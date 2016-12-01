Daha önce hiç duymadığınız 6 temizlik taktiği

Gelin itiraf edelim, günümüzü temizliğe ayrımak hiçbirimizn pek de hoşuna giden bir aktivite değil. Hatta imkanımız varsa bu işi mümkün olduğunca profesyonellere bırakma taraftarıyız. Ancak şu bir grçek ki, ev temizliği hayatımızın bir parçası. Sürekli ve düzenli bir şekilde kendimiz büyük temizlik yapmıyorsak dahi, bazen günlük olarak yapmak durumunda kaldığımız ufak tefek toz alma ve toparlama işleri olsun, bazense akut durumlarda müdahale şeklinde bir temizlik olsun, elimizi mutlaka bu işe sokmak durumunda kalıyoruz; ev temizliği hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği. Bu nedenle, kendimizi yıpratmadan onu en basit şekilde gerçekleştireceğimiz yöntemler bulmak, üstelik bu esnada da zararlı kimyasallara zorunlu kalmamak doğru bir yaklaşım olacaktır. homify ekibi olarak, bugün sayfamızı daha önce hiç duymadığınız 6 basit ama etkili temizlik önerisine ayırdık. Kullandığınız deteranlar sizi rahatsız ediyorsa, işleri basitçe ve zararlı kimyasallar kullanmadan halletmek istiyorsanız, belki de ihtiyacınız olan şey bu 6 basit taktikten başkası değil.

Ayrıca, ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.