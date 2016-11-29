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Modern bir mutfağa sahip olmanın 14 kolay yolu

Homify TR Homify TR
Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
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Mutfağınızı elden geçirmek istiyorsanız veya yeni eviniz için modern bir mutfak tasarlamak niyetindeyseniz doğru yere geldiniz. Bu yazımızda modern bir mutfağa sahip olmak için uygulayabileceğiniz 14 fikri sizler için bir araya getirdik. Basit ancak son derece etkili olan bu fikirlerin ister tamamını, isterseniz aralarından seçeceğiniz birkaçını uygulayarak hayalinizdeki mutfağa bir adım daha yaklaşabilirsiniz. 

Köşeleri ve duvarları değerlendirin

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızda buzdolabı ve fırın gibi büyük parçaları köşe noktalara yerleştirmek genel olarak iyi bir fikir olacaktır. Duvarlarınızda bol bol raf kullanmak da mutfağınızı düzenli tutmanın en kolay yoludur.

Kaliteli bir tezgâh seçin

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle MutfakElektronik Ürünler
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Tezgâhlar bir mutfağın en önemli parçalarıdır. Üzerinde yemek yapacağınız ve temel mutfak eşyalarınızı derleyeceğiniz tezgâhınız kire, suya ve ısıya dayanıklı olmalı ve en önemlisi de kolay temizlenebilir yapıda olmalıdır. Bu niteliklere uyan çok sayıda yeni nesil malzeme arasından zevkinize uygun olanını seçebilirsiniz.

Mutfakların vazgeçilmez rengi: beyaz

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Modern mutfakların vazgeçilmezleri arasında en saflarda yer alan unsurlardan biri de beyazdır. Mutfağınızda beyaz kullanırken elinizi korkak alıştırmayın. Bu örnekte olduğu gibi baştan aşağı beyaz bir mutfak bile doğru tasarlandığında harika olabilir.

İç hacminizi dev mobilyalarla öldürmeyin

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Modern Mutfak
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Mutfak mobilyalarında ve beyaz eşyalarınızda ölçülü davranın, çok büyük parçalar kullanarak elinizdeki alanı boğmanın hiçbir yararı yoktur. Aksine boşluklardan ne kadar iyi yararlanırsanız mutfağınız o kadar ferah ve rahat olacaktır.

Mutfak ve bar bir arada

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

İçkilerinizi ve kadehlerinizi evinizin tamamen ayrı bir noktasına koymak yerine mutfağınızda bunlar için yer açabilirsiniz. Böylece hem ayrı bir alan ve bunun için ayrı bir mobilya kullanmanız gerekmez, hem de bunlar mutfağınıza hoş bir hava katar.

Cam kolaylıktır

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Modern Mutfak
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Mutfağınızda mümkün olduğunca cam araç gereçten yararlanmaya çalışın. Temizlenmesi son derece kolay ve oldukça hijyenik bir malzeme olan camı örneğin yeni alacağınız ocağınızda kullanabilirsiniz.

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Mutfağınızı kişiselleştirin

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

İddialı aydınlatmalar veya bar tabureleri gibi kişisel zevkinizi yansıtacak unsurlar, mutfağınızı size özel hale getirecek ve benzerlerinden ayrılmasını sağlayacaktır. Bu amaca yönelik olarak dilerseniz çeşitli aksesuarlardan da yararlanabilirsiniz.

Hazır mutfaklarda modern seçenekler

the "andér-MATT" project (showroom 2015) , Archidé SA interior design Archidé SA interior design MutfakElektronik Ürünler
Archidé SA interior design

Archidé SA interior design
Archidé SA interior design
Archidé SA interior design

Bugünlerde hazır mutfaklarda sonsuz bir çeşitlilik var. Aralarından seçim yapmak hiç de kolay değil. Bu seçenekler arasında modern tasarımları tercih etmeninde yarar var. Çünkü modern tasarımlar her zaman işlev odaklı ve her zevke hitap eden yalın bir şıklığa sahip olurlar.

Güçlü bir davlumbaz kullanın

Residência Londrina 3, Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Modern Mutfak
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Mutfağınızda oluşması muhtemel yemek kokularından kurtulmak için mutlaka güçlü bir davlumbaz kullanın. Paslanmaz çelik her zaman için seçebileceğiniz en iyi malzemelerden biridir.

Tezgâhınız küçükse büyütmenin yolları var!

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Mutfağınız ya da tezgâhınız istediğiniz boyutlarda değilse büyütmek için pratik yollar bulabilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi ana tezgâhın içine gizlenen bir eklenti mutfağınıza pratik olduğu kadar şık da bir katkı sağlayacaktır. 

Çekmecelerden yararlanın

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

Geniş ve derin çekmeceler kullanın ve bunları mutfak eşyaları için güzel bir şekilde düzenleyin. Böylece mutfağınızın dağılmasını önleyebilir ve aradığınız eşyaları kolayca bulabilirsiniz.

Doğru ve uyumlu malzemeler seçin

Apartamento .RF, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração Modern Mutfak
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

Mutfağınızda kullanacağınız temel malzemeleri iyi seçmelisiniz. Granit, mermer, çelik ve cam ilk seçenekleriniz arasında olmalı. Olabildiğince doğal malzemeler kullanmanızda her zaman için yarar var.

Küçük bir mutfak da pekâlâ çok güzel olabilir

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura Modern Yemek Odası
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

Küçük mutfaklarda da modern ve pratik tasarımlar yapmak mümkündür. Belki sıradan bir mutfaktan daha fazla emek isteyecektir ama alacağınız sonuç emin olun emeğinizin karşılığını verecektir.

Çarpıcı detaylar ekleyin

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızın yeterince karakter sahibi olmadığını düşünüyorsanız, birkaç çarpıcı detay ekleyerek onu çok daha cazip hale getirebilirsiniz. Bu mutfaktaki aydınlatma elemanları çarpıcı detay derken neyi kast ettiğimizi gayet iyi özetliyor.

Çiçek gibi bir aile evi
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