Arka bahçeye yüzme havuzu nasıl yapılır: Adım adım inceleyelim

Kim bahçesinde bir yüzme havuzu olsun istemez ki? Hem spor hem eğlence için mükemmel olan yüzme havuzları aynı zamanda görsellikleri ile de bahçe dekoruna eşsiz bir katkıda bulunuyorlar. Suyun verdiği rahatlama hissine mavi rengin insanda oluşturduğu huzur duygusu da eklenince, yüzme havuzu kendi küçük spa'mız gibi bir görevi daha yerine getirmiş oluyor. Üstelik konuta kattığı değer de yadsınamaz.
Bugün sayfamızda adım adım bir yüzme havuzu inşaatına tanık olacağız. Bu yüzme havuzunun standart yüzme havuzu çeşitlerine göre farklı bir inşaat aşamasısı var. 8 adımda, sıfırdan başlayarak her bir adımı tek tek inceleyebileceğimiz bu inşaatın sonunda ise, ortaya muhteşem bir peyzaj içerisinde şık bir yüzem havuzu çıkıyor. Siz de yüzme havuzu yaptırmayı düşünüyorsanız, Havuz & Spa uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
Havuzun inşa edileceği yer belirleniyor ve kazma işlemlerine başlanıyor. Kazma işlemi uzman biri tarafından küçük bir kepçe ile gerçekleştiriliyor.
Zemin gerekli ölçüde kazıldıktan sonra düzleştirme işlemi başlıyor. Beton dökülmeden önce bu işlemin yapılması şart. Bunun için elle idare edilen bir silindir aleti kullanılmış.
Düzleştirme işlemi bittikten sonra zemine beton dökülmüş. Kenarlara ise izolasyon sağlayan esnek bir plaka ile şekil veriliyor. Bu esnada gelen su, gider, elektrik aksamlarının tamamı için altyapı çalışmaları da gerçekleştiriliyor.
Fotoğrafta duvarları oluşturmak için kullanılan ve izolasyon da sağlayan esnek panellere verilmiş şekli görüyoruz. Malzemenin avantajıyla dil köşeler yerine yumuşak kıvrımlara sahip köşeler tercih edilmiş. Plakalar arkalarına dökülen betonlar ve demir konstrüksiyon ile sabitlenmiş.
Beton dökme işlemi ardından havuzun suyunu içinde tutacak ve aynı zamanda havuza mavi rengini verecek havuz astarı isimli yapı malzemesinin monte edildiğini görüyoruz. Bu malzeme havuz maliyetini dramatik düzeyde düşüren, basit ancak güzel görnüşlü, vinil bir malzemedir.
Astarı kaplama işlmeinden sonra, su kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek için havuzun suyu dolsurulmuş. Birkaç gün boyunca başka işlem yapılmayacak ve sızıntı olup olmadığı kontrol edilecek. Bu arada sabırsız ev sahipleri havuzu kullanmaya başlayabilir!
Havuz sağlam, kusursuzca inşa edilmiş ve hiç su sızdırmıyor. O halde çevre düzenlemesine başlanabilir. İlk iş suya dayanıklı rabıtalar ile havuz çevresini deck ile kaplamak.
Yüzme havuzu inşaası ve çevresini düzenlemesi bitiğine göre, sıra mobilyalarda. Havuz başında güneşlenmek için şezlonglar, oturmak için bahçe koltuk takımları yerlerini almış.
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