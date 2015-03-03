Önce & Sonra: Normandiya'da bir malikânenin restorasyonu

homify'ın en çok ilgi çeken ve özellikle evini baştan aşağıya değiştirmek isteyenlere fikir ve ilham vermesi için çok özel projeleri tanıttığımız Önce & Sonra serisinde bugün Fransa'nın Normandiya bölgesine gidiyor ve yıkılmak üzere olan bir malikânenin nasıl eski görkemine döndürüldüğüne yakından bakıyoruz.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Agence Apolline Terrier adlı şirket tarafından üstlenilen bu dev restorasyon projesi, sadece neredeyse bir harabe haline gelmiş olan malikânenin dış cephesini elden geçirmek üzerine değil, daha çok ışık alması ve daha çağdaş bir yaşam alanına dönüşmesi için mekânın iç kısmı da baştan aşağıya yeniden düzenlenmesini de içeriyor.

Aşağıdaki ayrıntılara bakınca göreceğiniz gibi, bu özenli restorasyon projesinin sonunda mekânın geleneksel, rustik ayrıntıları ve otnatik çekiciliği muhafaza edilirken, malikâne çok daha çağdaş ve kullanım kolaylığı sağlayan bir kimlik kazanıyor.