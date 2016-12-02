현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mutfağınızda ufak ve ekonomik değişiklikler için 8 fikir

Homify Homify
Franke Island, FRANKE FRANKE MutfakLavabo & Armatürler
Loading admin actions …

Zaman zaman mutfağınızın yaşlı ve hantal göründüğünü düşündüğünüz oluyor mu? Belki de artık dekorasyonunuzda ufak değişiklikler yapmanın vakti gelmiştir. Evinizi ilk döşediğinizde mutfağınız için ne kadar özen göstermiş olursanız olun bir süre sonra dekorasyonunuz eski güzelliğini ve işlevselliğini kaybedecektir. Paslanan çekmece rayları, gevşeyen dolap menteşeleri, kavlayan boyalar, dökülen ahşaplar ve eskiyen elektronikler mutfağınızı olduğundan çok daha bakımsız ve kötü gösterebilir. Peki böyle bir durumda bütün mutfağı değiştirmek yerine küçük tadilat ve yeniliklerle mutfağı güzelleştirmek mümkün mü? Elbette mümkün. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük değişikliklerle mutfağı daha güzel hale getirmenin 8 yolundan bahsedeceğiz. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu ekonomik çözümleri çok beğeneceksiniz.

Mutfağınızda bir yenilemeye gidiyorsanız size fikir verecek farklı öneriler bulmak için “Küçük ve modern bir mutfaktan sizinkini değiştirmenize yardım edecek 6 fotoğraf” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Dolap kapaklarınıza ufak bir dokunuş

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarınız eskisi kadar stil sahibi görünmüyorsa sorun kulplarında ya da boyasında olabilir. Kavlayan boyalar ve kırılan kulpların çirkin bir görüntü oluşturması muhtemel. Bunun çözümü bütün dolapları değiştirmek yerine basit bir tadilat olabilir. Dolapları boyayıp menteşe ve kulplarını yenileri ile değiştirerek mutfak dolaplarınızı baştan sona yenilemeniz mümkün.

Zemin döşemesi

Mieszkanie na wynajem 31m2 Warszawa-Opcja I, The Vibe The Vibe Endüstriyel Mutfak
The Vibe

The Vibe
The Vibe
The Vibe

Mutfağın demode görünmesini sağlayan en güçlü etkenlerden biri de yer döşemesidir. Mutfak dekorasyonunuzda hiçbir değişiklik yapmasanız bile zemin döşemesini yenileyerek yepyeni bir mutfağa kavuşabilirsiniz. Parkeleri tamamen yenileyebileceğiniz gibi bazı kısımlarına farklı renk ve desenlerde döşeme yaparak mutfağa canlılık kazandırabilirsiniz de. Zemin döşemesinin dekorasyonları ne kadar değiştirdiğini daha yakından görmek için zemin döşeme uzmanlarının işlerine göz atabilirsiniz. 

Yeni mutfak ekipmanları

the "andér-MATT" project (showroom 2015) , Archidé SA interior design Archidé SA interior design MutfakElektronik Ürünler
Archidé SA interior design

Archidé SA interior design
Archidé SA interior design
Archidé SA interior design

Bütün bir mutfağı değiştirmek oldukça masraflı gelebilir bunu yerine mutfak ekipmanlarını yenileyerek hem ekonomik bir çözüm uygulamış hem de mutfağınıza yeni bir görüntü kazandırmış olabilirsiniz. Eski mutfak eşyalarınızı yepyeni ankastre ürünlerle değiştirdiğiniz zaman mutfak dolaplarınızın ve mobilyaların eski olması asla göze batmayacaktır. Endüstriyel görünümleri ile dikkat çeken ankastre ürünler mutfağınıza şıklık kazandırdığı gibi daha modern görünmesini de sağlayacaktır.

Aydınlatmalar

Ristrutturazione integrale_Casa Casciani, giuseppe todisco giuseppe todisco MutfakIşıklandırma
giuseppe todisco

giuseppe todisco
giuseppe todisco
giuseppe todisco

Mutfak dekorasyonu eskidikçe ferahlığını ve aydınlığını kaybedebilir. Renkleri eskisi gibi canlı görünmeyen duvarları ve dolapları değiştirmek mümkün değilse ufak bir hileye başvurabilirsiniz. Mutfak aydınlatmalarını daha parlak ve çok sayıda kaynak ile yenileyebilirsiniz. Özellikle led ve spotlar bu konuda çok iyi sonuç verecektir. Yenilene aydınlatmaları ile mutfaklar daha ferah ve daha parlak görünebilir.  

Dolap ve çekmecelerinizi bölmelere ayırın

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle MutfakYemek Takımı & Bardaklar
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Mutfağınızla ilgili şikayetiniz fonksiyonellik üzerine mi? O halde depolama alanlarınızı elden geçirmeniz gerekebilir. Ek depolama alanlarına ihtiyacınız olabilir ya da var olan depolama alanlarınız yeterince işlevsel değildir. Bunun için verebileceğimiz en güzel tavsiye büyük dolapları ve çekmeceleri bölmelere ayırarak daha kullanışlı bir depolama sistemi oluşturmanızdır. Örneğin büyükçe bir kiler dolabı tel sepetler ve raflarla bölmelere ayırarak daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz ya da çekmeceleri çeşitli ayıraçlarla bölerek aynı şekilde işlevsellik kazandırmak mümkün.

Yeni bir masa

Table design en bois 100% Made in France, Atelier Hugo Delavelle Atelier Hugo Delavelle MutfakMasa & Oturma Grupları
Atelier Hugo Delavelle

Atelier Hugo Delavelle
Atelier Hugo Delavelle
Atelier Hugo Delavelle

Masa ve sandalye takımı mutfakta en çok dikkat çeken dekorasyon ürünlerindendir. Bu nedenle eski ve yıpranmış bir görüntüye sahip olmaları bütün mutfağı etkileyecektir. Mutfağınızda ekonomik ve pratik bir değişiklik yapmak istiyorsanız masa ve sandalyelere el atabilirsiniz. Elinizdeki model yenileme yapmaya elverişli ise küçük bir yenileme yapabilir ya da tamamen yeni bir masa sandalye takımı alabilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yeni ve renkli mutfak eşyaları

Concentric, DDuM DDuM MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
DDuM

DDuM
DDuM
DDuM

UP, LI-VING design ideas LI-VING design ideas MutfakMutfak Malzemeleri
LI-VING design ideas

LI-VING design ideas
LI-VING design ideas
LI-VING design ideas

Rengarenk kaseler, cıvıl cıvıl kesme tahtaları ve buna benzer onlarca modern mutfak aletini mutfak ürünleri satan mağazalarda bulmak mümkün. Bu tip ürünler renkleri ve modelleri ile mutfaklara muhteşem güzellikler kazandırabiliyorlar. Siz de dekorasyonunuzda ciddi bir değişiklik yapmadan bu tarz mutfak ürünleri ile yenilemeye gidebilirsiniz.  

Lavabo değişimi

Franke Island, FRANKE FRANKE MutfakLavabo & Armatürler
FRANKE

FRANKE
FRANKE
FRANKE

Metal, ahşap, seramik, desenli ve renkli onlarca farklı lavabo modeli mutfakları güzelleştirmek için birbirleri ile yarışıyorlar. Mutfağınızda ufak bir yenileme ile canlılık sağlamak istiyorsanız lavabolarınızı yeni ve daha modern modeller ile değiştirebilirsiniz. Bu ufacık detayın mutfağın görünümünü nasıl etkilediğini fark edince şaşıracaksınız.  

Mutfağı yenilemek için 10 ekonomik fikir
Bu mutfak fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler