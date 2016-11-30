Hayran kalacağınız bir kütük ev

Bir ev sahibi ve bir tasarımcı yeni bir ev yaratmak için yaratıcı fikirlerini ortaya koyarlarsa ne olur? Her zaman ilgi çekici sonuçlar çıkmayabilir. Ama, eğer bu beyin fırtınası bir homify 360° yazısına konu olmuşsa, ortaya çıkan sonucun nefes kesici olduğunu söylemeye gerek yok sanırız.

Bu kütük eve ister rustik bir güzellik deyin, ister zamansız bir klasik, ortaya çıkan sonuç ultra modern tarzlara hayranlık duyanları bile hasedinden çatlatacak cinste. İnanmıyor musunuz? Gelin, neden bahsettiğimizi kendi gözlerinizle görün.