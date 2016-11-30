Çok iyi tasarlanmış bir aile evi

Ailenizle birlikte huzur içinde yaşayabileceğiniz ve bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan bir eve sahip olmak herkes gibi sizin de hayalinizdir öyle değil mi? Bahçeli ve müstakil bir eve sahip olmak için ihtiyaç duyduğunuz bütçeyi ayırsanız bile nasıl bir ev alacağınıza karar vermek ve hayalinizdeki evi bulmak zor bir iştir. Bu karar verme sürecini biraz daha basitleştirmek için farklı stil ve modellerde evler görüp tanımızda yarar var. Bu nedenle biz de, Homify 360 turlarında size ülkemizden ve dünyadan onlarca farklı ev tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise Brezilya'dan konforu ve stili ile dikkat çeken bir aile evi tanıtacağız. Modern tasarıma sahip olan bu şık yapıda rustik ve akdeniz özelliklerine de rastlayabilirsiniz. Gelin evi birlikte oda oda gezelim.

Aklınızdaki ev geleneksel ögelerden uzak ve daha modern bir evse Polonya'daki bir örneği “Her türlü konforun düşünüldüğü şahane aile evi” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.