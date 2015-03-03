Yastıklarla gelen güzellik

Derler ki mükemmellik ayrıntıda gizlidir. Güzellik de öyle. Ve elbette, tasarım sanatının gerçek güzelliği ve mükemmelliği de bir mekânın dizaynını oluşturan tüm nesnelerin birlikte yarattığı atmosferin içindeki detaylarda gizlidir. Bazen önemsiz görünen tek bir nesne tüm mekânın havasını değiştirmeye, dekorasyonun tadını arttırmaya yeter. İşte yastık ve kırlentler de bir mekâna girdiğinizde ilk gözünüze çarpan nesneler olmayabilir ama çoğunlukla, özellikle de modern dekorasyonlarda içinde bulunduğu yaşam alanına güzellik katan nesneler olarak öne çıkıyorlar. Hele ki söz konusu yastık ya da kırlentler özel tasarım ürünleriyse, o zaman yatak odalarına da, oturma odası ve salonlara da, hatta çalışma odalarına da, kısacası içinde vakit geçirdiğiniz tüm yaşam alanlarına, estetik, tasarım ve fonksiyonellik bakımından tahmin edemeyeceğiniz kadar çok katkıda bulunabilirler. İşte bu özel tasarım yastıklardan sizin için seçtiğimiz bazı örnekler…