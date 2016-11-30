Köhne bir daireden bir mucizeye

Hep söylüyoruz, bir kez daha tekrar edelim. Baştan yaratılmış dairelere bayılıyoruz. Bugün de yine yeniden hayat bulmuş bir daireyi öncesi ve sonrasıyla ele alacağız. Berlin'de bulunan bu daire eski ve köhne bir dairenin nasıl gıcır gıcır, insanı gıpta eden bir yaşam alanına dönüşebileceğinin canlı bir örneği. Aynı zamanda daire yenileme çalışmalarında eski plana uyulmasına gerek olmadığını da bize kanıtlıyor. Eski mutfak, yenilemeden sonra banyo olarak karşımıza çıkıyor.

Sorun: Başta aşağı elden geçmesi gereken bir Berlin apartmanı. Amaç: Bu köhne ve miadını doldurmuş dairenin ışıl ışıl bir modern daire haline getirilmesi. Sonuç: Gelin hep bilikte görelim.