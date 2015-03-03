Yastıklarla gelen güzellik

Derler ki mükemmellik ayrıntıda gizlidir. Güzellik de öyle. Ve elbette, tasarım sanatının gerçek güzelliği ve mükemmelliği de bir mekânın dizaynını oluşturan tüm nesnelerin birlikte yarattığı atmosferin içindeki detaylarda gizlidir. Bazen önemsiz görünen tek bir nesne tüm mekânın havasını değiştirmeye, dekorasyonun tadını arttırmaya yeter. İşte yastık ve kırlentler de bir mekâna girdiğinizde ilk gözünüze çarpan nesneler olmayabilir ama çoğunlukla, özellikle de modern dekorasyonlarda içinde bulunduğu yaşam alanına güzellik katan nesneler olarak öne çıkıyorlar. Hele ki söz konusu yastık ya da kırlentler özel tasarım ürünleriyse, o zaman yatak odalarına da, oturma odası ve salonlara da, hatta çalışma odalarına da, kısacası içinde vakit geçirdiğiniz tüm yaşam alanlarına, estetik, tasarım ve fonksiyonellik bakımından tahmin edemeyeceğiniz kadar çok katkıda bulunabilirler. İşte bu özel tasarım yastıklardan sizin için seçtiğimiz bazı örnekler…
Carbon Dreams'in
Animal Instinct isimli yastık serisi ürünlerinden biri olan bu yastık, üzerindeki sanatsal geyik çizimiyle çağdaş dekorasyonlı mekânların havasını değiştirecek kadar orijinal bir tasarıma sahip. Minimal bir tarzla yaratılmış olan bu tasarım, çalışma odalarına bile yakışacak kadar şık, asil ve karakterli duruyor.
Bu el yapımı özel tasarım yastık da Carbon Dreams'in
Numbers of Luck isimli serisinden bir ürün. Bu seride tasarlanan yastıkların her biri bir ya da birden çok sayıyla temsil ediliyor. Örnekteki yastık yalnızca 3 rakamını farklı ve dikkat çekici bir desenle üzerinde taşıyor olsa da, sizin uğurlu sayınız neyse, aynı seriden başka yastıklarda da bulmanız mümkün.
Bir el emeği projesi olan Cotton Hands'in atölyesinden çıkan bu el nakışlı yastık, modern ve sıradışı yastık ürünlerinin en iyi örneklerinden biri. Yastığın bütününü kaplayan tek bir desen olarak büyük ve detaylı bir sinek çizimi kullanılması ürüne hem sadelik hem de dikkat çekicilik kazandırmış. Desenin ayrıntılı çizimiyse kendini gösteriyor.
Yine Cotton Hands'in ürünlerinden biri olan bu yastıkta tercih edilen desense mükemmel bir uyum içindeki canlı renklerde nakşedilmiş, tek örnek olmayan kuş tüyleri. Aynı anda hem yumuşak hem de canlı olmayı başarabilen desenleriyle bu yastık renkli ve sade oturma odalarını daha da çekici kılmak için ideal bir ürün olma niteliği taşıyor.
Anadolu'da yaklaşık dokuz bin yıldır kullanılan ahşap kalıp baskı yöntemini kullanarak tüm yaşam alanları için kaliteli ve karakterli aksesuarlar üreten Chouchette isimli firmanın atölyesinden çıkan bu renkli yastık, oturma odalarına renk ve canlılık katmak için üretilmiş. Kahve ya da kırmızı tonlarında dizayn edilmiş bir yaşam alanının rengini arttırmak ve odayı canlandırmak için harika bir tercih olan bu yastık, üzerindeki hareketli deseniyle de göz dolduruyor.
Chouchette tarafından tasarlanan bu rengarenk yastıkların oturma odalarını nasıl da şenlendirdiğini hemen yandaki resimde görebilirsiniz. Bu hareketli ve canlı yastıklar olmasa söz konusu mekân son derece sıradan bir koltuğa sahip bir oturma odası olarak kalacakmış.
Renkli yastıkların yalnızca modern ya da minimal dekorasyonlarda kullanılabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Son derece klasik ve gösterişli yaşam alanlarına uygun, aynı şekilde şık, klasik ve gösterişli yastık tasarımları olduğunu unutmayın. İşte bu yastıklardan biri, Yastık By Rıfat Özbek’in 2014-2015 Sonbahar – Kış Koleksiyonu “ModernOttoman” serisinden, Osmanlı’nın içindeki modernizmi yansıtan bir ürün.
Aşkın ve tutkunun rengi kırmızıyı en canlı, en göz alıcı desenlerle üzerinde taıyan bu ürün Yastık markasının Sevgililer Günü serisinden. Ikat ve Suzeni el işlemelerinin kullanıldığı sınırlı sayıda üretilen bu lüks yastık tasarımlarının bir diğer çarpıcı özelliği ise lavantalı olmaları.