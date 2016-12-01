Daha önce hiç duymadığınız 6 temizlik taktiği

Gelin itiraf edelim, günümüzü temizliğe ayrımak hiçbirimizn pek de hoşuna giden bir aktivite değil. Hatta imkanımız varsa bu işi mümkün olduğunca profesyonellere bırakma taraftarıyız. Ancak şu bir grçek ki, ev temizliği hayatımızın bir parçası. Sürekli ve düzenli bir şekilde kendimiz büyük temizlik yapmıyorsak dahi, bazen günlük olarak yapmak durumunda kaldığımız ufak tefek toz alma ve toparlama işleri olsun, bazense akut durumlarda müdahale şeklinde bir temizlik olsun, elimizi mutlaka bu işe sokmak durumunda kalıyoruz; ev temizliği hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği. Bu nedenle, kendimizi yıpratmadan onu en basit şekilde gerçekleştireceğimiz yöntemler bulmak, üstelik bu esnada da zararlı kimyasallara zorunlu kalmamak doğru bir yaklaşım olacaktır. homify ekibi olarak, bugün sayfamızı daha önce hiç duymadığınız 6 basit ama etkili temizlik önerisine ayırdık. Kullandığınız deteranlar sizi rahatsız ediyorsa, işleri basitçe ve zararlı kimyasallar kullanmadan halletmek istiyorsanız, belki de ihtiyacınız olan şey bu 6 basit taktikten başkası değil.
Ayrıca, ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yazımıza temizliği en sevimsiz noktadan başlayalım dedik: Klozetler. Eğer klozetinizde lekeler oluştuysa, bu reçetemiz ile onlardan kurtulabilirsiniz. Üstelik iş bittiğinde ortalığı harika bir koku saracak.
Malzemeler: Bir fincan sirke, bir fincan boraks, bir fincan çamaşır sodası, bir fincan toz haline getirilmiş limon tuzu, on damla kadar lavanta yağı ve beş damla limon yağı (lavanta yağı yerine biberiye yağı da kullanabilirsiniz)
Bütün bu malzemeleri iyice karıştırıp klozetin yüzeylerine dökün ve bir gece bekleyin. Sabah sifonu çekmeniz ya da biraz su ile temizlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca tuvaletteki çöplerinizde kötü koku ve küf oluşmaması için, çöp kutunuza biraz boraks koymanız yeterli.
Abajur başları çok toz çeker ve bu tozları nemli bir bezle temizlemeye çalışırsak, yüzeyde leke oluşmasına neden olabilirler. Bu nedenle kedi ve köpek tüyleri için kullanılan yapıkanlı kağıt rulo ya da kalın koli bandının yapışkanlı yüzeyi ile abajurlarınızı temizlemeniz hem işin hızlı olmasını sağlayacak hem de lekelere izin vermeyecektir.
Mikrodalga fırınlar buharla temizlenir. Bunun için bir kaba bir su bardağı dolusu su ve çeyrek su bardağı sirke koyun, bu kabı mikrodalga fırına yerleştirin ve fırını en yüksek ayarda beş dakika çalıştırın. Beş dakikanın sonunda kapağı açık bırakmayın ve kap ve içindeki karışım soğuyuncaya kadar bekleyin. Soğuduktan sonra, bu karışımın içine batırdığınız bir sünger veya temiz bir bezle iç yüzeylere sıçramış olan kirleri silin. Daha sonra süngere biraz sıvı sabun ya da Arap sabunu koyup fırının kenarlarını, üstünü ve kapağının içini temizleyin.
Evin içinde merdiven taşımaya, sandalyelerin, taburelerin üstünde dengede durmaya çalışmaya son! Ulaşılması güç olan, yüksekteki veya dar yüzeyleri süpürge sapına takacağınız bir çorap ile kolayca temizleyebilirsiniz.
Odaların güzel kokmasını kim istemez? Ama sürekli karsinojen madde solumak da korkunç bir hata olur! O halde mis kokulu doğal bir oda spreyini kendiniz yapmaya ne dersiniz? Üstelik bu spreyi fayans temizliğinde de kullanabilirsiniz.
Malzemeler: Bitki spreyi kutusu, yarım litre iyi su, dört – beş damla limon yağı, bir çay kaşığının ucu kadar karbonat
Tüm malzemeyi karıştırıp kullanın. İsteğinize göre biberiye yağı veya çay ağacı yağı ekleyerek değişik ev yapımı oda parfümü çeşitleri elde edebilirsiniz.
İster arda kalmış az miktarda votka olsun, isterse de eczanedne alcağınız saf alkol, özellikle cam yüzeyler için, alkol kusursuz bir temileyicidir. Aynalarını da alkolle iz bırakmdan temizlyebilirsiniz. Ayrıca oda spreyi yaparken de alkol ve doğal esanslı yağ ikilisi kullanmak mümkün. Alkol dezenfektan olduğu için tırnak makası, cımbız, törpü gibi kişisel bakım malzemeleirnin temizliği için de bire birdir.