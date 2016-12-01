Küçük banyolarda yanlış kararlar

Gelin dürüst olalım: Küçük alanlar zaman zaman yalnızca estetik açıdan değil aynı zamanda fonksiyonellik kazandırmak için de ufak değişikliklere ihtiyaç duyarlar. Kent merkezinde bulunan apartman dairelerinde genellikle en küçük alana banyolar sahiptir ve banyonuzu daha geniş ve büyük hale getirebilmek için tek yöntem duvarların yıkılması değildir. Küçük değişikliklerle daha ferah banyo alanları oluşturabilirsiniz. Ama aynı şekilde küçük banyolarda alacağınız bazı kötü kararlar da banyonuzu daha dar ve kullanışsız bir hale sokabilir. Bugünkü yazımızda da küçük banyolarda alınan kötü kararları ele alacağız.
Banyolarda en çok ihtiyaç duyulan şey elbette havlulardır ve havluları depolamak için de ekstra dolap ya da raflara ihtiyaç duyarız. Ancak eğer minik bir banyo alanınız varsa ekstra raf kullanmak yerine havluları başka bir odada depolamak ve yalnızca kullanacağınız kadarını banyoda bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Duvar nişleri de bu konudaki iyi fikirlerden biri.
Banyolarda kullanılan lavabo ve klozet ünitelerinin kare ya da dikdörtgen şekilli modellerden tercih edilmesi de sık yapılan hatalardan biri. Oval ve köşesiz tasarımlar küçük banyolar için çok daha uygun.
Desen tercihleri özellikle küçük banyolarda çok büyük bir özenle yapılmalı çünkü küçük alanlarda büyük dizaynlar yapmak ve gereğinden fazla hareketli desenler kullanmak küçük banyoları olduğundan daha küçük ve dar gösterir.
Lavaboların yerleşimi küçük banyoların görünümünü en çok etkileyen şeylerden biridir. Küçük banyolarda lavaboların köşelerde olması ve böylece fazla alan işgal etmemesi önemli.
Küçük banyolarda dışarı doğru açılan duşakabin kapıları kullanmak en yaygın kötü fikirlerden biri. Bunun yerine duş perdeleri kullanmak ya da sürgülü cam kapılar kullanmak işlevsel ve şık küçük banyolar yaratacaktır.
Küçük banyolarda kozmetik ürünleri, deterjanlar ve bunun gibi nesneler için bol miktarda depolama alanına ihtiyaç duyarız ama bu alanı sağlamak için fazla dolap uygulamaları ile mobilya kalabalığı yaratmak ve yeteri kadar boş alan bırakmamak banyo dekorasyonunda yapılabilecek en kötü hatalardan biri.
Aynaların küçük alanları daha geniş göstermek konusunda mucizeler yarattığını biliyoruz. Küçük banyonuzun aynasını seçerken de küçük modellerden kaçınmanız ve olabildiğince geniş tasarımlar tercih etmeniz gerekiyor.
Standart lavabo üniteleri genellikle geniş ve çok yer kaplayan modellerden oluşuyor. Bunun yerine özellikle dar banyolarda uzun ve ince şekilde uzanan dar lavabo modellerini kullanabilirsiniz.
Banyolarda kullanılan dolapların iç üniteleri ve fonksiyonel tasarımları oldukça önemlidir. Dolapların küçük de olsa iç haznelerinin geniş olmaları depolama alanlarınızın çok daha kullanışlı olmasını sağlayacaktır.
Banyo tezgahlarının altlarının yeterince değerlendirilmemesi de fonksiyonel açıdan oldukça kötü fikirlerden biri. Zaten atıl olan bu bölümleri depolama alanı ile doldurmak şart!
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