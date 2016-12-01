160 m2 unutulmuş bir alanın harika dönüşümü

Bu gün çatı katı olan bir evde kullanılmayan ve unutulmuş olan çatı katının dönüşümüne şahit oluyoruz. Homify ev yenileme projeleri içinde yer alan bu evin çatı katı unutulduğu için harabe bir görünüme sahip olmuş. Toplamda 160 m2 olan bu geniş alan ev sahiplerinin isteği üzerine muhteşem bir dönüşüm projesine tabi tutularak bir tarafı oyun alanı, bir tarafı dinlenme alanı ve bir tarafı da kitap okuma alanı olacak şekilde yenilenmiş. Proje mimarı olan Benoit Viot Eirl ile ev sahipleri bir araya gelerek ortak kararlar alıp, renk seçimlerinden tüm ince detaylara kadar birlikte hareket ederek kullanılmayan eski harabe çatı katını bir yaşam alanı haline getirmişler. Bu çatı katının dönüşümüne birlikte şahit olalım.