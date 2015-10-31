Evlerimiz için dış cephe temizlik önerileri

Evlerimiz iş saatleri dışında kalan zamanlarımızı geçirdiğimiz, eşimizi dostumuzu, arkadaşlarımızı ağırladığımız, çocuklarımız ile, ailemiz ile hoş vakitler geçirdiğimiz ve bir arada olduğumuz mekanlardır. Bu nedenle her zaman evimizin temizliğine, dekorasyonuna, estetiğine, zarafetine ve şık olmasına özen gösterir gerektiğinde tekrar tekrar dekore ederek evimizin zarafetinden bir şey kaybetmesine engel oluruz. Evimizin içine gösterdiğimiz özeni, titizliği evimizin dış cephesi için gösteriyor muyuz ? Evlerimizin dış cepheleri açık alanlara baktığı için çok çabuk kirlenmekte, yağmur, kar, rüzgar g,b, doğal etkenler nedeniyle estetik görünümlerini hızla kaybediyorlar. Bu nedenle evlerimizin dış cephe temizlikleri, bakımları sık sık yapılmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir. Dış cepheler, toza, kire, egzoz gazlarına, farklı kimyasallara maruz kaldığından yapıları çok çabuk bozulmakta ve dış kısımları zamanla korozyona uğrayarak dökülmektedir.

Evlerimiz yapılırken dış cepheler ev yapı malzemesi olarak kullanılan; betonarme, ahşap ağaç, cam, kerpiç, taş, çelik veya metal yapı malzemelerinden yapılırlar. Bu yapı malzemelerinin özellikleri bir birbirlerinden çok farklı olduğu için dış cephe temizliğinde aynı yöntemleri uygulayamazsınız. Her yapı malzemesinin temizliği ve bakımı farklı yöntemler yapılmalıdır. Bu yöntemleri sırasıyla yazmamız gerekirse: Betonarme yapılarda dış cephe tamamen sıvadan meydana gelmektedir. Dış cepheler estetik görünmesi amacıyla zevkinize göre tercih ettiğiniz renklere boyanır ve kısa süre sonra bu boyalar kabararak dökülür. Bu durumlar ile karşı karşıya kalmamak için aylık periyotlar halinde dış cepheleri temiz su ve boya bakım kimyasalı ile yıkamalı ve boyaların özelliklerini yitirmelerine engel olunmalıdır. Betonarme evlerde dış cephe temizliği bu şekilde yapılmalıdır. Ahşap binalarda dış cepheler de ahşap yapılardan olacağından temizlikleri ve bakımları farklı yapılır. Ahşap yapılar ahşap cilalar ve ahşap temizleyici kimyasal sıvılar ile silinerek temizlenmeli ve ahşap üzerinde bulunan vernik doku korunmalıdır. Eğer evleriniz ahşap ve betonarme yapıların birleşiminden oluşuyorsa bu iki yöntem ayrı ayrı dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Dış cephe kaplamanız cam malzemesi ile yapılmış ise cam temizliği bu yapı malzemelerinin içinde en kolayıdır. Basit bir cam sil aleti ve cam temizliğinde kullanılan kimyasal sıvılar ile dış cephe temizliği yapabilirsiniz.Evinizin yapı malzemesi taş ise, eviniz yığma taşlardan oluşuyor ise dış cephe temizliğiniz biraz zor olacaktır. Taşların birleştirme harçları arasında otlar büyüdüğü için dış cephe temizliği oldukça dikkatli yapılmalıdır. Yığma taş cephelerde önce bitki temizliği yapılmalı, sonrasında hafif basınçlı kum tanecikleri püskürtülerek yapısı bozulmuş harçlar temizlenmeli ve yeniden harç yapılıp derz dolu ile dış cephe temizliği yapılmış olur. Eviniz çelik konstrüksiyon ile yapılmış ve dış cepheniz cam, ahşap veya farklı bir yapı malzemesinden yapılmış ise; dış cephe temizliği metal için ayrı bir boya ile diğer yapı malzemesi için yapısına uygun dış cephe temizlik yöntemi uygulanmalıdır.

Evlerinizin dış cephe temizliklerini düzenli bir şekilde yapmak sizin için zor ise dış cephe temizliği konusunda uzmanlaşmış firmalardan yarım alabilirsiniz. Dış cephe temizliği konusunda verdikleri profesyonel hizmetler ile dış cephelerinizi düzenli bir şekilde temizleyebilir ve evinizin dış cephesinin dekoratif ömrünü uzatarak evinizin güzelliğini koruyabilirsiniz. Dış cephelerinizin bakımsızlıktan ve temizlenmemesinden dolayı çürümesi, dökülmesi evinizin dış cephesine olduğu kadar iç cephesine de zarar verecektir. Bu nedenle ev tercihlerinizde bakımı kolay olan ev modelleri tercih etmelisiniz. Ev modeli ile ilgili fikir edinebilmek estetik dış cephe örneklerinden yararlanmak için homify estetik ev modellerinin yer aldığı sayfaları inceleyerek yüzlerce örnek estetik ev modeli inceleme şansını yakalayabilirsiniz.