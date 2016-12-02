Arka bahçeye yüzme havuzu nasıl yapılır: Adım adım inceleyelim

Kim bahçesinde bir yüzme havuzu olsun istemez ki? Hem spor hem eğlence için mükemmel olan yüzme havuzları aynı zamanda görsellikleri ile de bahçe dekoruna eşsiz bir katkıda bulunuyorlar. Suyun verdiği rahatlama hissine mavi rengin insanda oluşturduğu huzur duygusu da eklenince, yüzme havuzu kendi küçük spa'mız gibi bir görevi daha yerine getirmiş oluyor. Üstelik konuta kattığı değer de yadsınamaz.

Bugün sayfamızda adım adım bir yüzme havuzu inşaatına tanık olacağız. Bu yüzme havuzunun standart yüzme havuzu çeşitlerine göre farklı bir inşaat aşamasısı var. 8 adımda, sıfırdan başlayarak her bir adımı tek tek inceleyebileceğimiz bu inşaatın sonunda ise, ortaya muhteşem bir peyzaj içerisinde şık bir yüzem havuzu çıkıyor. Siz de yüzme havuzu yaptırmayı düşünüyorsanız, Havuz & Spa uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.