Geri dönüşüm ürünleriyle tasarlanan en güzel 15 Kendin Yap projesi

Her gün ne kadar çok atık ve çöp toplayıp attığınızı fark ettiniz mi? Ambalaj atıklarından pet şişeler ya da ahşap kasalara kadar birçok malzeme tek kullanımdan sonra atılmaya hazırlanıyor. Artık kullanılmayan malzemelerin geri dönüşüm yöntemleri ile tekrar imalat sürecine girmesi mümkün ve oldukça keyifli bir süreçtir. Özgün fikirlerle geri dönüşüm objelerini tekrar kullanıma hazırlayabilirsiniz. Bu yazımızda birbirinden ilginç Kendin Yap projelerini derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Bahçeler için çokgen formlu ahşap bank ve sehpa imal etmek pratik fikirlerle sanıldığı kadar zor değil. Ahşabın şekil alabilirliği istenilen ebatlarda bank imal etmenizi kolaylaştırır. Uygulanacak alanın ölçüleri alındıktan sonra natürel dokusu ile ahşabın şekil alabilirliğinden faydalanabilirsiniz. Bahçe ve teraslarınızda kullanabileceğiniz ahşap banklar, sandalyeler, masa ve sehpalar imal edilebilir.
Eğer elinizde kalan bir kontrplak malzeme var ise, uygulanacak duvar zemini ile ilişkilendirerek renklendirebilir veya cilalayabilirsiniz. Askılık ve raflık niteliği görebilecek dekoratif bir kontrplak pano örneği görmekteyiz. Ofis, antre ve diğer alanlar için kullanılabilecek duvar saati, anahtarlık, küçük eşarplar ve diğer aksesuarlar için şık bir duvar dekoru oluşturuyor.
Minimalisttasarımıyla Noel ağacı formuna bürünen ahşap malzemelerin kullanımı oldukça kolay. Çok fazla detayla uğraşmadan aydınlatma aksesuarları ile ahşap çıtaları istediğiniz boyutlarda kesebilir, zımparalayabilir ve renklendirebilirsiniz. Evinize renk katmak ve şık aydınlatma aksesuarları ile dekoratif hale getirmek yaratıcı fikirlerle oldukça kolay.
Evde kumaş kalıntılarını yeniden değerlendirmek istemez misiniz? Tekstil ürünlerinden artan ya da artık kullanılmayan renkli kumaşları bir araya getirebilir ya da kumaş boyaları ile renklendirebilirsiniz. Evinize özgü dekoratif yastıklar yaparak sandalyeler, koltuklar ve tabureler için kullanışlı yastıklar dizayn edebilirsiniz.
Gayet basit bir şekilde origami sanatı üzerinden şekillendirdiğiniz kağıt prizmalarını değerlendirebilir, bir file ya da ipler aracılığıyla basit bir şekilde askıda tutarak balkon ya da teraslarınız için perde olarak kullanabilirsiniz.
Saksılık modelleri için birçok malzeme ve eşyayı değerlendirebilirsiniz. En bilinen yöntemlerden biri de makrome saksılık modelleri. İp rengi ve türünü kendiniz seçerek, istenilen ebatlarda makrome örgülerini yapabilir, eski kase ya da saksılarla dekoratif saksılıklar imal esebilirsiniz.
Bahçe ve teras duvarlarınızı hareketlendirmek ve daha ferah bir görünüm oluşturmak için artık kullanmadığınız pet şişeleri değerlendirebilirsiniz. İstenilen renklere boyayarak daha özgün fikirleri değerlendirebilir, dikay bahçe niteliği taşıyacak duvar dekorları oluşturabilirsiniz.
Bir alanı yeniden dönüştürmek istiyorsanız, yeniden boyayabilir, yeniden kaplayabilirsiniz. Örnek görselde bir şömine alanı açık renklere boyanıp sıvanarak sadece şık bir dekor haline getiriliyor. Uyum ve ahenk sağlayan renkler ve dokular kullanılıyor.
Oldukça kullanışlı malzemeler olan meyve kasaları ya da paletlerin birçok kullanım örneği mevcut. Burada şık oturma alanları dizayn etmek için paletlerden koltuk ya da sandalyeler de tasarlamak mümkün.
Hangi tür malzemeden olursa olsun metal, seramik ya da plastik saksı modellerini yenilemek mümkün. Sadece boyama veya cilalama işlemleri ile daha renkli hale getirebilirsiniz. Pastel renklerin ahenk kattığı bir teras alanı oluşturabilir, dekoratif saksılar dizayn edebilirsiniz.
Farklı renk ve desenlerden artan battaniye parçalarını bir araya getirerek karma bir battaniye oluşturmak mümkün. Renkli desenli ürünlerle ilgilenenlerin dikkatini çekebilir. Farklı renk ve desenlerde olsalar bile bir araya geldiğinde şık bir sonuç oluşturan sıcak renkli battaniyeler tasarlayabilirsiniz.
Peçeteler sade ve beyaz renkleri ile sıkıcı geliyorsa eğer, tekstil ürünleri için baskı ve renklendirme mümkün. Sofralarınızı daha güzel hale getirmek için peçete ve diğer tekstil ürünlerini uyumlu bir şekilde yeniden tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Elbette hangi stil ve tarza uygun nasıl bir duvar dekoru oluşturacağınız size kalmış. Örnek görselde görüldüğü üzere duvar dekorları için geniş bir yelpazeye dağılan çıkartmalar bulmak ve duvarlarınızı dekoratif amaçla yeniden tasarlamak mümkün.
Eski mobilyalarınızı günümüz modasına uygun renklendirmek isteyebilirsiniz. Renklendirmenin yanı sıra cilalamak ya da eskitme mobilya dokusu oluşturmak, zımparalamak da mümkün. Şık ve dekoratif sonuçlar için eski mobilyalarınıza yeniden hayat verin.
Daha renkli ve dekoratif bir manzara oluşturmak istiyorsanız dolap kapakları ya da çekmeceleri renklendirmeye ne dersiniz? Uygulanacak stil ya da tarza göre renk paleti belirleyebilirsiniz. Sıcak renklerin hareketliliği ya da pastel renklerin ahengini seçmek size kalmış. Daha renkli ve göze hitap eden çekmece kapaklarını kaplamak ya da boyamak mümkün.
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