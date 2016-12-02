Ferah ve şık bir aile evi

Sizlerle homify sayfalarında her gün farklı ülkelerin farklı şehirlerini ziyaret etmeyi seviyoruz çünkü dekorasyon ve iç mimari tasarımlar her ne kadar yaşadığımız kültürlerin de etkileri ile gelişseler de aslında evrensel bir estetik anlayışı ile oluşturuluyorlar ve bunun için de dünyanın birbirinden çok uzak yerlerindeki dekorasyonlar bile birbirlerinden etkilenerek geişiyor ve mükemmele ulaşıyor. Kısacası her ülkeden ve her kültürden dekoratif olarak ilham alabileceğimiz, öne çıkan harika dekorasyonlar oluyor ve bunları sizlerle ziyaret ederek evrensel dekorasyon kültürüne katkıda bulunuyoruz. Bugünse Rusya'ya gidiyoruz ve Rusya'nın batısında konumlanan, Oka Nehri kıyısındaki Kaluga şehrinde harika bir apartman dairesine konuk oluyoruz.
Evin girişi hem etkileyici hem ferah hem de sıra dışı bir estetiğe sahip. Antrede davetkâr bir atmosfer oluştururken aynı zamanda boğucu bir ortam yaratmamak için mobilya kalabalığından kaçınılmış ve lüks ve şık görünüm oluşturmak için iç mimari unsurlar kullanılmış. Aynalı duvar dekorasyonu, sanat galerisini andıran ışıklandırma sistemi ve kaliteli ve sağlam duruşuyla göz dolduran ahşap kapılarla ferah ve lüks bir antre!
Giriş koridorunda dikkat çeken dekorasyon unsurlarından biri de pürüzsüz duvarlar ve girişteki sanat eseri. Özellikle koridor alanlarını canlandırmak için yer kaplamayacak şık ve artistik fikirlerden biri de duvara asılan sanat eserleridir.
Sanat eserleri ile hareketli ve şık bir dekorasyon oluşturma konsepti salonda da devam ediyor; üstelik harika bir ışıklandırma sistemiyle beraber. Konforlu kanepelerin arka tarafındaki duvar dekorasyonu ile ahenk içindeki tablolar oturma alanının yıldızı niteliğinde.
Televizyon alanında ise yine boğucu ve kalabalık olmana minimalist ve modern bir televizyon ünitesi ve dizayn ortaya konulmuş. Geniş televizyonun çevresinde yine özenli bir aydınlatma sistemi bulunuyor.
Minimalist modern televizyon ünitesinin devamı niteliğindeki modern şömine ünitesi de salonun girişinde sıcak, romantik ve samimi bir atmosfer ortaya çıkarmış.
Mutfakta ise göz kamaştırıcı bir görkem ve pırıl pırıl bir estetik söz konusu. Parlak tonlarda üç farklı rengin kullanıldığı mutfak alanında bej, sütlü kahve rengi ve gül kurusu rengi harika bir ahenkle mükemmel bir görkem yaratıyor.
Mutfaktaki oturma alanında duvar dekorasyonu en çok ilgi çeken ve mekanın karakterini belli eden dekorasyon unsurlarından biri. İşlemeli dokusu ve dekoratif seramik tabaklarla dizayn edilen duvara eşlik eden modern masa sandalye takımı şık ve pozitif enerjisi yüksek bir yemek alanı ortaya çıkarıyor.
Gül kurusu kullanımı yatak odasında da hakimiyetini sürdürüyor ancak bu alanda çok daha modern ve romantik bir atmosfer ortaya çıkarılmış. Duvar dekorasyonu ve aydınlatma üniteleri evin her odasında olduğu gibi bu odada da dikkat çekmeye v eşsiz bir estetik yaratmaya devam ediyor.
Çocuklu bir ailenin yaşadığı evde bir de çocuk odası bulunuyor. Hem ebeveynler için hem de çocuk için mükemmel bir atmosferin ortaya çıkarılmak istendiği çocuk odasında mor, pembe ve gri tonları bir arada kullanılmış. Güzel bir çocuk karyolasının yanına konforlu bir kanepenin de yerleştirildiği oda çocuğun hem uyku hem de oyun alanı olacak kadar da geniş.
Çocuk odasının diğer cephesinde ise çocuğun hem giysilerinin hem de oyuncaklarının depolanabileceği ve derli toplu bir görünüm oluşturulabileceği bir dolap var.
Banyoda ise mor tonları ile yine pozitif enerjisi yüksek ve modern dokunuşlar tasarıma hakim durumda. Klozetin arka kısmında kullanılan duvar mozaikleri alandaki hareketliliği sağlıyor. Küçük bir alan olmasına rağmen son derece fonksiyonel bir şekilde dizayn edilmiş olan banyoda ferah ve ışıl ışıl bir görünüm karşılıyor bizi. Sizin de evinizin banyosu yeterince geniş değilse ve bu banyo gibi küçüklüğünü hissettirmeyen ferah bir banyo alanı oluşturmak istiyorsanız banyo dizaynlarında yapılmaması gereken hataları derlediğimiz Küçük banyolarda kötü dekorasyon fikirleri başlıklı yazımıza göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.