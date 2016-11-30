Üç neslin bir arada yaşayabileceği bir ev

Eskiden farklı nesiller aynı çatının altında yaşarmış. Ebeveynleri yaşlı olanlar bu tür yaşamın zorlukları ve eğlenceli taraflarıyla ilgili bir sürü anı dinlemiştir. Ancak eskiden bir arada yaşam sağlanan evler, şehirlerde küçük kagir ve kerpiç evlerdi. Birkaç ailenin bu evlerde bir araya gelmesi konforlu bir yaşam ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Oysa üç nesle de yetecek kadar bir kullanım alanı olan bir evde yaşamak ailenin tüm bireyleri için eğlenceli olabilir.
Her şeyden böyle bir yaşamın avantajlarından biri, ikinci kuşağın yaşlı ve hasta birinci kuşakla ilgili endişeleri ortadan kalkar ve yaşlı kuşak gençlerin gözü önünde olur. İkincisi ev ahalisi beklenmedik bir durum karşısında bir diğerinin yapması gereken şeyi devralarak yardımlaşabilir.
İmkanı yerinde olan ailelerin bu tarz üç nesli bir araya getiren evlere yöneldiği bir gerçek. Ancak bu evlerin üç farklı jenerasyonun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Mahremiyet ve kullanım alanlarının yeterli ve akılcı paylaştırılması bu tip evlerde önem taşıyor.
Bugün size üç kuşağa mesken olan bir evi göstereceğiz. Ev Almanya'da yer alıyor.
İlk bakışta evin ne kadar büyük ve üç kuşak için yeterli olduğunu görebiliyoruz. İki parçadan oluşan evin bir tarafında bahçeye çıkış, bu bölümün üst katında da balkon bulunuyor. Evin diğer bölümünde ise odalar bulunuyor ve bahçeyle bağlantısı yok. Üç kuşağa hizmet verecek bir evin çok katlı olması ve ilk katında kesinlikle oda olması gerekiyor. Zira ilk kuşağın yaşlı bireyleri, merdiven çıkarak ikinci ve üçüncü katlara erişemeyebilirler. Bu nedenle onların yatak odalarının zemin katta olması gerekli. Evin bahçeyle bağlantısında da neredeyse hiç yükselti farkı yok. Dolayısıyla yine ilk kuşak basamaksız biçimde bahçeye inebiliyor.
Burada da evin yan cephesini görüyoruz. Yan cephede geniş pencereler bulunuyor. Geniş pencereler hem gün ışığını olabildiğince içeri davet ediyor hem de her iki kattan da harika bir bahçe manzarasının görülmesine olanak tanıyor. Evin dört tarafını sarmalayan bahçe insana eşsiz bir huzur veriyor. Balkonlar da bahçe manzarasının tadını çıkarmak için birebir.
İşte üç kuşağın değişilmez buluşma yeri. Mutfak ve yemek odası. Geniş pencereler sayesinde olabildiğince ferah ve aydınlık olan mutfak bahçenin yemyeşil manzarasına da hakim. Mutfak ve yemek odasındaki eşyalar zamandan bağımsız ve zarifler. Genel olarak nötr renklerin hakim olduğu bu bölümde sarı ve turuncu arası rengiyle mutfak dolapları fark yaratıyor ve ortama renkli bir katkı sunuyor.
Bu açıdan da yemek odasından üst kata çıkan merdiveni görüyoruz. Yan cephe fotoğrafında gördüğümüz geniş pencereler işte bu resimde merdivenin arkasından bulunan pencereler. Bu pencereler sayesinde hem merdiven aydınlık oluyor, hem de yemek bölümüne ışık doluyor.
Bu döner merdiven evin iki katı arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Beyaz trabzanları ve gül ağacından kahverengi basamaklarıyla evin genel havasına uyum sağlayan merdiven yan cephedeki geniş pencereler sayesinde son derece aydınlık.
Burası üst kattaki oturma odası. Açıkta bırakılmış ahşap kirişle rustik bir havası olan oda aynı zamanda balkona geçiş özelliği taşıyor. Katlanabilir geniş bir kapıdan çıkılan balkon ahşap zemini ve geniş kullanım alanıyla göz dolduruyor. Balkonda ister ahşap kanepede kitap okunabilir, ister şezlongda uzanıp doğanın tadı çıkarılabilir.
Bu tarz villalar hoşunuza gidiyorsa, bu yazı da tam size göre.