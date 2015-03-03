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Yastıklarla gelen güzellik

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Mükemmelliğin Zirvesinde Bir Koleksiyon “MODERNOTTOMAN”, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Derler ki mükemmellik ayrıntıda gizlidir.  Güzellik de öyle. Ve elbette, tasarım sanatının gerçek güzelliği ve mükemmelliği de bir mekânın dizaynını oluşturan tüm nesnelerin birlikte yarattığı atmosferin içindeki detaylarda gizlidir. Bazen önemsiz görünen tek bir nesne tüm mekânın havasını değiştirmeye, dekorasyonun tadını arttırmaya yeter. İşte yastık ve kırlentler de bir mekâna girdiğinizde ilk gözünüze çarpan nesneler olmayabilir ama çoğunlukla, özellikle de modern dekorasyonlarda içinde bulunduğu yaşam alanına güzellik katan nesneler olarak öne çıkıyorlar.  Hele ki söz konusu yastık ya da kırlentler özel tasarım ürünleriyse, o zaman yatak odalarına da, oturma odası ve salonlara da, hatta çalışma odalarına da, kısacası içinde vakit geçirdiğiniz tüm yaşam alanlarına, estetik, tasarım ve fonksiyonellik bakımından tahmin edemeyeceğiniz kadar çok katkıda bulunabilirler. İşte bu özel tasarım yastıklardan sizin için seçtiğimiz bazı örnekler…

Minimalist Desenler

Animal instinct pillow series, Carbon Dreams by Gül Arı Carbon Dreams by Gül Arı Ev İçiTekstil Ürünleri
Carbon Dreams by Gül Arı

Animal instinct pillow series

Carbon Dreams by Gül Arı
Carbon Dreams by Gül Arı
Carbon Dreams by Gül Arı

Carbon Dreams'in Animal Instinct isimli yastık serisi ürünlerinden biri olan bu yastık, üzerindeki sanatsal geyik çizimiyle çağdaş dekorasyonlı mekânların havasını değiştirecek kadar orijinal bir tasarıma sahip. Minimal bir tarzla yaratılmış olan bu tasarım, çalışma odalarına bile yakışacak kadar şık, asil ve karakterli duruyor.

Uğurlu Yastıklar

Numbers of Luck series / handmade Carbon Dreams by Gül Arı Ev İçiTekstil Ürünleri
Carbon Dreams by Gül Arı

Numbers of Luck series / handmade

Carbon Dreams by Gül Arı
Carbon Dreams by Gül Arı
Carbon Dreams by Gül Arı

Bu el yapımı özel tasarım yastık da Carbon Dreams'in Numbers of Luck isimli serisinden bir ürün. Bu seride tasarlanan yastıkların her biri bir ya da birden çok sayıyla temsil ediliyor. Örnekteki yastık yalnızca 3 rakamını farklı ve dikkat çekici bir desenle üzerinde taşıyor olsa da, sizin uğurlu sayınız neyse, aynı seriden başka yastıklarda da bulmanız mümkün.

Modern ve Sıradışı

Fly Cotton Hands İskandinav Oturma Odası
Cotton Hands

Fly

Cotton Hands
Cotton Hands
Cotton Hands

Bir el emeği projesi olan Cotton Hands'in atölyesinden çıkan bu el nakışlı yastık, modern ve sıradışı yastık ürünlerinin en iyi örneklerinden biri. Yastığın bütününü kaplayan tek bir desen olarak büyük ve detaylı bir sinek çizimi kullanılması ürüne hem sadelik hem de dikkat çekicilik kazandırmış. Desenin ayrıntılı çizimiyse kendini gösteriyor.

Kuş Tüyü Kadar Hafif

Feather Cotton Hands Akdeniz Oturma Odası
Cotton Hands

Feather

Cotton Hands
Cotton Hands
Cotton Hands

Yine Cotton Hands'in ürünlerinden biri olan bu yastıkta tercih edilen desense mükemmel bir uyum içindeki canlı renklerde nakşedilmiş, tek örnek olmayan kuş tüyleri. Aynı anda hem yumuşak hem de canlı olmayı başarabilen desenleriyle bu yastık renkli ve sade oturma odalarını daha da çekici kılmak için ideal bir ürün olma niteliği taşıyor.

Renkli ve Hareketli

Chouchette 'Lamp' Cushion illustrated by artist Gabriela Vainsencher Chouchette Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Chouchette

Chouchette 'Lamp' Cushion illustrated by artist Gabriela Vainsencher

Chouchette
Chouchette
Chouchette

Anadolu'da yaklaşık dokuz bin yıldır kullanılan ahşap kalıp baskı yöntemini kullanarak tüm yaşam alanları için kaliteli ve karakterli aksesuarlar üreten Chouchette isimli firmanın atölyesinden çıkan bu renkli yastık, oturma odalarına renk ve canlılık katmak için üretilmiş. Kahve ya da kırmızı tonlarında dizayn edilmiş bir yaşam alanının rengini arttırmak ve odayı canlandırmak için harika bir tercih olan bu yastık, üzerindeki hareketli deseniyle de göz dolduruyor.

Yaşam Alanlarını Canlandıran Renkler

Cushions illustrated exclusively for Chouchette by artists Gabriela Vainsencher and Cristobal Dam Chouchette Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Chouchette

Cushions illustrated exclusively for Chouchette by artists Gabriela Vainsencher and Cristobal Dam

Chouchette
Chouchette
Chouchette

Chouchette tarafından tasarlanan bu rengarenk yastıkların oturma odalarını nasıl da şenlendirdiğini hemen yandaki resimde görebilirsiniz. Bu hareketli ve canlı yastıklar olmasa söz konusu mekân son derece sıradan bir koltuğa sahip bir oturma odası olarak kalacakmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Osmanlı Modernizmi

Mükemmelliğin Zirvesinde Bir Koleksiyon “MODERNOTTOMAN”, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Yastık By Rıfat Ozbek

Mükemmelliğin Zirvesinde Bir Koleksiyon “MODERNOTTOMAN”

Yastık By Rıfat Ozbek
Yastık By Rıfat Ozbek
Yastık By Rıfat Ozbek

Renkli yastıkların yalnızca modern ya da minimal dekorasyonlarda kullanılabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Son derece klasik ve gösterişli yaşam alanlarına uygun, aynı şekilde şık, klasik ve gösterişli yastık tasarımları olduğunu unutmayın. İşte bu yastıklardan biri, Yastık By Rıfat Özbek’in 2014-2015 Sonbahar – Kış Koleksiyonu “ModernOttoman” serisinden, Osmanlı’nın içindeki modernizmi yansıtan bir ürün.

Lavantalı, Aşk Kokan Tasarımlar

AŞK DOLU YASTIKLAR, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Yastık By Rıfat Ozbek

AŞK DOLU YASTIKLAR

Yastık By Rıfat Ozbek
Yastık By Rıfat Ozbek
Yastık By Rıfat Ozbek

Aşkın ve tutkunun rengi kırmızıyı en canlı, en göz alıcı desenlerle üzerinde taıyan bu ürün Yastık markasının Sevgililer Günü serisinden. Ikat ve Suzeni el işlemelerinin kullanıldığı sınırlı sayıda üretilen bu lüks yastık tasarımlarının bir diğer çarpıcı özelliği ise lavantalı olmaları.

Çeşme'de baştan çıkarıcı bir villa
Bu özel tasarım yastıklardan siz en çok hangilerini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın. 

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