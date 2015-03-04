İlham verici rustik ahşap uygulamaları

Ahşap ve ahşap türevi çeşitli malzemeler, bin yıllardan beri yapı malzemesi olarak en çok kullanılan unsurlar arasında yer alıyor. Hatta insanlığın barınmak için mağaralardan sonra kullandığı ilk gerçek işlenmiş malzeme ahşaptır dersek, herhalde yalan söylemiş olmayız. Sanayi devrimi sonrasında giderek çeşitlenen yeni nesil yapı malzemeleriyle ve hızla artan şehirleşmeye birlikte, bazı alanlardaki kullanımı kısmen azalır gibi olduysa ve yerini çeşitli endüstriyel ürünlere bıraktıysa da, son dönemde bu kez son derece çekici bir tasarım unsuru olarak tekrar mimari ve iç mimarinin önemli malzemeleri arasına girdi. Özellikle rustik halleriyle kullanılan ahşap yapı ve dekorasyon elemanları, yerlerini aldıkları mekanlara muazzam bir cazibe katmakla kalmıyor, aynı zamanda bu evlerin ve iş yerlerinin maddi değerlerini de adeta kat kat arttırıyorlar. Diğer yandan her tarafımızın modern yapı ve dekorasyon malzemeleriyle çevrili olduğu bir çağda, doğru ahşap malzemeyi doğru yerde kullanmak, becerikli ve yaratıcı bir tasarımcı elinin değmesini de gerekli kılıyor. Bu yazımızda, özellikle rustik ahşap uygulamalarında küresel düzeyde rekabet edebilecek kalitede işler çıkaran bir dizi tasarımcının çalışmalarını derledik. Bu uygulamalar yalnızca aklınızı başınızdan almayacak, aynı zamanda kendi evinizde değişiklikler yapma arzusu da uyandıracak.