürününden yola çıkmayan bir şey yapmıyor. Aksini iddia etmek eşyanın tabiatıyla çelişmek olurdu zaten. Bu yüzden siz de kendi evinizde yapacağınız düzenlemelerde veya yeni evinizin dekorasyonunda başka evlerden ediğindiğiniz fikirlerden sonuna kadar yararlanabilirsiniz. Zaten isteseniz bile bir fikri bire bir taklit etmeniz çok zordur. Büyük olasılıkla onu taklit etmeye çalışırken kendinizden de bir şeyler katacak ve ortaya özgün bir şeyler çıkaracaksınız. Bu yazımızın konusu olan eve bir de bu gözle bakın ve sizler için derlediğimiz parlak fikirlerden yararlanmaya çalışın. Emin olun çok başarılı sonuçlar alacaksınız.