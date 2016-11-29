Dağınık çocuklar için Türkiye'deki evlerden 7 çocuk odası

Ev dekorasyonunuzu ne kadar şık ve güzel yapmış olursanız olun kalabalıklardan kurtulamıyorsanız evinizden keyif almanız zorlaşabilir. Özellikle de çocuklu ailelerin en önemli sorunlarından biri kalabalıklardır. Nereye koyacağınızı bilemediğiniz onlarca çocuk eşyası evin bütün güzelliğini alıp götürüyorsa ve evin ufak yaramazı bu eşyaları toplamayı bir türlü öğrenemediyse çözümü daha kullanışlı bir çocuk odası dekorasyonunda arayabilirsiniz. Bir evin ne kadar düzenli görüneceği ne derece kullanışlı olduğu ile doğru orantılıdır. Kullanışlı mobilyalar, doğru ışık, bol sayıda depolama alanı evi daha düzenli gösterir. Bu kural çocuk odaları için de aynen geçerlidir. Bu nedenle sizin için, çocuk odası dekorasyonunda mobilya ve depolama alanlarının önemi daha iyi gösterecek örnek tasarımlar derlerdik. Türkiye'deki evlerden seçtiğimiz bu çocuk odaları size daha düzenli bir ev ve çocuk odası için muhteşem fikirler verecek. Ayrıca evinizdeki kullanılmayan alanları değerlendirerek de daha düzenli bir dekorasyona kavuşabilirsiniz. Bu konuda öneriler bulmak için “Evdeki ölü alanları nasıl değerlendirebilirim?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.