Girişleri doğal taşlarla kaplanmış 9 eşsiz ev

Evlerin dış cephesi için kullanılabilecek pek çok malzeme var. Farklı doku ve renklerde boyalar, ahşap, siding gibi malzemeler dış cepheler için alternatif olabilir. Ancak bu malzemelerin hiçbiri doğal taşların eve kazandıracağı karakteri kazandıramaz. Tüm dış cepheyi taşla kaplamasanız da, sadece giriş kısmına uygulayacağınız doğal taş doku bile evinizin değerini arttırır. Doğal taş deyince tek bir çeşit aklınıza gelmesi. Farklı fiziksel özellikte ve dokuda farklı tür doğal taşlar var. Kefeki taşı, kayrak taşı, traverten, patlatma mermer… Birçok farklı türde taş arasından seçim yapabilirsiniz.
Bugün homify'da sizin için girişleri farklı taşlarla kaplanmış 9 farklı ev derledik. Her biri bu doğal taşlar sayesinde kendilerine has bir karakter kazanan evler, girişteki aydınlatmanın başarısı daha da güzelleşmiş. Bulunduklara ortama rustik bir hava katan doğal taşları her tarz evde kullanmak mümkün. Zira taşlar farklı tarzlarla iyi bir kombinasyon oluşturabiliyor. Haydi bu doğal taşları merak ediyorsanız, turumuza başlayalım.
Bir çeşit traverten patlatma taşla kaplanmış duvar ve bembeyaz giriş kapısı harika bir kontrastla karşılıyorlar misafirleri. Farklı tonlarda, farklı renklerde olabilen bu taş, çıkarıldığı bölgeye göre de dokusal farklılıklar gösterebiliyor. Bu örnekte duvar kaplamasıyla kapının renginin yanında, birinin rustik diğerinin modern etkisinin kontrastı da yaşanıyor ve ortaya çıkan sentez ilgi çekici oluyor. Duvarların ışıklandırması da duvardaki dokunun daha kolay hissedilebilmesini sağlıyor. Burada da küçük spot ışıklar duvarları belirgin hale getiriyor. Hangi taşın sizin girişinize uyacağını merek mı ediyorsunuz? O zaman bir uzmana danışın.
Yuvarlak hatları olan bir duvar her girişte güzel durur. Hele bir de bu duvar doğru taşla kaplanmışsa. Doğal taşlara madenden çıkarıldıktan sonra bir takım işlemler uygulanıp farklı efektler kazandırılabiliyor. Taş parlak bir dokuya ya da eskitme efektine bürünebiliyor. Burada uygulanan taş da eskitme efekti kazandırılmış bir mermer taşı. Siyah ve açık kahve tonları içinde barındıran bu taşın, bu evin değerini arttırdığına hiç şüphe yok.
Küfeki taşını bilir misiniz? Bir tür kireç taşıdır. Hani şu antik eserlerin restorasyonunda çok kullanılan yumuşak dokulu taşlar var ya… İşte onlar genelde küfeki taşıdır. Çıktığı yere göre farklı renklere sahip olabilen taşın başarılı bir uygulamasını bu girişte görmek mümkün. Pembemsi sarı renkte asimetrik ölçülerde taşla kaplanmış duvar, kızıla çalan rengiyle ahşap kapılarla harika bir uyum sağlamış. Bu doğal malzemelerin uyumunu yeşil bitkiler tamamlamış.
Bu resimde gördüğünüz taş ise daha sert dokulu, neredeyse kayrak taşına yakın bir taş. Ancak taşın farklı renk tonlarında olabildiğini fotoğrafta da görebiliyoruz. Giriş kapısına uzanan koridorun bir tarafındaki duvarı komple kaplayan duvardaki taşlar siyahtan, beje uzanan bir skala ortaya koyuyor. Bu çeşitlilik ve tonlar arasındaki geçiş de evin girişinin estetiğine büyük katkı sağlıyor.
Fotoğraftaki evin girişinde bulunan duvarın çok hoş çizgilere sahip olduğu açık biçimde görülebiliyor. Fotoğrafta görünen bir başka şey ise bu duvarın başarılı aydınlatma sayesinde nasıl öne çıkıp kendini gösterdiği. Aydınlatma duvarın dokusunu gözler önüne seriyor ve misafirlerin gece de büyülenmesini sağlıyor.
Bu evin kapısının karakter sahibi olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. Masif ahşaptan yapılan kapı oldukça ihtişamlı görünüyor. Kapının üstündeki aydınlatma da kapının sahnenin baş rolünde olduğunu tesciller nitelikte. Ama biliyorsunuz, yan roller başarılı olmazsa baş rolün başarısı tam olarak ortaya çıkamaz. Burada da devreye kayrak taşı dokusuna sahip doğal taşlar giriyor ve dış cephe boyunca yarım boy şekilde uzanıyor.
Paket taşı denilince insanın aklına hemen yollarda kullanılan taşlar gelir. Bu taşlar farklı maden damarlarından farklı renklerde çıkarılır. Farklı boyutlarda kesilerek duvarlara da uygulanabilirler. Burada da bir uygulamaya şahit oluyoruz. Oldukça sıradan olan bu evin girişi, duvarın tümünü kaplayan taşlar sayesinde bir nebze olsun ışıldıyor.
Bu girişte ahşap kapı, doğal mermer basamaklar ve granit taşlarla kaplı duvar üçlüsünün olağanüstü uyumuna şahit oluyor. Bu uyum başarılı aydınlatma ve ortama renk katan yeşil bitkilerle de taçlandırılmış. Granit dokusu, ağırlığı ve görüntüsüyle uygulandığı mekana olgunluk ve ağırbaşlılık katan bir malzeme. Burada da bu özelliğini görmek mümkün.
Yine masif ahşap bir kapı ve beyazdan kızıla kadar dalgalanan bir taş duvar kompozisyonu. Ancak daha önce gördüğümüz örneklerden farklı olarak, bu taş duvar içeride de kesintisiz biçimde devam ediyor. Böylece misafirler evin dışından nasıl bir ortam göreceklerine hazır olarak içeri giriyorlar.
Doğal taşların evlerin girişinde kullanımlarına dair örnekler gördük. Peki sizce doğal taşlar iç mekanlarda nasıl olur? Merak ediyorsanız, tıklayın.