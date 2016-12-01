Küçük banyolarda yanlış kararlar

Banyo tezgahlarının altlarının yeterince değerlendirilmemesi de fonksiyonel açıdan oldukça kötü fikirlerden biri. Zaten atıl olan bu bölümleri depolama alanı ile doldurmak şart!

Bu yazımızı beğendiyseniz Her küçük evin ihtiyacı olan 10 mobilya parçası başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.