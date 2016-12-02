Mutfağınızda ufak ve ekonomik değişiklikler için 8 fikir

Zaman zaman mutfağınızın yaşlı ve hantal göründüğünü düşündüğünüz oluyor mu? Belki de artık dekorasyonunuzda ufak değişiklikler yapmanın vakti gelmiştir. Evinizi ilk döşediğinizde mutfağınız için ne kadar özen göstermiş olursanız olun bir süre sonra dekorasyonunuz eski güzelliğini ve işlevselliğini kaybedecektir. Paslanan çekmece rayları, gevşeyen dolap menteşeleri, kavlayan boyalar, dökülen ahşaplar ve eskiyen elektronikler mutfağınızı olduğundan çok daha bakımsız ve kötü gösterebilir. Peki böyle bir durumda bütün mutfağı değiştirmek yerine küçük tadilat ve yeniliklerle mutfağı güzelleştirmek mümkün mü? Elbette mümkün. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük değişikliklerle mutfağı daha güzel hale getirmenin 8 yolundan bahsedeceğiz. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu ekonomik çözümleri çok beğeneceksiniz.
Mutfağınızda bir yenilemeye gidiyorsanız size fikir verecek farklı öneriler bulmak için “Küçük ve modern bir mutfaktan sizinkini değiştirmenize yardım edecek 6 fotoğraf” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Mutfak dolaplarınız eskisi kadar stil sahibi görünmüyorsa sorun kulplarında ya da boyasında olabilir. Kavlayan boyalar ve kırılan kulpların çirkin bir görüntü oluşturması muhtemel. Bunun çözümü bütün dolapları değiştirmek yerine basit bir tadilat olabilir. Dolapları boyayıp menteşe ve kulplarını yenileri ile değiştirerek mutfak dolaplarınızı baştan sona yenilemeniz mümkün.
Mutfağın demode görünmesini sağlayan en güçlü etkenlerden biri de yer döşemesidir. Mutfak dekorasyonunuzda hiçbir değişiklik yapmasanız bile zemin döşemesini yenileyerek yepyeni bir mutfağa kavuşabilirsiniz. Parkeleri tamamen yenileyebileceğiniz gibi bazı kısımlarına farklı renk ve desenlerde döşeme yaparak mutfağa canlılık kazandırabilirsiniz de. Zemin döşemesinin dekorasyonları ne kadar değiştirdiğini daha yakından görmek için zemin döşeme uzmanlarının işlerine göz atabilirsiniz.
Bütün bir mutfağı değiştirmek oldukça masraflı gelebilir bunu yerine mutfak ekipmanlarını yenileyerek hem ekonomik bir çözüm uygulamış hem de mutfağınıza yeni bir görüntü kazandırmış olabilirsiniz. Eski mutfak eşyalarınızı yepyeni ankastre ürünlerle değiştirdiğiniz zaman mutfak dolaplarınızın ve mobilyaların eski olması asla göze batmayacaktır. Endüstriyel görünümleri ile dikkat çeken ankastre ürünler mutfağınıza şıklık kazandırdığı gibi daha modern görünmesini de sağlayacaktır.
Mutfak dekorasyonu eskidikçe ferahlığını ve aydınlığını kaybedebilir. Renkleri eskisi gibi canlı görünmeyen duvarları ve dolapları değiştirmek mümkün değilse ufak bir hileye başvurabilirsiniz. Mutfak aydınlatmalarını daha parlak ve çok sayıda kaynak ile yenileyebilirsiniz. Özellikle led ve spotlar bu konuda çok iyi sonuç verecektir. Yenilene aydınlatmaları ile mutfaklar daha ferah ve daha parlak görünebilir.
Mutfağınızla ilgili şikayetiniz fonksiyonellik üzerine mi? O halde depolama alanlarınızı elden geçirmeniz gerekebilir. Ek depolama alanlarına ihtiyacınız olabilir ya da var olan depolama alanlarınız yeterince işlevsel değildir. Bunun için verebileceğimiz en güzel tavsiye büyük dolapları ve çekmeceleri bölmelere ayırarak daha kullanışlı bir depolama sistemi oluşturmanızdır. Örneğin büyükçe bir kiler dolabı tel sepetler ve raflarla bölmelere ayırarak daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz ya da çekmeceleri çeşitli ayıraçlarla bölerek aynı şekilde işlevsellik kazandırmak mümkün.
Masa ve sandalye takımı mutfakta en çok dikkat çeken dekorasyon ürünlerindendir. Bu nedenle eski ve yıpranmış bir görüntüye sahip olmaları bütün mutfağı etkileyecektir. Mutfağınızda ekonomik ve pratik bir değişiklik yapmak istiyorsanız masa ve sandalyelere el atabilirsiniz. Elinizdeki model yenileme yapmaya elverişli ise küçük bir yenileme yapabilir ya da tamamen yeni bir masa sandalye takımı alabilirsiniz.
Rengarenk kaseler, cıvıl cıvıl kesme tahtaları ve buna benzer onlarca modern mutfak aletini mutfak ürünleri satan mağazalarda bulmak mümkün. Bu tip ürünler renkleri ve modelleri ile mutfaklara muhteşem güzellikler kazandırabiliyorlar. Siz de dekorasyonunuzda ciddi bir değişiklik yapmadan bu tarz mutfak ürünleri ile yenilemeye gidebilirsiniz.
Metal, ahşap, seramik, desenli ve renkli onlarca farklı lavabo modeli mutfakları güzelleştirmek için birbirleri ile yarışıyorlar. Mutfağınızda ufak bir yenileme ile canlılık sağlamak istiyorsanız lavabolarınızı yeni ve daha modern modeller ile değiştirebilirsiniz. Bu ufacık detayın mutfağın görünümünü nasıl etkilediğini fark edince şaşıracaksınız.