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Küçük banyolarda yanlış kararlar

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Vasche in ghisa, Gentry Home Gentry Home BanyoKüvet & Duşlar
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Gelin dürüst olalım: Küçük alanlar zaman zaman yalnızca estetik açıdan değil aynı zamanda fonksiyonellik kazandırmak için de ufak değişikliklere ihtiyaç duyarlar. Kent merkezinde bulunan apartman dairelerinde genellikle en küçük alana banyolar sahiptir ve banyonuzu daha geniş ve büyük hale getirebilmek için tek yöntem duvarların yıkılması değildir. Küçük değişikliklerle daha ferah banyo alanları oluşturabilirsiniz. Ama aynı şekilde küçük banyolarda alacağınız bazı kötü kararlar da banyonuzu daha dar ve kullanışsız bir hale sokabilir. Bugünkü yazımızda da küçük banyolarda alınan kötü kararları ele alacağız.

1- Havlular için raf ve dolaplar

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Banyolarda en çok ihtiyaç duyulan şey elbette havlulardır ve havluları depolamak için de ekstra dolap ya da raflara ihtiyaç duyarız. Ancak eğer minik bir banyo alanınız varsa ekstra raf kullanmak yerine havluları başka bir odada depolamak ve yalnızca kullanacağınız kadarını banyoda bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Duvar nişleri de bu konudaki iyi fikirlerden biri.

2- Kare şeklinde banyo donanımları

Nuevo lavabo Kaliya diseñado por Vicent Clausell para la firma Sanycces., Clausell Studio Clausell Studio BanyoLavabolar
Clausell Studio

Clausell Studio
Clausell Studio
Clausell Studio

Banyolarda kullanılan lavabo ve klozet ünitelerinin kare ya da dikdörtgen şekilli modellerden tercih edilmesi de sık yapılan hatalardan biri. Oval ve köşesiz tasarımlar küçük banyolar için çok daha uygun.

3- Desenlerin yanlış kullanımı

Bathroom Design homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

Bathroom Design

homify
homify
homify

Desen tercihleri özellikle küçük banyolarda çok büyük bir özenle yapılmalı çünkü küçük alanlarda büyük dizaynlar yapmak ve gereğinden fazla hareketli desenler kullanmak küçük banyoları olduğundan daha küçük ve dar gösterir.

4- Lavabonun yerleşimi

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Banyo
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Lavaboların yerleşimi küçük banyoların görünümünü en çok etkileyen şeylerden biridir. Küçük banyolarda lavaboların köşelerde olması ve böylece fazla alan işgal etmemesi önemli.

5- Duş kapıları

Vasche in ghisa, Gentry Home Gentry Home BanyoKüvet & Duşlar
Gentry Home

Gentry Home
Gentry Home
Gentry Home

Küçük banyolarda dışarı doğru açılan duşakabin kapıları kullanmak en yaygın kötü fikirlerden biri. Bunun yerine duş perdeleri kullanmak ya da sürgülü cam kapılar kullanmak işlevsel ve şık küçük banyolar yaratacaktır.

6- Kalabalık bir tasarım

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd Modern Banyo small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

Küçük banyolarda kozmetik ürünleri, deterjanlar ve bunun gibi nesneler için bol miktarda depolama alanına ihtiyaç duyarız ama bu alanı sağlamak için fazla dolap uygulamaları ile mobilya kalabalığı yaratmak ve yeteri kadar boş alan bırakmamak banyo dekorasyonunda yapılabilecek en kötü hatalardan biri.

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7- Küçük bir ayna

Im denkmalgeschützten Vierkanthof trifft Tradition auf Moderne, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein BanyoAynalar
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

Aynaların küçük alanları daha geniş göstermek konusunda mucizeler yarattığını biliyoruz. Küçük banyonuzun aynasını seçerken de küçük modellerden kaçınmanız ve olabildiğince geniş tasarımlar tercih etmeniz gerekiyor.

8- Standart lavabo üniteleri

Geometrische Strukturen geben Badezimmern eine klare Linie, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein BanyoLavabolar
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

Standart lavabo üniteleri genellikle geniş ve çok yer kaplayan modellerden oluşuyor. Bunun yerine özellikle dar banyolarda uzun ve ince şekilde uzanan dar lavabo modellerini kullanabilirsiniz.

9- Kullanışlı dolaplar

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyolarda kullanılan dolapların iç üniteleri ve fonksiyonel tasarımları oldukça önemlidir. Dolapların küçük de olsa iç haznelerinin geniş olmaları depolama alanlarınızın çok daha kullanışlı olmasını sağlayacaktır.

10- Boş bırakılan tezgah altları

homify BanyoAksesuarlar
homify

homify
homify
homify

Banyo tezgahlarının altlarının yeterince değerlendirilmemesi de fonksiyonel açıdan oldukça kötü fikirlerden biri. Zaten atıl olan bu bölümleri depolama alanı ile doldurmak şart!

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