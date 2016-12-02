Mutfağınızda ufak ve ekonomik değişiklikler için 8 fikir

Zaman zaman mutfağınızın yaşlı ve hantal göründüğünü düşündüğünüz oluyor mu? Belki de artık dekorasyonunuzda ufak değişiklikler yapmanın vakti gelmiştir. Evinizi ilk döşediğinizde mutfağınız için ne kadar özen göstermiş olursanız olun bir süre sonra dekorasyonunuz eski güzelliğini ve işlevselliğini kaybedecektir. Paslanan çekmece rayları, gevşeyen dolap menteşeleri, kavlayan boyalar, dökülen ahşaplar ve eskiyen elektronikler mutfağınızı olduğundan çok daha bakımsız ve kötü gösterebilir. Peki böyle bir durumda bütün mutfağı değiştirmek yerine küçük tadilat ve yeniliklerle mutfağı güzelleştirmek mümkün mü? Elbette mümkün. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük değişikliklerle mutfağı daha güzel hale getirmenin 8 yolundan bahsedeceğiz. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu ekonomik çözümleri çok beğeneceksiniz.

Mutfağınızda bir yenilemeye gidiyorsanız size fikir verecek farklı öneriler bulmak için “Küçük ve modern bir mutfaktan sizinkini değiştirmenize yardım edecek 6 fotoğraf” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.