Ferah ve şık bir aile evi

Sizlerle homify sayfalarında her gün farklı ülkelerin farklı şehirlerini ziyaret etmeyi seviyoruz çünkü dekorasyon ve iç mimari tasarımlar her ne kadar yaşadığımız kültürlerin de etkileri ile gelişseler de aslında evrensel bir estetik anlayışı ile oluşturuluyorlar ve bunun için de dünyanın birbirinden çok uzak yerlerindeki dekorasyonlar bile birbirlerinden etkilenerek geişiyor ve mükemmele ulaşıyor. Kısacası her ülkeden ve her kültürden dekoratif olarak ilham alabileceğimiz, öne çıkan harika dekorasyonlar oluyor ve bunları sizlerle ziyaret ederek evrensel dekorasyon kültürüne katkıda bulunuyoruz. Bugünse Rusya'ya gidiyoruz ve Rusya'nın batısında konumlanan, Oka Nehri kıyısındaki Kaluga şehrinde harika bir apartman dairesine konuk oluyoruz.