Doğal taş kaplama mucizesi

Binaların mimarisinde katmanlı bir tasarım uygulanmış ve bu da yapının gösterişini arttıran ve ona tarihi ve kültürel bir özellik kazandıran niteliklerden biri. Geniş balkonları ile iç mekanların dış mekanlarla iç içe geçtiği villaların sıra dışı ve göz kamaştırıcı olmalarının en büyük nedeni ise elbette ki doğal taş kaplama duvarlarının kusursuz bir görünüme sahip olmaları.

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