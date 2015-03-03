Önce & Sonra: Normandiya'da bir malikânenin restorasyonu

homify'ın en çok ilgi çeken ve özellikle evini baştan aşağıya değiştirmek isteyenlere fikir ve ilham vermesi için çok özel projeleri tanıttığımız Önce & Sonra serisinde bugün Fransa'nın Normandiya bölgesine gidiyor ve yıkılmak üzere olan bir malikânenin nasıl eski görkemine döndürüldüğüne yakından bakıyoruz.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Agence Apolline Terrier adlı şirket tarafından üstlenilen bu dev restorasyon projesi, sadece neredeyse bir harabe haline gelmiş olan malikânenin dış cephesini elden geçirmek üzerine değil, daha çok ışık alması ve daha çağdaş bir yaşam alanına dönüşmesi için mekânın iç kısmı da baştan aşağıya yeniden düzenlenmesini de içeriyor.
Aşağıdaki ayrıntılara bakınca göreceğiniz gibi, bu özenli restorasyon projesinin sonunda mekânın geleneksel, rustik ayrıntıları ve otnatik çekiciliği muhafaza edilirken, malikâne çok daha çağdaş ve kullanım kolaylığı sağlayan bir kimlik kazanıyor.
Malikâneye dışarıdan bakıldığında bölgenin klasik tuğla mimarisinin neresinden bakılsa ilginç ve yer yer de eklektik bir örneğini görüyoruz. Romanesk bir kule, tuğla gotiğine göz kırpan çatılar ve yanına iliştirilen ahşap kulübeyle bina gerçekten ilginç bir karakter sergiliyor.
Bu fotoğrafta da görebileceğiniz gibi, malikânenin elden geçirilmesi ciddi bir onarım işlemiyle başladı ve başta dış cephe olmak üzere, çatılar dahil binanın tamamı elden geçirildi. Duvarlara ekstra izolasyon ve mantolama gibi işlemlerle binanın günümüze uygun hale getirilmesi hedeflendi.
Binanın restorasyonu aşamasında çekilen üç farklı fotoğrafın bir araya getirildiği bu görselden de görüleceği gibi, malikânenin eski görkemine döndürülmesi için çok ciddi bir inşaat faaliyetine de girişildi ve binanın temelini sağlamlaştırmak ve kirişlerin yenilenmesi dahil birçok mühendislik işlemine de gerek duyuldu.
Dış cephede yapılan onarımlara göz attığımıza göre mekânın iç kısmında doğru bir yolculuk yapabiliriz artık. Gördüğünüz gibi, malikânenin restorasyon öncesi hali pek de iç açıcı değil. Karanlık, harabe halinde mekânlar, tasarım anlamında eski görkeminden tamamen uzak olduğu gibi bütünüyle modası geçmiş bir mekânla karşı karşıyayız. İlaveten, bu fotoğrafta solda gördüğünüz kulenin iç mekânı da mukavemeti sağlamlaştırmak amacıyla bir onarımdan geçirilmiş.
Restorasyon sonrası iç mekâna baktığımızda ise eskisine oranla hem çok daha aydınlık, hem de sıcak ve davetkâr bir mekân görüyoruz. Tüm binanın modernize edilmesi projesi çerçevesinde siyah aluminyum pencerelerden mobilyalara kadar malikânenin içi tamamen elden geçirilmiş.
Bu fotoğrafta restorasyon projesi öncesi çatı katının durumunu görüyorsunuz. Eskimiş ve pırıltısını yitirmiş olsa da, mekânın ne kadar karakter sahibi olduğunu burada da görmek mümkün. Bu bakımdan restorasyon projesini üstlenen ekibin çatının kirişlerini ve genel havasını muhafaza edip, sadece günümüz standartlarına yükseltme kararının isabetli olduğunu söyleyebiliriz. Zira böyle bir projede belki de en büyük tehlikelerden biri karakter sahibi tarihi bir evi modernize edeceğim diye yola çıkıp, o karakterini bozmaktır. Ne yazık ki Türkiye'de birçok örneğini gördüğümüz gibi.
Yukarıda gördüğünüz mekânla bunun aynı yer olduğuna inanmak güç olabilir, ama projenin başarısını gösteren fotoğraflardan biri bu. Gördüğünüz gibi çatının hemen altındaki o harabe oda, baştan başa yeniden düzenlenerek çok sıcak ve samimi bir yatak odasına dönüştürülmüş. Özellikle ahşap kirişlerin evin yeni halinin dekorasyonuna nasıl ustaca entegre edildiğine dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Bu baş döndürücü restorasyon projesindeki turumuzu evin yenilenen ve özel mobilyalarla donatılan bir odasıyla bitirelim. Dikine çizgili siyah-beyaz duvar kağıdının damga vurduğu bu oda, ahşap malzemeden elde edilen özel yapım mobilyalarıyla da malikânenin yeni halinin bir simgesi gibi görünüyor.