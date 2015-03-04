İlham verici rustik ahşap uygulamaları

Ahşap ve ahşap türevi çeşitli malzemeler, bin yıllardan beri yapı malzemesi olarak en çok kullanılan unsurlar arasında yer alıyor. Hatta insanlığın barınmak için mağaralardan sonra kullandığı ilk gerçek işlenmiş malzeme ahşaptır dersek, herhalde yalan söylemiş olmayız. Sanayi devrimi sonrasında giderek çeşitlenen yeni nesil yapı malzemeleriyle ve hızla artan şehirleşmeye birlikte, bazı alanlardaki kullanımı kısmen azalır gibi olduysa ve yerini çeşitli endüstriyel ürünlere bıraktıysa da, son dönemde bu kez son derece çekici bir tasarım unsuru olarak tekrar mimari ve iç mimarinin önemli malzemeleri arasına girdi. Özellikle rustik halleriyle kullanılan ahşap yapı ve dekorasyon elemanları, yerlerini aldıkları mekanlara muazzam bir cazibe katmakla kalmıyor, aynı zamanda bu evlerin ve iş yerlerinin maddi değerlerini de adeta kat kat arttırıyorlar. Diğer yandan her tarafımızın modern yapı ve dekorasyon malzemeleriyle çevrili olduğu bir çağda, doğru ahşap malzemeyi doğru yerde kullanmak, becerikli ve yaratıcı bir tasarımcı elinin değmesini de gerekli kılıyor. Bu yazımızda, özellikle rustik ahşap uygulamalarında küresel düzeyde rekabet edebilecek kalitede işler çıkaran bir dizi tasarımcının çalışmalarını derledik. Bu uygulamalar yalnızca aklınızı başınızdan almayacak, aynı zamanda kendi evinizde değişiklikler yapma arzusu da uyandıracak.
As Tasarım – Mimarlık tarafından dizayn edilen bu göz kamaştırıcı mutfağın tamamında kullanılan ahşap unsurlar son derece dikkat çekici. Doğal taş kullanılarak yapılan bu yapıda, taş üzerine kullanılan beyaz boya, çatının taşıyıcıları olan rustik yapıdaki büyük ahşap kütükler ve son olarak tamamı doğal ahşaptan yapılan mutfak dolapları bir araya gelerek doğallığın nasıl müthiş bir cazibeye sahip olabileceğini kanıtlıyor adeta.
İç mekandan bakıldığında görünür durumda olan çatı taşıyıcısı ahşap kütükler ve hafif eğimli yapıdaki tavan, son yıllarda daha sık rastlamaya başladığımız mimari yönelimler arasında yer alıyor. Lab İstanbul Mimarlık tarafından ortaya koyulan bu konsept tasarım da buna çok başarılı bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda rustik ahşap kullanımının da güzel örneklerini bir araya getiren bu geniş salonda, yine taş ve ahşabın dansı göz kamaştırıyor.
Ülkemizde özellikle 1999 depremi sonrasında ortaya çıkan ve zamanla belli bir yaygınlık düzeyine ulaşan prefabrik evler, başlangıçtaki noktadan artık çok uzaktalar. İlk dönemlerde yalnızca zorunlu ihtiyaçlara asgari düzeyde yanıt verme iddiasındaki bu basit yapılar, zamanla çok daha kaliteli malzemelerle üretilmeye ve betonarme yapılara alternatif olmaya başladılar. Bununla birlikte prefabrik evlerle birlikte genişleyen hızlı inşa edilen müstakil konut pazarı, son yıllarda giderek çeşitlenen ve kurulum süreleriyle prefabrik evlerle yarışabilen ahşap evlerle birlikte en üst düzey kaliteyle de tanışmış oldu. Burada sektörün önde gelen firmalarından Yeşeren Ahşap tarafından üretilmiş bir kütük ev görüyoruz. İskandinav esintili bu ahşap mimarisi, dikkatleri üzerine çekmekte son derece başarılı.
Burada da av kulübesi tipinde küçük bir dağ evindeki bar tipi bir tezgahla birlikte kullanılan basit bir mutfağı görüyoruz. Basit, pratik ama rustik ahşap uygulamasıyla bir o kadar da kaliteli görünüyor. Ahşap ürünleri kullanmakla gerçek ahşap kullanmak arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor. Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama'nın dizayn ettiği bu mekan, bağ evi veya yazlık tipinde mekanlarınız için ilham verici olmaya aday.
Hartama Orman Ürünleri imzasını taşıyan bu olağanüstü küvet tasarımı, rustik ahşabın bir mekana katabileceği kalitenin üst sınırlarını dahi zorluyor adeta. Devasa bir yekpare kütükten oyulan ve çeşitli işlemlerden geçirilerek ıslak zemin kullanımına uygun hale getirilen bu parça, hem tasarım hem de işçilik ve uygulama açısından ödülü hak edecek kalitede.
Rustik bir doğal taş kullanımıyla modern bir mutfağın bir araya gelmesi, sanıyoruz ancak bu kadar güzel sonuçlanabilir. Eski köy evlerinde gördüğümüz türden bir taş ocak, modern bir ocakla birleşmiş ve ortaya bu harika kullanışlı mutfak çıkmış. Ahşap mutfak dolapları ve zeminler ise mekanı tamamlıyor. Bu tasarımın altında imzası bulunan firma ise Kordoba Mutfak.