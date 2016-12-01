160 m2 unutulmuş bir alanın harika dönüşümü

Bu gün çatı katı olan bir evde kullanılmayan ve unutulmuş olan çatı katının dönüşümüne şahit oluyoruz. Homify ev yenileme projeleri içinde yer alan bu evin çatı katı unutulduğu için harabe bir görünüme sahip olmuş. Toplamda 160 m2 olan bu geniş alan ev sahiplerinin isteği üzerine muhteşem bir dönüşüm projesine tabi tutularak bir tarafı oyun alanı, bir tarafı dinlenme alanı ve bir tarafı da kitap okuma alanı olacak şekilde yenilenmiş. Proje mimarı olan Benoit Viot Eirl ile ev sahipleri bir araya gelerek ortak kararlar alıp, renk seçimlerinden tüm ince detaylara kadar birlikte hareket ederek kullanılmayan eski harabe çatı katını bir yaşam alanı haline getirmişler. Bu çatı katının dönüşümüne birlikte şahit olalım.
Evin çatı katı dönüşüm projesi öncesinde eski eşyaların depolandığı , taşıyıcı kirişlerin ve eğimli ahşap tavanın tuğla duvarlar ile bakımsız ve kötü bir görüntü oluşturduğu kullanılmayan bir alanken dönüşüm projesi ile hayata yeniden dönmüş muhteşem estetik ve detaylar ile insanı dinlendiren bir görüntüye sahip çatı katı olmuş. Özellikle eskimiş görüntüsüne sahip ahşap kirişler korunarak yeni halinde süs aksesuarı görünümü kazandırılmış.
Çatı katı, aile için ve alenin olası misafirleri için ortak kullanım alanı şeklinde planlanarak tüm alanın bir bütün halinde kalması sağlanmış. Çatı katı içinde yapılan çalışmalar ile öncelikle sayısı .ok fazla olan taşıyıcı kirişlerin sayısı azaltılarak rahat hareket alanı oluşması sağlanmış. Kaldırılan kirişlerin yükü ana kirişlere bindirildiği gibi gizlenmiş olan ek kirişler ile de desteklenerek görsel bir özellik kazandırılmış.
Çatı katı olması nedeniyle çok az ışık alması karanlık ve özel bir aydınlatma ihtiyacı doğuruyor. Çatı katının çatıya açılan kapısı bir pencere şeklinde dönüştürülerek yaşam alanı olarak kullanılacak bu alanın ışıl olması sağlandığı gibi renk seçimlerinin açık tonlarda tercih edilerek beyaz yapılması da yaşam alanının cazibesini artırmış. Aynı zamanda eskimiş ahşap rengi ile beyaz renk uyumlu bir birliktelik oluşturduğu için görsellik de pekiştirilmiş.
Çatı katı toplamda 160 m2 olduğu için çatı katına ulaşım sağlamak amacıyla şık bir tasarıma sahip olan merdiven yapılarak çatı katına ve eve yeni özellikler kazandırılmış. Merdiven ile erişim sağlamak,ve merdiven güvenliği oluşturmak için özel tasarım korkuluklar yapılarak merdivene eklenmiş. Metal malzeme kullanılarak çatı katına ulaşım estetik bir merdiven ile sağlanmış.
Ev sahibinin isteği üzerine bir oyun odası olacak şekilde kullanılabilir şekilde tasarlanan çatı katı nötr renklerinin yanında langırt ve bilardo masaları ile bir oyun salonu halini almış. Zemin parke döşemeleri ve aydınlatması ile göz alıcı bir güzelliğe kavuşan atı katı dinlendirici bir özelliğe de sahip olmuş. Köşe tarafında yer alan dinlenme koltukları ve zarif iç dizaynı ile evin en keyifli alanı olan çatı katı ev sahiplerinin zaman geçirdiği bir yer olmuş.
Çatı katının bir tarafı koltuklar ile dekore edilerek misafirler ile sohbet alanı, ev sahibinin kitap okuyacağı veya kendi ile baş başa kalacağı bir konsepte sahip olmuş. zemin parke renkleri ile aynı tonlarda seçilen koltuklar ve geniş düz ekran tv bu alanın eğlence köşesi olmasını da sağlayarak fonksiyonel bir dekorasyona imza atılmış. Kırmızı basamaklı merdivenler ortamı renklendirirken zarif tasarımlı merdiven de çatı katının bir yaşam alanı olması kadar görsel ve şık bir iç dizayna sahip olmasını sağlamış