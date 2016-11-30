Üç neslin bir arada yaşayabileceği bir ev

Eskiden farklı nesiller aynı çatının altında yaşarmış. Ebeveynleri yaşlı olanlar bu tür yaşamın zorlukları ve eğlenceli taraflarıyla ilgili bir sürü anı dinlemiştir. Ancak eskiden bir arada yaşam sağlanan evler, şehirlerde küçük kagir ve kerpiç evlerdi. Birkaç ailenin bu evlerde bir araya gelmesi konforlu bir yaşam ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Oysa üç nesle de yetecek kadar bir kullanım alanı olan bir evde yaşamak ailenin tüm bireyleri için eğlenceli olabilir.

Her şeyden böyle bir yaşamın avantajlarından biri, ikinci kuşağın yaşlı ve hasta birinci kuşakla ilgili endişeleri ortadan kalkar ve yaşlı kuşak gençlerin gözü önünde olur. İkincisi ev ahalisi beklenmedik bir durum karşısında bir diğerinin yapması gereken şeyi devralarak yardımlaşabilir.

İmkanı yerinde olan ailelerin bu tarz üç nesli bir araya getiren evlere yöneldiği bir gerçek. Ancak bu evlerin üç farklı jenerasyonun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Mahremiyet ve kullanım alanlarının yeterli ve akılcı paylaştırılması bu tip evlerde önem taşıyor.

Bugün size üç kuşağa mesken olan bir evi göstereceğiz. Ev Almanya'da yer alıyor.