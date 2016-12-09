Geri dönüşüm ürünleriyle tasarlanan en güzel 15 Kendin Yap projesi

Eğer elinizde kalan bir kontrplak malzeme var ise, uygulanacak duvar zemini ile ilişkilendirerek renklendirebilir veya cilalayabilirsiniz. Askılık ve raflık niteliği görebilecek dekoratif bir kontrplak pano örneği görmekteyiz. Ofis, antre ve diğer alanlar için kullanılabilecek duvar saati, anahtarlık, küçük eşarplar ve diğer aksesuarlar için şık bir duvar dekoru oluşturuyor.