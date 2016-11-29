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Dağınık çocuklar için Türkiye'deki evlerden 7 çocuk odası

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ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
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Ev dekorasyonunuzu ne kadar şık ve güzel yapmış olursanız olun kalabalıklardan kurtulamıyorsanız evinizden keyif almanız zorlaşabilir. Özellikle de çocuklu ailelerin en önemli sorunlarından biri kalabalıklardır. Nereye koyacağınızı bilemediğiniz onlarca çocuk eşyası evin bütün güzelliğini alıp götürüyorsa ve evin ufak yaramazı bu eşyaları toplamayı bir türlü öğrenemediyse çözümü daha kullanışlı bir çocuk odası dekorasyonunda arayabilirsiniz. Bir evin ne kadar düzenli görüneceği ne derece kullanışlı olduğu ile doğru orantılıdır. Kullanışlı mobilyalar, doğru ışık, bol sayıda depolama alanı evi daha düzenli gösterir. Bu kural çocuk odaları için de aynen geçerlidir. Bu nedenle sizin için, çocuk odası dekorasyonunda mobilya ve depolama alanlarının önemi daha iyi gösterecek örnek tasarımlar derlerdik. Türkiye'deki evlerden seçtiğimiz bu çocuk odaları size daha düzenli bir ev ve çocuk odası için muhteşem fikirler verecek. Ayrıca evinizdeki kullanılmayan alanları değerlendirerek de daha düzenli bir dekorasyona kavuşabilirsiniz. Bu konuda öneriler bulmak için “Evdeki ölü alanları nasıl değerlendirebilirim?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Rengarenk mobilyalar

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Çocuk Odası Ahşap Rengarenk
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Çocuk odalarında düzen sağlamak istiyorsanız işe çocuğunuzun da kullanmayı seveceği mobilyalar seçerek başlamalısınız. Eğer odasında bulunan eşyaları sever ve onları keyifle kullanırsa eşyalarını toparlama konusunda da daha hevesli olacaktır. Çocukların ilgisini çekebilecek mobilyalar ararken renkli, cıvıl cıvıl modelleri değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte cam gibi kırılabilir parçaları çok olan veya metal ve sivri köşeleri bulunan eşyalardan da kaçınmak gerekir. Bu dekorasyondaki gibi ahşaptan üretilmiş, bol dolap ve çekmecesi olan, renkli mobilyalar en ideal seçim olacaktır. 

Küçük odalar için birleşik mobilyalar

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Ranza tipi yatakların çok çocuklu aileler için kurtarıcı olduğunu biliyorsunuzdur. Yaratıcı modellerde üretilen ranzalar aynı zamanda çekmece, dolap, raf, askılık gibi farklı işlevler taşıyacak şekilde tasarlandığında ortaya çok daha fonksiyonel modeller çıkıyor. 

Tek mobilya ve bol sayıda depolama alanı

Özel Tasarım Ranza MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Beyaz ranza,konsept ranza,çocuk ranzası,çocuk odası,genç odasi,genç ranzasi,özel tasarım çocuk odasi,özel üretim ranza,özel üretim ranza
MOBİLYADA MODA

Özel Tasarım Ranza

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Eğer çocuklarınızın odası yeterince geniş değilse ve bu dar odaya iki kişilik mobilya sığdırmak zorunda kalıyorsanız sizin için en uygun çözüm birleşik mobilyalar olacaktır. Yatak, dolap, çekmece ve raf gibi eşyaların birbirine bitişik olarak ve daha az yer kaplayacak şekilde tasarlandığı bu yaratıcı mobilyalar dar odaların kurtarıcısı olabiliyor. Tek bir mobilyada birden fazla depolama alanı bulabileceğiniz bu modelleri mutlaka daha yakından inceleyin. Farklı mobilya örnekleri bulmak ve fikir danışmak için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz. 

Tarz sahibi çocuklar için

Marin homify Modern Çocuk Odası
homify

Marin

homify
homify
homify

Çocuk odası dekorasyonunun şık ve güzel görünmesi düzenli olması kadar stil sahibi olmasına da bağlıdır. Evinizin diğer odalarına gösterdiğiniz özeni çocuk odasına da gösterebilir ve tarz sahibi bir oda dekore edebilirsiniz. Renk dengesine, stil bütünlüğüne ve aksesuarlarına özen gösterdiğiniz bir dekorasyon çocuğunuz için de keyifle kullanacağı bir oda olacaktır. 

Saray gibi bir çocuk odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çocuk odalarında şık bir dekorasyon denince akla hemen modern mobilyalar ve aksesuarlarla tasarlanmış bir oda geliyor ancak farklı stillerde de muhteşem çocuk odaları tasarlamak mümkün. Örneğin bu dekorasyonda klasik özellikler taşıyan mobilyalar kullanıldığını ve saray gibi bir çocuk odası ortaya çıkarıldığını görebilirsiniz. 

Kullanışlı raf ve kitaplıklar

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Çocuk Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Çocuk odalarında depolama alanlarının öneminden birçok kez bahsettik. Bu tasarımda ise depolama alanlarına yaratıcı örnekler bulabilirsiniz. Çok bölmeli duvar rafları ile oluşturulan bu dekorasyon hem kullanışlı hem de her çocuğun ilgisini çekebilecek kadar güzel.  

Çok fonksiyonlu mobilyalar

Üsküdar Tadilat Tadilat Firması Modern Çocuk Odası
Tadilat Firması

Üsküdar Tadilat

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

Birden fazla özellik barındıran mobilyalar çocuk odaları için ideal seçim olacaktır. Hem daha fazla depolama alanı sunan hem de modüler yapıları ile alan tasarrufu sağlayan bu çok yönlü mobilyalar ile çok daha düzenli ve şık bir çocuk odası dekore edebilirsiniz. 

Bu dokunuşlarla daha güzel bir banyo mümkün!
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