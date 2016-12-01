Daha pratik bir mutfak için 8 fikir

Ev dekorasyonu sırasında en çok emek harcadığınız oda şüphesiz mutfaklardır. Yalnızca stil bütünlüğü ve renk dengesi değil ekipmanları, mutfak eşyaları, su ve elektrik tesisatı, ışıklandırması da mutfak dekorasyonunun üzerinde düşünülmesi gereken detaylarıdır. Bu kadar iyi planlanması gereken bir dekorasyonu kullanırken herhangi bir eksiklikle ya da zorlukla karşılaşmak ise insanı iki kat yorabilir. Bu nedenle dekorasyon sırasında mutfağınızı daha pratik hale getirecek fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere daha pratik bir mutfak dekorasyonu oluşturmanıza yardımcı olacak 8 fikir sunacağız. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde vereceğimiz önerileri çok beğeneceksiniz.

Mutfağınızın mimari özellikleri geniş dekorasyonlara elverişsizse farklı çözümler bulmak için “Mutfağı küçük olanlar için 40 güzel fikir” başlıklı yazımızdaki örneklere de bir göz atabilirsiniz.