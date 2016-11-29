Modern bir mutfağa sahip olmanın 14 kolay yolu

Mutfağınızı elden geçirmek istiyorsanız veya yeni eviniz için modern bir mutfak tasarlamak niyetindeyseniz doğru yere geldiniz. Bu yazımızda modern bir mutfağa sahip olmak için uygulayabileceğiniz 14 fikri sizler için bir araya getirdik. Basit ancak son derece etkili olan bu fikirlerin ister tamamını, isterseniz aralarından seçeceğiniz birkaçını uygulayarak hayalinizdeki mutfağa bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
Mutfağınızda buzdolabı ve fırın gibi büyük parçaları köşe noktalara yerleştirmek genel olarak iyi bir fikir olacaktır. Duvarlarınızda bol bol raf kullanmak da mutfağınızı düzenli tutmanın en kolay yoludur.
Tezgâhlar bir mutfağın en önemli parçalarıdır. Üzerinde yemek yapacağınız ve temel mutfak eşyalarınızı derleyeceğiniz tezgâhınız kire, suya ve ısıya dayanıklı olmalı ve en önemlisi de kolay temizlenebilir yapıda olmalıdır. Bu niteliklere uyan çok sayıda yeni nesil malzeme arasından zevkinize uygun olanını seçebilirsiniz.
Modern mutfakların vazgeçilmezleri arasında en saflarda yer alan unsurlardan biri de beyazdır. Mutfağınızda beyaz kullanırken elinizi korkak alıştırmayın. Bu örnekte olduğu gibi baştan aşağı beyaz bir mutfak bile doğru tasarlandığında harika olabilir.
Mutfak mobilyalarında ve beyaz eşyalarınızda ölçülü davranın, çok büyük parçalar kullanarak elinizdeki alanı boğmanın hiçbir yararı yoktur. Aksine boşluklardan ne kadar iyi yararlanırsanız mutfağınız o kadar ferah ve rahat olacaktır.
İçkilerinizi ve kadehlerinizi evinizin tamamen ayrı bir noktasına koymak yerine mutfağınızda bunlar için yer açabilirsiniz. Böylece hem ayrı bir alan ve bunun için ayrı bir mobilya kullanmanız gerekmez, hem de bunlar mutfağınıza hoş bir hava katar.
Mutfağınızda mümkün olduğunca cam araç gereçten yararlanmaya çalışın. Temizlenmesi son derece kolay ve oldukça hijyenik bir malzeme olan camı örneğin yeni alacağınız ocağınızda kullanabilirsiniz.
İddialı aydınlatmalar veya bar tabureleri gibi kişisel zevkinizi yansıtacak unsurlar, mutfağınızı size özel hale getirecek ve benzerlerinden ayrılmasını sağlayacaktır. Bu amaca yönelik olarak dilerseniz çeşitli aksesuarlardan da yararlanabilirsiniz.
Bugünlerde hazır mutfaklarda sonsuz bir çeşitlilik var. Aralarından seçim yapmak hiç de kolay değil. Bu seçenekler arasında modern tasarımları tercih etmeninde yarar var. Çünkü modern tasarımlar her zaman işlev odaklı ve her zevke hitap eden yalın bir şıklığa sahip olurlar.
Mutfağınızda oluşması muhtemel yemek kokularından kurtulmak için mutlaka güçlü bir davlumbaz kullanın. Paslanmaz çelik her zaman için seçebileceğiniz en iyi malzemelerden biridir.
Mutfağınız ya da tezgâhınız istediğiniz boyutlarda değilse büyütmek için pratik yollar bulabilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi ana tezgâhın içine gizlenen bir eklenti mutfağınıza pratik olduğu kadar şık da bir katkı sağlayacaktır.
Geniş ve derin çekmeceler kullanın ve bunları mutfak eşyaları için güzel bir şekilde düzenleyin. Böylece mutfağınızın dağılmasını önleyebilir ve aradığınız eşyaları kolayca bulabilirsiniz.
Mutfağınızda kullanacağınız temel malzemeleri iyi seçmelisiniz. Granit, mermer, çelik ve cam ilk seçenekleriniz arasında olmalı. Olabildiğince doğal malzemeler kullanmanızda her zaman için yarar var.
Küçük mutfaklarda da modern ve pratik tasarımlar yapmak mümkündür. Belki sıradan bir mutfaktan daha fazla emek isteyecektir ama alacağınız sonuç emin olun emeğinizin karşılığını verecektir.