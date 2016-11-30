Hayran kalacağınız bir kütük ev

Bir ev sahibi ve bir tasarımcı yeni bir ev yaratmak için yaratıcı fikirlerini ortaya koyarlarsa ne olur? Her zaman ilgi çekici sonuçlar çıkmayabilir. Ama, eğer bu beyin fırtınası bir homify 360° yazısına konu olmuşsa, ortaya çıkan sonucun nefes kesici olduğunu söylemeye gerek yok sanırız.
Bu kütük eve ister rustik bir güzellik deyin, ister zamansız bir klasik, ortaya çıkan sonuç ultra modern tarzlara hayranlık duyanları bile hasedinden çatlatacak cinste. İnanmıyor musunuz? Gelin, neden bahsettiğimizi kendi gözlerinizle görün.
Eskiler dış görünüş aldatıcıdır demiş ama insan bazen bu atasözlerini unutturacak güzelliklerle karşılaşabiliyor.
Öncelikle ev için sağlam bir zemin seçildiğini söylemek lazım. Çünkü kütük bir duvar, aynı yükseklikte bir tuğla duvara göre dört kat daha ağır oluyor. Yatay döşenmiş ham kütükler giydirme bir çatıyı taşıyor. Kütükler ve giydirme çatı arasındaysa bol miktarda pencere bulunuyor. Bu pencerelerin gündüz vakti içeri bol miktarda gün ışığı girmesine yaradığını söylemeye gerek yok sanırız. Akşam da dışarıdan hoş bir ambiyans görülmesini sağlıyorlar.
İç mekana geldiğimizde şaşırmamak elde değil. Çünkü karşılaştığımız manzara son derece modern. Evin içi de kiriş görevi gören ve içeriye rustik bir hava katan kütüklerle dolu ama mobilya ve dekor parçaları modern ve zarif çizgilere sahipler.
Cilalı betondan yapılmış zeminler, geniş ve çok sayıda pencereden dolan güneş ışığını nasıl da yansıtıyorlar. Bu etki içerinin bir kat daha aydınlık olmasını sağlıyor. Zeminde beton kullanmayı düşünüyorsanız, kesinlikle bir uzmanımızdan yardım alın deriz.
Duvar aplikleri, masa lambaları ya da tavandan sarkan avizeler. Tüm bu yapay aydınlatma unsurları eve çok güzel bir etki katar ama hiçbiri içeri dolan doğru dozda gün ışığının yerini tutamaz. Bu evin sahibi ve mimarı da bizim gibi düşünüyor olacak ki, mümkün olan her yere cam kapı ve pencereler koymuşlar. Bu sayede içeri dolan bol güneş ışığı içerinin aydınlık ve ferah olmasını sağlarken, gündüz vakti elektrik harcanmamasına da katkı sağlıyorlar.
Evin geneline baktığımızda evdeki tüm unsurların nasıl da tarz sahibi bir anlayışla kullanıldığını görüyoruz. Yüksek tavanlar oturma odasını hem ferah, hem de gösterişli kılıyor. Mobilya, aksesuar ve ankastre ürünler ise bulunduklara ortama taraz kazandırıyor.
Kanepe, sehpa ve koltuk ortama sadece modern bir hava katmakla kalmıyor, mekanı daha samimi ve sosyal bir yer haline dönüştürüyor.
Doğal ışık eşliğinde doyumsuz bir doğa manzarasına ne dersiniz. Evin ikinci katında bulunan bu özel alandaki geniş pencereler sayesinde dışarıdaki yemyeşil manzara ayaklar altında. Pencerelerin yerleştiği ahşap doku iç taraftan zımparalanmış bir etkiye sahip. Bu zımparalanmış dokunun çerçevesini oluşturduğu manzarayı izleme için yumuşacık kırmızı koltuk kullanılabilir. Renkli bir kilimin de canlılık kattığı mekanda içine gömülebileceğiniz koltuk ve yine benzer renk ve tarza sahip sehpada kitabınızı okuyup, dışarıdan cama vuran yağmur damlalarının sesi de dinlenebilir.
Turumuzu yine gece dış cepheyle sonlandırmak istiyoruz. Çünkü bu kütük evin akşam olduğunda görüntüsünü izlemeye paha biçilemez. Bunun nedeni de çok başarılı bir şekilde aydınlatılmış olması.
Evin kütük dokusunda olmayan giriş bölümündeki aplikler dışarıyı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Ön cephedeki küçük pencereler ve teras seviyesindeki pencerelerden dışarı sızan iç mekan aydınlatması da evi masallardan fırlamış gibi gösteriyor.
Daha fazla ahşap ev görmek için, bu yazıyı şiddetle tavsiye ederiz.