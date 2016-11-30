Köhne bir daireden bir mucizeye

Hep söylüyoruz, bir kez daha tekrar edelim. Baştan yaratılmış dairelere bayılıyoruz. Bugün de yine yeniden hayat bulmuş bir daireyi öncesi ve sonrasıyla ele alacağız. Berlin'de bulunan bu daire eski ve köhne bir dairenin nasıl gıcır gıcır, insanı gıpta eden bir yaşam alanına dönüşebileceğinin canlı bir örneği. Aynı zamanda daire yenileme çalışmalarında eski plana uyulmasına gerek olmadığını da bize kanıtlıyor. Eski mutfak, yenilemeden sonra banyo olarak karşımıza çıkıyor.
Sorun: Başta aşağı elden geçmesi gereken bir Berlin apartmanı. Amaç: Bu köhne ve miadını doldurmuş dairenin ışıl ışıl bir modern daire haline getirilmesi. Sonuç: Gelin hep bilikte görelim.
Sıcak ve soğuk renkler bir arada. Koridorun bir tarafında soğuk bir mavi, diğer tarafı sıcak bir sarı. Fakat ortaya çıkan sonuç hiç de iç açıcı değil. Hele bir de işin içine gri marleyle döşenmiş zemin girdiğinde koridorun vahameti bir kat daha artıyor. Eski kapılar da bu modası geçmiş koridorun içler açısı halini tamamlar nitelikte. Koridorlar eve gelen misafirlerin ilk kez gördükleri, dolayısıyla evle ilgili ilk izlenimlerinin oluşmasını sağlayan yerlerdir. Bu koridor, bu haliyle eve gelen herkesin huzurunu kaçıracak cinsten bir yer olmuş. Derhal yenilenmeye ihtiyacı var.
İşte yenileme diye ben buna derim. Nötr tonlar olayı tamamen değiştirmiş ve koridoru bambaşka bir yer haline getirmiş. Duvarlarda ve kapılarda tercih edilen beyaz renk hem temiz hem de tazelik dolu bir etki kazandırmış ve sade ve zarif bir ambiyans oluşturmuş.
Çok parlak olmayan renk tonunda ve parlak cilalanmamış zemin tahtaları da genel itibariyle oluşan ağırbaşlı havaya ayak uydurmuş. Zemin döşemesinde parlak bir şekilde cilalanmış malzemeleri tercih edebileceğiniz gibi, çok dikkat çekmeyen mat görünümlü malzeme de seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Kapılara uygulanan aynalar ise mekanı daha geniş ve ferah gösteriyor.
Bu resme bakarak oturma odası girişinin eski hali hakkında tam anlamıyla bir şey söylemek mümkün değil. Zira gördüğümüz fotoğrafta çoktan tadilata başlanmış bile. Ancak durumu tahmin etmek hiç de zor değil. İnsanı kendinden uzaklaştıracak bir havası var bu manzaranın.
Zemindeki marley döşemeler komple kaldırılmış ve duvarlar yeniden sıvanıp, yeni görünümüne hazırlanmakta. Bakalım sonuç nasıl olacak?
Ne köklü bir değişim ama! Oturma odası girişi az önceki haline bakıldığında tanınmaz halde. Gri tonlu duvarlar ortama derin bir zarafet duygusu katarken, gri tonların hakim olduğu zemin döşemeleriyle de uyum sağlamış. Salonun ortasındaki normal tavan aydınlatmalarına ilave olarak tavan ve duvarın kesiştiği yerden aşağıyı aydınlatan spotlar da mekanda vurgulanması gereken unsurların vurgulanmasını sağlamış.
Duvara beyaza boyanmış eski bir ahır kapısı yerleştirilmiş. Az önce bahsettiğimiz spot bu kapıyı aydınlatıyor. Kapı elbise askısı işlevi görüyor.
Aman Tanrım, olamaz. Eski oturma odasının pencereleri umut vaat ediyor ama eksik aydınlatma, modası geçmiş mobilyalar ve darmadağınık manzaranın arasında kaybolup gidiyorlar. Bu haliyle hiç de modern bir kullanım alanı olmadığı kesin. Peki oturma odası olarak kalmak zorunda mı? Bakıp, görelim.
Oda yeni bir görünüme kavuşmakla kalmamış, aynı zamanda yeni bir işlev de kazanmış. Eski oturma odası olmuş yeni yatak odası. Hem de tarz sahi ve insanın içini açan bir yatak odası.
İncecik tüller hem odanın mahremiyetini koruyor hem de gün ışığının içeri dolmasını sağlıyor. Odanın eski mavi rengi sıcacık bir krem tonla değiştirilmiş. Zemindeki iç karartıcı marley döşemeler yerini modern ve ahşap bir zemine bırakmış. Yataktan TVsehpasına tüm mobilyalar da odaya tarz sahibi renk ve dokular kazandırmış. Bu odada rahat bir uyku çekileceğinden hiç kuşku yok.
Duvarın yarısına kadar desensiz beyaz fayanslarla kaplanmış, yerdeki seramikleri de duvardakiler kadar zevksiz ve modası geçmiş bir banyo. Misafir banyosu böyle olursa, bu banyodan tüm misafirler kaçar. Misafirleri kaçırmadan yenilenmesi şart.
Güle güle yorgun beyaz fayanslar. Merhaba yepyeni mozaik desenli seramikler. Açık ve koyu renkleri içinde barındıran seramikler mekanın dengesine büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca geometrik şekillerinden dolayı bir yanılsama yaratarak ilginç bir hava katıyorlar.
Yuvarlak hatlara sahip vitrifiye ürünleri dikkat çekici. Özellikle lavaboda bir retro etkisi gözlemleniyor. Bu retro etkinin ayna ve dolapta da görüldüğü düşünüldüğünde kompozisyon tamamlanıyor.
Mutfak evin en çok zaman geçirilen yerlerinden biri ama insan bu mutfaktan kaçmak için elinden ne geliyorsa yapar. Eskimiş dolaplar, perişan haldeki yer döşemeleri bu mutfaktan lezzetli yemekler çıkmayacağının göstergesi gibi.
Mutfaktan banyoya mı? Neden olmasın?
Büyük boy yer seramikleri ve bu seramiklerin rengiyle uyumlu taş dokulu duvar seramikleri banyoya modern bir hava katıyor. Tamamen şeffaf duş kabini de bu modern havaya katkı sağlıyor. Vitrifiye ürünleri de dikkat çeken modern çizgilere sahip. Banyo geniş pencere sayesinde son derece aydınlık ve ferah.
Dönüşüm projeleri hoşunuza gidiyorsa, bir de şuna bakın.