Ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken 8 şey

Bütçenizi ayarladınız, ev arayışına girişmeye hazırlanıyorsunuz… Seçenekler sonsuz gibi görünüyor değil mi? Onlarca semt, yüzlerce ev… En doğru kararı vermeye çalışmak ise oldukça stresli bir iş. Giysi değil ki, bana olmadı deyip eşinize dostunuza hediye edin. Büyük bir bütçe ayırarak aldığınız, belki ömrünüzün sonuna kadar içinde yaşayacağınız evden bahsediyoruz, elbette seçim yapmak bir miktar stres barındıracak. Ancak ihtiyaçlarınıza göre bir kriter listesi belirlerseniz, işinizi oldukça kolaylaştırmış olursunuz.

Dünyanın neresinde olursanız olun, ev satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken şeyler aynıdır. Hem sizin kendi kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak hem de yatırım olarak ele aldığımızda, sizi zarar uğratmayacak bir ev bulmak için yazımızda listelediğimiz bu 8 soruya dikkatlice cevap vermelisiniz. Bu sorulara vereceğiniz cevaplarla piyasada satılmayı bekleyen binlerce ev seçeneğini daraltarak hem size uygun olmayan evlere bakarken harcalayacağınız zamanı kurtarmış olacaksınız hem de belki de vereceğiniz yanlış bir kararın önüne geçmiş olacaksınız.