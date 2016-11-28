Çiçek gibi bir aile evi

Bugün sizi İsviçre'ye götürüyoruz. Çok fazla İskandinav tarz etkisine sahip bir evi tanıtacağız. İskandinav dedik diye aklınıza İsveç gelmesin. İlk cümlemizin arkasındayız. Güzergahımız İsviçre ama göreceğimiz ev İskandinav. Bu eve bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok.
Gelin biraz İskandinav tarzdan bahsedelim. Aslında İskandinav tarz eklektik bir tarz. Minimalist, modern ve rustik tarzdan unsurlar barındırıyor içinde. Çok fazla eşya ve ayrıntıdan uzak duruyor ve alanı olabildiğince geniş tutuyor. Modern tasarımlı eşyalar ve yapı elemanları kullanıyor. Ahşabı olabildiğince kullanıyor. Ama boyanmamış, parlak biçimde cilalanmış şekilde değil, ham ahşap görüntüsü verecek biçimde. En çok kullandığı renk ise beyaz. Ortaya çıkan mekanlar geniş, ferah ve steril bir duygu uyandırıyor.
Şimdi gelin bu İskandinav tarz özellikleri barındıran evi hep birlikte görelim.
Daha dışından evin ne kadar iç açıcı olduğunu anlamak mümkün. Ham görüntülü ahşapla yapılan ev son derece doğal görünüyor. Elbette ahşabın görüntüsü ham ancak üzerinde belli olmasa da ahşabı dış etmenlere karşı koruyacak koruyucula barındırıyor. Cepheleri arasında yükseklik farkı olan evin zemininde ise otopark bulunuyor. Dışarıdan bakıldığında cephede kullanılan tek sentetik malzemenin giydirme çatı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çatı da görsel olarak insanı rahatsız etmiyor. Evin aydınlatmasına değinmek de fayda var. Henüz hava kararmamış olmasına rağmen aydınlatma evi ön plana çıkarıyor. Dış cephenizi ahşap kaplatmayı düşünür müydünüz? Aradığınız soruların cevabı burada olabilir.
Oturma odası ve mutfak açık planlı olarak tasarlanmış. Ayrıca oturma odasının bir kısmı da yemek odası işlevi görüyor. Oturma odasının fotoğrafına bakıldığında bile insanda bir rahatlama hissi uyanmıyor mı? Beyaza boyalı duvar ve tavanlara yine açık renkli kaplama malzemeleri ve mobilyalar eşlik ediyor. Açık renkli zemin laminantları odadaki ferahlık duygusuna katkı sağlıyorlar. Doğal taşla kaplanmış duvar ve arka plandaki antika görünümlü dolap da rustik tarza göz kırpıyor.
Oturma odasını farklı bir açıdan görüyoruz. İki yanda da bulunan geniş pencereler açık renklerin hakim olduğu odayı daha da aydınlatıyor ve ortaya insana huzur veren bir ferahlık çıkıyor. Yemek masasına yukarıda özellikle değinmedim. Yemek masasının hasır sandalyeleri, antika çizgiler taşıyan eskitme yemek masası rustik tarza göz kırpıyor gibi. Uzakta ise çok hoş antika bir ahşap iskemle bulunuyor.
Mutfakta daha çok modern bir anlayışla karşılaşıyoruz. Açık renkli tezgah ve mutfak dolapları tercih edilmiş. Ancak mutfakta her şey yerli yerinde ve kalabalık bir görüntü yok. Evin şu ana kadar gördüğümüz diğer kısımları gibi burası da insana huzur veriyor. Mutfak adasının üstünde asılı duran davlumbaz ve ankastre cihazla modern ve şık.
Üst kata çıkan merdivenin yanında bulunan holü görüyoruz. Önce merdivenlerden başlayalım. Beyaz renk ve ham ahşap dokusunu çok gördüğümüz İskandinav tarzını yansıtıyor. Beyaz bölmeli dolabın içinde hasır çekmeceler bulunuyor. Antika çizgilere sahip askı ve beyaz antika fener de tarzların birbiriyle nasıl başarıyla harmanlandığını gösteriyor.
Bu resim sizi yanılmasın. Lavabo ve banyo yan yana değil. Sadece fotoğraf montajlanmış. Lavaboda daha çok İskandinav etkileri karşımıza çıkarken, banyo daha çok modern bir anlayışla yapılmış. Lavabo teknesi, altındaki tezgah ve şık ayna üçlüsünün oluşturduğu kompozisyona bayıldığımı söylemeliyim. Ama evin asıl banyosunun bu olmadığını da hatırlatayım. Az sonra inanılmaz bir banyo göreceksiniz.
Tuvaletin bile pencere sayesinde ne kadar ferah olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ahşap zemin ve çoğunluğu beyaz bir tuvalet, vitrifiye ürünlerinde modern çizgiler. İşte size İskandinav tarz. Aynanın üstündeki lamba ve havlu askısı ise mekana klasik bir dokunuşta bulunuyor.
Evin tavan arası da son derece etkin kullanılmış. Ebeveyn yatak odası ve evin asıl banyosu burada bulunuyor. Geniş tevan penceresi sayesinde yatak odası da evin diğer bölümleri gibi son derece aydınlık. Yerler ham görüntülü ahşapla kaplı, odadaki diğer her şey ise beyaz renkte. İskandinav tarzın en çok kullandığı kalıp karşınızda. Bu yatak odasında her sabah dinlenmiş olarak uyanılacağına hiç şüphe yok.
En çok beğendiğimiz yeri sona sakladık. Tavan arasındaki ebeveyn banyosu. Beyaz renk ve ham ahşap dokusu birlikteliği burada da karşımıza çıkıyor. Hatta bu birliktelik inkişaf ediyor desek yeridir. Burada da yatak odasındaki gibi bir tavan penceresi var. Hem banyoyu aydınlatıyor, hem de mahremiyet kaygısını ortadan kaldırıyor. Çatıya çıkıp banyoyu kim izleyecek? Bağımsız küvetin yuvarlak ve modern çizgileri de banyonun olağanüstü kompozisyonuna katkı sağlıyor. Lavabo tekneleri, ahşap panel, aynalar hepsi bir harika. Küvetin yanındaki aydınlatmalı niş de beni benden ediyor.
Hiç böyle aydınlık banyolarda yıkanamamış bir çok Türk insanın gibi bu banyoyu görünce kıskanmadım desem yalan olur.
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