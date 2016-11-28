Çiçek gibi bir aile evi

Bugün sizi İsviçre'ye götürüyoruz. Çok fazla İskandinav tarz etkisine sahip bir evi tanıtacağız. İskandinav dedik diye aklınıza İsveç gelmesin. İlk cümlemizin arkasındayız. Güzergahımız İsviçre ama göreceğimiz ev İskandinav. Bu eve bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok.

Gelin biraz İskandinav tarzdan bahsedelim. Aslında İskandinav tarz eklektik bir tarz. Minimalist, modern ve rustik tarzdan unsurlar barındırıyor içinde. Çok fazla eşya ve ayrıntıdan uzak duruyor ve alanı olabildiğince geniş tutuyor. Modern tasarımlı eşyalar ve yapı elemanları kullanıyor. Ahşabı olabildiğince kullanıyor. Ama boyanmamış, parlak biçimde cilalanmış şekilde değil, ham ahşap görüntüsü verecek biçimde. En çok kullandığı renk ise beyaz. Ortaya çıkan mekanlar geniş, ferah ve steril bir duygu uyandırıyor.

Şimdi gelin bu İskandinav tarz özellikleri barındıran evi hep birlikte görelim.