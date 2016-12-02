Ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken 8 şey

Bütçenizi ayarladınız, ev arayışına girişmeye hazırlanıyorsunuz… Seçenekler sonsuz gibi görünüyor değil mi? Onlarca semt, yüzlerce ev… En doğru kararı vermeye çalışmak ise oldukça stresli bir iş. Giysi değil ki, bana olmadı deyip eşinize dostunuza hediye edin. Büyük bir bütçe ayırarak aldığınız, belki ömrünüzün sonuna kadar içinde yaşayacağınız evden bahsediyoruz, elbette seçim yapmak bir miktar stres barındıracak. Ancak ihtiyaçlarınıza göre bir kriter listesi belirlerseniz, işinizi oldukça kolaylaştırmış olursunuz.
Dünyanın neresinde olursanız olun, ev satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken şeyler aynıdır. Hem sizin kendi kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak hem de yatırım olarak ele aldığımızda, sizi zarar uğratmayacak bir ev bulmak için yazımızda listelediğimiz bu 8 soruya dikkatlice cevap vermelisiniz. Bu sorulara vereceğiniz cevaplarla piyasada satılmayı bekleyen binlerce ev seçeneğini daraltarak hem size uygun olmayan evlere bakarken harcalayacağınız zamanı kurtarmış olacaksınız hem de belki de vereceğiniz yanlış bir kararın önüne geçmiş olacaksınız.
Beğendiğiniz evlerin bütçenizin hep bir tık üzerinde olması rastlantı değildir. Doğal olarak en uygun fiyata en iyi olanı almak isteriz; fakat neyi satın alabileceğimizi nihayetinde bütçemiz belirler. Aracı firmalar ise her zaman bütçemizin biraz üstünde olan evleri göstererek bizi cezbetmeye çalışırlar. Birkaç on bin lira fazla kredi çekebileceğimizi söyleyip bütçemizi aşan evleri gösterebilirler. Doğal olarak onlar da daha fazlasını kazanmaya çalışmaktadırlar. Ancak daha pahalı evleri görmemiz bütçemize uygun evleri pek de beğenmemize neden olabilmektedir. Bu nedenle bütçeniz konusunda kesinlikle net olmalı ve bütçenizi aşan evlere mümkünse hiç bakmamalısınız.
Gayrimenkul yatırımı danışmanlarının şöyle bir soru-cevabı vardır:
Soru:
Ev alırken dikkat edilmesi gereken üç şey nedir?
Cevap:
Lokasyon, lokasyon ve lokasyon.
Bu sözler evin lokasyonunun yani konumunun ne derece önemli olduğunu mükemmel bir şekilde anlatıyor. Demek ki bütçemizi belirledikten sonra en önemli kriterimiz evin konumu. Evin konumu hem sizin ihtiyaçlarınızı karşılamalı hem de değerini kaybetmeyecek / değerlenecek özellikte olmalı. Tıpa tıp aynı iki evden iyi lokasyonda olan çok daha pahalıdır, kötü bir lokasyonda olanın fiyatıysa yarıya kadar inebilir. Hatta, iyi bir konuma sahip kötü bir evin değeri, kötü konuma sahip iyi evden daha yüksektir; bunu aklımızın bir köşesine yazalım. Sonuçta kötü bir evi baştan yaratabilirsiniz ancak kötü lokasyonu asla değiştiremezsiniz.
Lokasyon konusundan devam edelim. Konuttan toplu ulaşıma kolayca erişilebilir olması, aynı zamanda da konutun özel aracınız için otopark sağlayabilmesi günümüz şartları için olmazsa olmaz bir kriterlerdir. Kendi otoparkı olabileceği gibi, çevresinde arabanızı zorlanmadan, saatlerce park yeri aramadan, sürekli trafik park cezası yemeden bırakabileceğiniz, icabında ücretli de olsa bir otopark alanının olması konutun değerini yükseltir.
Aynı şekilde, civarda market ve benzeri alışveriş mağazalarının olması da önemlidir. İster bir ilkokul olsun, isterse de üniversite, iyi okulların yakınlarındaki semtler de tercih edilen, iyi konumlardır.
Evin odalarının doğal gün ışığı alması da en önemli kriterlerden biri. Kasvetli bir ev içinde yaşayan insanların psikolojilerini de kötü etkilemektedir. Daha ferah ve daha mutlu bir ev için yatak odalarının ve genel yaşam alanının mümkün olduğunca doğal gün ışığından yararlanabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle beğendiğiniz evin yönüne dikkat etmenizde fayda var.
Günümüzde rezidans adı verilen siteler oldukça yaygınlaştı. Bu siteler sosyal olanaklar sunmasıyla biliniyor. Spor salonlarından yüzme havuzlarına, mağazalardan kafeteryalara kadar birçok hizmet sağlıyorlar. Ancak unutmayın ki, bu olanaklar düzenli olarak ödeyeceğiniz aidatlar sayesinde ayakta kalıyor. Dolayısıyla, ne kadar çok hizmet varsa, ödeyeceğiniz miktar da o kadar çok olacaktır. Bütçenizi hesaplarken, sürdürülebilirliği de göz ardı etmeyin.
Gelelim daha kişisel ihtiyaçlara… Ev arayışına başladığınızda kaç odaya ihtiyaç duyacağınızı önceden belirlemeniz de seçenekleri daraltmak açısından faydalı olacaktır. Aynı şekilde, akla gelmeyen ancak çok önemli olan bir diğer mekan ise banyo. Tek bir banyo aileniz için yeterli olmayabilir. Ebeveyn odasında ikinci bir banyo olması ve mümnkünse bir adet de aktra tuvalet olması faydalı olacaktır.
Evde en çok vakit geçirilen alanlardan biri mutfak. Dolayısıyla geniş ve ferah bir mutfak tercih etmeniz yerinde olacaktır. Ama elbette hayat tarzınız farklısysa, seçiminiz de ona göre farklı olmalı. Ayrıca açık planlı mutfak mı, kapalı mutfak mı istediğinize de karar vermelisiniz. Konuyla ilgili, ’Açık mutfak nedir? Eksileri ve artıları nelerdir?’ başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ve gelelim son maddemize: Açık havada zaman geçirmeyi seven bir halkız. Soğuklar geçtiği an kendimizi dışarı atma eğilimimiz var. Bu nedenle evlerimizin balkonları da büyük önem taşıyor ve salondan sonra ikinci bir yaşam alanı görevi görüyorlar. Eğer siz de açık havaya düşkünseniz, müstakbel evinizin makul boyutta bir balkonu olduğundan emin olun.