Doğal taş kaplama mucizesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Abu Dhabi petrol rezervlerinin sağladığı zenginlikle kentsel açıdan son derece gelişmiş ve modern bir şehir. Basra Körfezi kıyısında yer alan bu büyüleyici şehirde mimari açıdan oldukça zengin ve çağdaş yapılarla karşılaşmak mümkün. Petrol açısından varlıklı olan modern şehirlerin genel özellikleri arasında büyük ve teknolojik gökdelenlerin geldiği aşikar. Ancak bu şehirlerin mimari yapılarının yalnızca beton ve camdan ibaret olduğu anlamına gelmiyor. Dediğimiz gibi, oldukça modern bir kentsel yapıya sahip olan Abu Dhabi'de de çağdaş yapıların geleneksel yöntemlerle iç içe geçtiği binalar yer alıyor. Bizim ziyaret edeceğimiz yapılar da bunun en başarılı örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Saadiyat Island Villas isimli bu proje 223 villadan oluşan bir site ve bu sitedeki evlerin tamamının taşları merkezi İstanbul'da bulunan Doğancı Dış Ticaret isimli bir Türk firma tarafından tedarik edilmiş ve uygulaması da firmanın bölgedeki bayisi tarafından gerçekleştirilmiş.
Betonarme yapılar modern mimari teknolojilerin en çok tercih edilen yapıları oluyor pek tabii ki. Bunun pek çok nedeni var; bunlardan biri betonun teknolojik imkanlara çok daha uyumlu olması, özellikle büyük ve toplu konut projelerinde çok daha hızlı inşa edilebilmesi ve inşaat sürecindeki kolaylıklar. Kısacası tek bir ev yaparken ya da yaptırırken betonarme tercihi ekonomik açıdan da pratiklik açısından da pek uygun bir seçenek değildir ancak site, apartman gibi büyük projelerde en uygun ve çağdaş malzeme betondur. Ancak beton malzeme aynı zamanda taş ya da ahşap evlerin verdiği sıcaklığı veremez çoğu zaman. Bunun için de büyük projelerde kusursuz mimari biçimler ortaya çıkarmak için sıklıkla beton ve taş işbirliğine rastlanır.
Bu örnekte de beton ve taş malzeme işbirliğinin en göz alıcı örnekleri ile karşılaşıyoruz. Taş duvar kaplama ürünleri ile donatılan bu villalar mükemmel bir mimari biçim ve kusursuz bir estetik ile her göreni kendilerine hayran bırakmayı başarıyorlar. Palmiyelerin arasında cennet gibi bir atmosferi olan bu villalar mimari biçim olarak da çevresel konfor açısından da herkesin hayallerini süsleyecek kadar güzel.
Evlerin iç yaşam alanlarının da eşsiz bir genişlikte olduğu villa projeleri lüks bir yaşamı sıcak ve samimi bir cephe ve iklimin yüksek yaşam enerjisi ile bir araya getiriyor. Geniş garajı, her fonksiyonu karşılayacak kadar büyük odaları ile gösterişli ve rahat bir yaşam sunan evlerin dış cephesinde ise tümüyle taş kaplama kullanılmamış ve yumuşak geçişlerle iklime uygun renklerde beton unsurlar taş unsurlar ile ahenkli bir şekilde dizayn edilmiş.
Binaların mimarisinde katmanlı bir tasarım uygulanmış ve bu da yapının gösterişini arttıran ve ona tarihi ve kültürel bir özellik kazandıran niteliklerden biri. Geniş balkonları ile iç mekanların dış mekanlarla iç içe geçtiği villaların sıra dışı ve göz kamaştırıcı olmalarının en büyük nedeni ise elbette ki doğal taş kaplama duvarlarının kusursuz bir görünüme sahip olmaları.
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