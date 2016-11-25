Evin girişi ve koridor için 22 seçkin örnek

Evinize gelen konukların haliyle mekânla ilgili ilk izlenimleri evin antre ve koridor kısmında gördükleri üzerinden kurgulanacaktır. Bu bakımdan hem kendiniz için, hem de konuklarınız için daha davetkâr ve iç açıcı görünen bir giriş alanı oluşturmakta sayısız faydalar var. peki ama nasıl? Belki duvara bir tablo asarak, belki minimalist bir anlayışla, belki ekstra bir dresuarla, belki zemini değiştirerek, belki de bambaşka antre çözümleriyle… Seçenekleriniz sonsuz.

İşte bu yazıda kararsız kalan okurlarımıza ilham vermesi için evin girişi ve antre düzenlemesinden fikir verecek 22 seçkin örneği bir araya getirdik. Bu derlemede küçüklü büyüklü her ev için bir fiki bulacaksınız.