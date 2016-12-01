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Daha pratik bir mutfak için 8 fikir

Homify Homify
Gabriel Apartment, Atelye 70 Planners & Architects Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
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Ev dekorasyonu sırasında en çok emek harcadığınız oda şüphesiz mutfaklardır. Yalnızca stil bütünlüğü ve renk dengesi değil ekipmanları, mutfak eşyaları, su ve elektrik tesisatı, ışıklandırması da mutfak dekorasyonunun üzerinde düşünülmesi gereken detaylarıdır. Bu kadar iyi planlanması gereken bir dekorasyonu kullanırken herhangi bir eksiklikle ya da zorlukla karşılaşmak ise insanı iki kat yorabilir. Bu nedenle dekorasyon sırasında mutfağınızı daha pratik hale getirecek fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere daha pratik bir mutfak dekorasyonu oluşturmanıza yardımcı olacak 8 fikir sunacağız. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde vereceğimiz önerileri çok beğeneceksiniz.

Mutfağınızın mimari özellikleri geniş dekorasyonlara elverişsizse farklı çözümler bulmak için “Mutfağı küçük olanlar için 40 güzel fikir” başlıklı yazımızdaki örneklere de bir göz atabilirsiniz.

Doğrama tahtası için entegre çözümler

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak Ahşap rengi
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Ekmek sepeti ve doğrama tahtası gibi iki önemli malzemenin bir arada ve bir çekmeceye entegre halde bulunması sizce de büyük bir kullanım kolaylığı sağlamaz mıydı? Kolay açılır kapanır, raylı bir çekmeceye yerleştirilen ahşap kesme tahtası ile hem ekmek ufaklarının dağılmasını engellemek, toparlamak daha kolay olur hem de ekmekleri muhafaza etmek. Boşalttığınız bir çekmeceyi bu şekilde dekore etmek hiç de zor değil. 

Tezgah üstü çözümler

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak Gri
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Yemek yaparken genelde tezgah üzerinde çalıştığımız için ihtiyaç duyduğumuz her malzemenin de elimizin altında olmasını isteriz. Buna çözüm olarak üretilen tezgah üstü çözümler oldukça pratik bir kullanım sunabiliyor. Tezgah üstü doğrama tahtası veya çöp öğütücü gibi entegre mutfak eşyaları kullanım sırasında büyük bir kolaylık sağladığı gibi mutfağınıza modern bir görünüm de kazandırabilir. Bu dekorasyondaki gibi çok fonksiyonlu bir tezgah hakkında bilgi almak isterseniz mutfak aksamları uzmanlarına danışabilirsiniz.  

Geniş masif ağaç ile hem masa hem tezgah

Gabriel Apartment Kitchen Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Kitchen

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Hem masa hem de tezgah olarak kullanılabilen bu geniş masif ağaçlar dekorasyonlara muhteşem bir güzellik de katıyorlar. Pratik bir mutfak dekorasyonuna sahip olmak için siz de masif ağaç masalar kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda tezgah gibi de kullanabileceğiniz bu masalar geniş ve sağlam yapıları ile çok kullanışlı.

Bol sayıda raf ve dolap

U.K Evi Levent, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

U.K Evi Levent

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Pratik bir mutfak dekorasyonunun sırrı bol sayıda ve bölmeli depolama alanlarıdır. Mutfağınızda bol sayıda raf, çekmece, dolap ve vitrin varsa kullanım konusunda asla zorluk çekmezsiniz. Ayrıca büyük kiler dolaplarının içlerini tel ve raflarla bölmelere ayırarak daha kullanışlı hale getirmeniz de mümkün. 

Elektronik cihazlar için muhteşem bir düzenleme çözümü

Lowerable power outlet strip in the kitchen island homify MutfakDolap & Raflar
homify

Lowerable power outlet strip in the kitchen island

homify
homify
homify

Mutfak tezgahının üzerinde bulunan küçük ev aletlerinin kablo ve fişleri mutfak için can sıkıcı bir durum oluşturabilir. Hem tezgah üzerinde kalabalık yapar hem de eşyaların daha çabuk eskimesine neden olur. Bununla baş etmek için kablo ve prizlerin gizlenmesini sağlayan tezgah bölmeleri yaptırabilirsiniz. Mesela bu örnekteki gizli priz oldukça iyi bir çözüm.

Çelik eşyalarınız için yaratıcı bir çözüm

Magic Wall, Magic Wall Magic Wall MutfakDepo & Kiler
Magic Wall

Magic Wall
Magic Wall
Magic Wall

Mutfakta çalışırken ihtiyaç duyduğunuz eşyaların elinizin altında olmasını tercih ederseniz mıknatıslı duvar panellerini değerlendirebilirsiniz. Bıçak ve benzeri metal gereçler ya da tencere ve tavalar için kullanabileceğiniz mıknatıslı paneller işinizi kolaylaştırdığı gibi alan tasarrufu da sağlar.

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Entegre mutfak aleti çözümlerine bir yenisi

ChopChop., Dirk Biotto – Industrial Design Dirk Biotto – Industrial Design MutfakMutfak Malzemeleri
Dirk Biotto – Industrial Design

Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design

Tezgaha entegre edilen mutfak çözümlerine bir yenisi de bu hazneli rendeler olabilir. Rendeleme işlemini son derece kolaylaştıran bu hazneli ve entegre modelleri çok seveceksiniz. Tezgahın bir köşesine yaptırarak daha pratik bir mutfağa kavuşabilirsiniz. 

Jaluzi perdeler

H.B. Mutfak Tasarımımız, Point Dizayn Point Dizayn Modern Mutfak
Point Dizayn

H.B. Mutfak Tasarımımız

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

Kullanışlı bir mutfak dekorasyonunun önemli özelliklerinden biri de ışıklandırmadır. Doğru bir ışıklandırma gibi gölgelendirme de önemli olacağından sıradan perdelere göre daha kolay bir kullanım sunan jaluzi perdeleri tercih edebilirsiniz. Mutfakta çalışırken ışığı ihtiyacınıza göre ayarlayabilmek işinizi oldukça kolaylaştırır.    

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