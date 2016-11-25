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Evin girişi ve koridor için 22 seçkin örnek

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Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
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Evinize gelen konukların haliyle mekânla ilgili ilk izlenimleri evin antre ve koridor kısmında gördükleri üzerinden kurgulanacaktır. Bu bakımdan hem kendiniz için, hem de konuklarınız için daha davetkâr ve iç açıcı görünen bir giriş alanı oluşturmakta sayısız faydalar var. peki ama nasıl? Belki duvara bir tablo asarak, belki minimalist bir anlayışla, belki ekstra bir dresuarla, belki zemini değiştirerek, belki de bambaşka antre çözümleriyle… Seçenekleriniz sonsuz. 

İşte bu yazıda kararsız kalan okurlarımıza ilham vermesi için evin girişi ve antre düzenlemesinden fikir verecek 22 seçkin örneği bir araya getirdik. Bu derlemede küçüklü büyüklü her ev için bir fiki bulacaksınız.

1. Sürgülü kapıyla mutfaktan ayrı giriş

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

2. Duvar nişleriyle hem yerden tasarruf hem doyulmaz bir şıklık

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

3. Kavisli duvarla yaşam alanına pürüzsüz geçiş

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

4. Beyaz duvarla koyu reng ahşabın uyumu ve ortaya çıkan asalet

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

5. İyi aydınlatılmış, açık renklerle insanı ferahlatan koridor

Casa M - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

6. Duvar panelleriyle kendine özgü hava kazanan ince uzun koridor

PRIVATE APARTMENT_BO, cristianavannini | arc cristianavannini | arc Modern Koridor, Hol & Merdivenler
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

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7. Kütüphanenizi koridora taşımaya ne dersiniz?

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti Modern Koridor, Hol & Merdivenler
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

8. Çerçeveler ve fotoğraflarla sanatsal bir giriş alanı

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer Modern Koridor, Hol & Merdivenler
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

9. Sade ama renk uyumuna dikkat edilen giriş

house#01, andrea rubini architetto andrea rubini architetto Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Gri
andrea rubini architetto

andrea rubini architetto
andrea rubini architetto
andrea rubini architetto

10. Klasik mobilyalar, modern dekorasyon ve ekstra LED aydınlatma

Prati House, Mohamed Keilani Interiors Mohamed Keilani Interiors Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
Mohamed Keilani Interiors

Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors

11. Antika mobilyalarla gelen eklektik atmosfer

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

12. Tamamıyla sade, minimalist ve göz alıcı

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto Modern Koridor, Hol & Merdivenler
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

13. Minik kitaplıkla hoş bir geçiş alanı

NEAR Architecture Eur, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

14. Tamamen modern bir konsol fikri

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

15. Modüler bir tasarım anlayışı

Da un soggiorno con una scala in legno si sale in mansarda..., Falegnameria Ferrari Falegnameria Ferrari Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Falegnameria Ferrari

Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari

16. Beyaz duvar-ahşap zemin her zaman çalışan bir kombinasyondur

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

17. Loş ışıkta huzu veren koridor ve kitaplar

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli Modern Koridor, Hol & Merdivenler
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

18. Zekice bir aydınlatma fikri

respirando arte., desink.it desink.it Modern Koridor, Hol & Merdivenler
desink.it

desink.it
desink.it
desink.it

19. Sanata düşkün olanlar için seçkin bir koridor

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

20. Sade ama göz yormayan bir geçiş alanı

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

21. Banyodan ayrı giriş

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

22. IKEA tarzı bir modernizm

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

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