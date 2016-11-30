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Çok iyi tasarlanmış bir aile evi

Homify Homify
Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Modern Oturma Odası
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Ailenizle birlikte huzur içinde yaşayabileceğiniz ve bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan bir eve sahip olmak herkes gibi sizin de hayalinizdir öyle değil mi? Bahçeli ve müstakil bir eve sahip olmak için ihtiyaç duyduğunuz bütçeyi ayırsanız bile nasıl bir ev alacağınıza karar vermek ve hayalinizdeki evi bulmak zor bir iştir. Bu karar verme sürecini biraz daha basitleştirmek için farklı stil ve modellerde evler görüp tanımızda yarar var. Bu nedenle biz de, Homify 360 turlarında size ülkemizden ve dünyadan onlarca farklı ev tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise Brezilya'dan konforu ve stili ile dikkat çeken bir aile evi tanıtacağız. Modern tasarıma sahip olan bu şık yapıda rustik ve akdeniz özelliklerine de rastlayabilirsiniz. Gelin evi birlikte oda oda gezelim.

Aklınızdaki ev geleneksel ögelerden uzak ve daha modern bir evse Polonya'daki bir örneği “Her türlü konforun düşünüldüğü şahane aile evi” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Ahşap ve taş ağırlıklı bir dış cephe

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Kırsal Evler
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Modern tasarıma sahip yapının dış cephesinde taş ve ahşap malzemelere yer verilerek otantik bir görüntü oluşturulmuş. Evin girişine dikkat ederseniz kullanılan basamakların kapı ve çatı strüktürleri ile son derece uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Yemyeşil ve bakımlı bir bahçeye sahip olan evde bu ahşap detaylar muhteşem bir doğallık sağlamış. Evin arka bahçesi ve iç mekanları da görmeye değer. 

Kullanışlı açık garaj

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Kırsal Evler
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Kullanışlı alanları ile dikkat çeken evde ilk göze çarpan açık garaj ile dış cephe özellikleri oluyor. Güvenli bir semtte yaşıyorsanız ve her giriş çıkışınızda garaj kapısı ile uğraşmak istemiyorsanız siz de açık garajları tercih edebilirsiniz. Havadar ve pratik olan açık garajlar evin dış cephesine güzel bir görüntü kazandırıyor.  

Konforlu bir dekorasyon

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Modern Multimedya Odası
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Bir ömür yaşayacağınız evde bulunması gereken özellikler yalnızca yapının sağlamlığı ile ilgili ve izolasyon gibi özellikleri değildir. Evin iç mekanlarının sağlıklı ve konforlu olması da son derece önemlidir. Sağlıklı iç mekanlara sahip bir ev için öncelikle iç mekan duvarlarında kullanılan boya ve kaplama malzemelerine dikkat etmek gerekir. Gelişen yapı sektörü sayesinde artık her iklime ve her mekana özel çözümler sunan boya çeşitleri var. Sıcak iklimlerde yaşıyorsanız küflenme ve rutubet gibi sorunlara göz açtırmayan boyalar kullanabilirsiniz. Bu konuda daha detaylı bilgilere boya ustalarından ulaşabilirsiniz.   

Ferah iç mekanlar

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Modern Yemek Odası
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Yüksek tavanlı ve geniş iç mekanlara sahip evde iç açıcı bir ferahlık hakim. Arka bahçesine çıktığınızda ise sizi güzel bir yüzme havuzu ile muhteşem bir manzara karşılıyor. Böyle bir manzaranın karşısında yaşamak insanda dert, keder bırakmazdı öyle değil mi?

Yatak odasında sadelik hakim

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Modern Yatak Odası
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Evin hemen her odasında olduğu gibi yatak odasında da sade ve güzel bir dekorasyon yapılmış. Geniş cam kapılarla balkona açılan yatak odasının manzarası da insana huzur verecek cinsten. Evin dekorasyon özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse; ahşap parke, açık renk duvarlar ve sağlam pencerelerle oluşturulmuş iç mekanlara uygulanan konforlu ve modern mobilyalar şeklinde tanımlanabilir.   

Modern bir banyo

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Minimalist Banyo
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Evde bulunan banyoların hepsinde farklı bir dekorasyon uygulanmış. Misafir banyosu, ana banyo ve ebeveyn banyosu olarak kullanılan üç banyonun hepsinde de modern bir dekorasyon ve ferahlık hakim. 

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Renkli detaylar

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Minimalist Banyo
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Ana banyoya uygulanan renkli lavabo tezgahı ve şık aksesuarlar eve güzellik kazandırmış. Modern bir banyo dekorasyonunda olması gereken bütün özellikleri taşıyan bu banyolar bütün dekorasyonlara ilham verebilecek güzellikte.

Çocuk odası

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Minimalist Çalışma Odası
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Evin çocuk odasında da sade bir dekorasyon ve minimal mobilyalar göze çarpıyor, bunun yanı sıra tam bir çocuğun ilgisini çekebilecek yaratıcılıkta detaylar barındırıyor.  

Açık mutfak

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Modern Yemek Odası
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Endüstriyel ekipmanların ve siyah rengin tercih edildiği mutfak dekorasyonu son derece fonksiyonel. Modüler tasarımı ile dikkat çeken bu açık mutfağı renklendirmek için şık bir yemek alanı oluşturulmuş.

Veranda

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Modern Oturma Odası
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Sürgülü kapılarla verandaya açılan oturma odasında loş ışık görünmesine aldanmayın evin aydınlatması da oldukça iyi düşünülmüş. Verandada bulunan mobilyalar dekorasyona uyum sağlayacak şekilde kullanışlı ve şık. 

Havuz

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Arka bahçede bulunan yüzme havuzu evin en önemli özelliklerinden biri. Ahşap pergola ile güzelleşen bu veranda ve havuz başı, yılın sıcak günlerini en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlayabilir.

Hayran kalacağınız bir kütük ev
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