현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ferah ve şık bir aile evi

Homify TR Homify TR
homify Eklektik Mutfak Bej
Loading admin actions …

Sizlerle homify sayfalarında her gün farklı ülkelerin farklı şehirlerini ziyaret etmeyi seviyoruz çünkü dekorasyon ve iç mimari tasarımlar her ne kadar yaşadığımız kültürlerin de etkileri ile gelişseler de aslında evrensel bir estetik anlayışı ile oluşturuluyorlar ve bunun için de dünyanın birbirinden çok uzak yerlerindeki dekorasyonlar bile birbirlerinden etkilenerek geişiyor ve mükemmele ulaşıyor. Kısacası her ülkeden ve her kültürden dekoratif olarak ilham alabileceğimiz, öne çıkan harika dekorasyonlar oluyor ve bunları sizlerle ziyaret ederek evrensel dekorasyon kültürüne katkıda bulunuyoruz. Bugünse Rusya'ya gidiyoruz ve Rusya'nın batısında konumlanan, Oka Nehri kıyısındaki Kaluga şehrinde harika bir apartman dairesine konuk oluyoruz. 

Giriş koridoru

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler Bej
homify

homify
homify
homify

Evin girişi hem etkileyici hem ferah hem de sıra dışı bir estetiğe sahip. Antrede davetkâr bir atmosfer oluştururken aynı zamanda boğucu bir ortam yaratmamak için mobilya kalabalığından kaçınılmış ve lüks ve şık görünüm oluşturmak için iç mimari unsurlar kullanılmış. Aynalı duvar dekorasyonu, sanat galerisini andıran ışıklandırma sistemi ve kaliteli ve sağlam duruşuyla göz dolduran ahşap kapılarla ferah ve lüks bir antre!

Pürüzsüz duvarlar ve sanat eserleri

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler Bej
homify

homify
homify
homify

Giriş koridorunda dikkat çeken dekorasyon unsurlarından biri de pürüzsüz duvarlar ve girişteki sanat eseri. Özellikle koridor alanlarını canlandırmak için yer kaplamayacak şık ve artistik fikirlerden biri de duvara asılan sanat eserleridir.

Oturma odası

homify Modern Oturma Odası Bej
homify

homify
homify
homify

Sanat eserleri ile hareketli ve şık bir dekorasyon oluşturma konsepti salonda da devam ediyor; üstelik harika bir ışıklandırma sistemiyle beraber. Konforlu kanepelerin arka tarafındaki duvar dekorasyonu ile ahenk içindeki tablolar oturma alanının yıldızı niteliğinde.

Televizyon ünitesi

homify Modern Oturma Odası Bej
homify

homify
homify
homify

Televizyon alanında ise yine boğucu ve kalabalık olmana minimalist ve modern bir televizyon ünitesi ve dizayn ortaya konulmuş. Geniş televizyonun çevresinde yine özenli bir aydınlatma sistemi bulunuyor.

Modern şömine

homify Modern Oturma Odası Bej
homify

homify
homify
homify

Minimalist modern televizyon ünitesinin devamı niteliğindeki modern şömine ünitesi de salonun girişinde sıcak, romantik ve samimi bir atmosfer ortaya çıkarmış.

Mutfak

homify Eklektik Mutfak Bej
homify

homify
homify
homify

Mutfakta ise göz kamaştırıcı bir görkem ve pırıl pırıl bir estetik söz konusu. Parlak tonlarda üç farklı rengin kullanıldığı mutfak alanında bej, sütlü kahve rengi ve gül kurusu rengi harika bir ahenkle mükemmel bir görkem yaratıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yemek alanı

homify Eklektik Mutfak Bej
homify

homify
homify
homify

Mutfaktaki oturma alanında duvar dekorasyonu en çok ilgi çeken ve mekanın karakterini belli eden dekorasyon unsurlarından biri. İşlemeli dokusu ve dekoratif seramik tabaklarla dizayn edilen duvara eşlik eden modern masa sandalye takımı şık ve pozitif enerjisi yüksek bir yemek alanı ortaya çıkarıyor.

Yatak odası

homify Modern Yatak Odası Pembe
homify

homify
homify
homify

Gül kurusu kullanımı yatak odasında da hakimiyetini sürdürüyor ancak bu alanda çok daha modern ve romantik bir atmosfer ortaya çıkarılmış. Duvar dekorasyonu ve aydınlatma üniteleri evin her odasında olduğu gibi bu odada da dikkat çekmeye v eşsiz bir estetik yaratmaya devam ediyor.

Çocuk odası

homify Modern Çocuk Odası Mor
homify

homify
homify
homify

Çocuklu bir ailenin yaşadığı evde bir de çocuk odası bulunuyor. Hem ebeveynler için hem de çocuk için mükemmel bir atmosferin ortaya çıkarılmak istendiği çocuk odasında mor, pembe ve gri tonları bir arada kullanılmış. Güzel bir çocuk karyolasının yanına konforlu bir kanepenin de yerleştirildiği oda çocuğun hem uyku hem de oyun alanı olacak kadar da geniş.

Derli toplu ve sağlıklı bir ortam

homify Modern Çocuk Odası Mor
homify

homify
homify
homify

Çocuk odasının diğer cephesinde ise çocuğun hem giysilerinin hem de oyuncaklarının depolanabileceği ve derli toplu bir görünüm oluşturulabileceği bir dolap var.

Banyo

homify Modern Banyo Mor
homify

homify
homify
homify

Banyoda ise mor tonları ile yine pozitif enerjisi yüksek ve modern dokunuşlar tasarıma hakim durumda. Klozetin arka kısmında kullanılan duvar mozaikleri alandaki hareketliliği sağlıyor. Küçük bir alan olmasına rağmen son derece fonksiyonel bir şekilde dizayn edilmiş olan banyoda ferah ve ışıl ışıl bir görünüm karşılıyor bizi. Sizin de evinizin banyosu yeterince geniş değilse ve bu banyo gibi küçüklüğünü hissettirmeyen ferah bir banyo alanı oluşturmak istiyorsanız banyo dizaynlarında yapılmaması gereken hataları derlediğimiz Küçük banyolarda kötü dekorasyon fikirleri başlıklı yazımıza göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

Mutfağınızda ufak ve ekonomik değişiklikler için 8 fikir
Bu aile evi projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler