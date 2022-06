Girişleri doğal taşlarla kaplanmış 9 eşsiz ev

Evlerin dış cephesi için kullanılabilecek pek çok malzeme var. Farklı doku ve renklerde boyalar, ahşap, siding gibi malzemeler dış cepheler için alternatif olabilir. Ancak bu malzemelerin hiçbiri doğal taşların eve kazandıracağı karakteri kazandıramaz. Tüm dış cepheyi taşla kaplamasanız da, sadece giriş kısmına uygulayacağınız doğal taş doku bile evinizin değerini arttırır. Doğal taş deyince tek bir çeşit aklınıza gelmesi. Farklı fiziksel özellikte ve dokuda farklı tür doğal taşlar var. Kefeki taşı, kayrak taşı, traverten, patlatma mermer… Birçok farklı türde taş arasından seçim yapabilirsiniz.

Bugün homify'da sizin için girişleri farklı taşlarla kaplanmış 9 farklı ev derledik. Her biri bu doğal taşlar sayesinde kendilerine has bir karakter kazanan evler, girişteki aydınlatmanın başarısı daha da güzelleşmiş. Bulunduklara ortama rustik bir hava katan doğal taşları her tarz evde kullanmak mümkün. Zira taşlar farklı tarzlarla iyi bir kombinasyon oluşturabiliyor. Haydi bu doğal taşları merak ediyorsanız, turumuza başlayalım.