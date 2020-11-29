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Rutubet ve nem sorunu hakkında bilmeniz gereken her şey!

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Contemporarily Dashing | BUNGALOW, Design Spirits Design Spirits Modern Mutfak
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Islak hacimler başta olmak üzere evin rutubet alan her noktası zamanla zarar görür ve dökülür. Nem bir evin çürümesine neden olan ve tüm dekorasyonu kötü hale getiren bir unsur olduğu için evinizde nem ve rutubet olmaması için tüm tedbirleri almanız gereklidir. Rutubet neden olur, duvarda oluşan rutubet nasıl önlenir sorularının cevaplarını merak ediyorsanız nem ve rutubet oluşmasının birçok nedeni vardır. Evin su yalıtımının yapılmamış olması veya ıslak hacimlerde havalandırmanın yetersiz olması rutubet olmasına neden olur. Banyo başta olmak üzere tüm ıslak hacimler nem oluşmasının başlıca nedenidir. Banyo, mutfak ve tuvalet gibi alanlarda nem oluşması durumunda aklınıza gelen ilk soru rutubetli duvar nasıl kurutulur sorusu olacaktır. Nem oluşmaya başladı andan itibaren uygulayabileceğiniz yöntemler vardır. Doğal yöntemlerin yanı sıra pencereler ve havalandırma sistemlerinin doğru kullanılması oluşan nemin ortadan kaldırılması için tercih edilecek yöntemler arasındadır.

Ev satın alırken her detayını inceleyerek ve en sağlam şekilde yapıldığından emin olarak seçim yaparız çünkü bütün bir hayatımızı geçireceğimiz alanın konforsuz ve dayanıksız olmasını istemeyiz. Ancak evin özelliklerini dışarıdan ne kadar iyi incelersek inceleyelim oturduktan sonra baş gösterecek sorunları tahmin etmek mümkün olmayabilir. Evin inşasında kullanılan malzemelerin dayanıklılığını, izolasyon kalitesini çıplak gözle anlamak imkansızdır. Böyle durumlarda sertifikalı ürünlerin kullanıldığı evleri seçmek işimizi kolaylaştırabilir. Buna rağmen zamanla oluşacak aşınma ve benzeri sorunlardan kaçış yoktur. Özellikle nemli bir iklimde yaşıyorsanız rutubet sorununun en güzel evleri bile yaşanmaz hale getirdiğini görebilirsiniz.

Aşırı nem, havasız ortamlarda küf ve sporların üremesine yol açar. Bu sporlar kötü koku, kötü hava ve aşınma gibi sorunları beraberinde getirir. Zamanla en sağlam duvarlar ve hatta odadaki eşyalar bile hasar görebilir. Bu nedenle bir evin rutubet sorununa karşı dirençli olması son derece önemlidir. İç mekanlarda nemlenme sorunu genelde üç ana nedenden meydana gelir; yoğunlaşma, sızıntı ve kapilarite. Bu üç ana nedenle baş etmek için farklı çözümlere ihtiyaç duysanız da en önemli silahınız ısı ve su yalıtımı olacaktır. Bu yazımızda sizlere rutubet sorununun çözümünde yol gösterecek fikirler ve uzmanlar tavsiye edeceğiz. Ev almadan önce dikkat etmeniz gerekenlere bunları da ekleyebilirsiniz.

Evdeki nemi dengelemeye ve rutubeti engellemeye yönelik çözümler için “Sağlıklı bir yaşam için evinizdeki nemi azaltmanın yolları” başlıklı yazımız da yardımcı olabilir.

Doğal yöntemler

homify Ev İçiEv Aletleri
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Neme bağlı küf oluşması durumunda limon suyu, elma sirkesi kullanarak küflerden kurtulabilir ve duvarın ömrünü uzatabilirsiniz. Doğal yöntemler dışında kimyasallar kullanarak da küflerden kurtulabilirsiniz.

Küflerin silinmesi

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homify

Evinizde bulunan nem ve rutubet duvarlarda küflenmeye neden olacaktır. Küflerin kimyasallar ve elma sirkesi yardımı ile silinmesi sonrasında küf bulunan alanların sıvanması gereklidir. Duvar sıvası yapmayı bilmiyorsanız '' Duvar sıvası nasıl yapılır? Kısa ve pratik duvar sıvama rehberi '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

1. Yoğunlaşma nedeniyle oluşan nem

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Banyo Beyaz
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Yeni yapılarda daha sık görülen bir nemlenme türüdür. İç mekanlarda oluşan su buharı daha soğuk yüzeylere değdiğinde yoğunlaşarak su damlacıkları oluşturur. Su buharı, pişirme, banyo gibi faaliyetlerle üretilir ve iç mekanda çamaşır kurutma, yanlış bitkilendirme gibi faktörlerle de güçlenir. Ayrıca ev yeterince iyi havalandırılmıyorsa ve duvarların sıcaklığı çevre sıcaklığından düşükse de yoğunlaşma meydana gelecektir. Yoğunlaşma nedeniyle oluşan nem bu örnekteki tavanda görülen lekelere yol açar. Çözümü için alacağınız önlemlere geçmeden önce iklimlendirme özelliklerinin nemlenme sorununda ne kadar önemli bir rol oynadığını hatırlatmak isteriz. Evinizin başarılı bir şekilde iklimlendirilebilmesi için ısıtma/soğutma/klimalandırma uzmanlarından danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

Çözüm: Geniş ve yeterli sayıda pencere ile sık sık havalandırma

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design Modern Banyo Mavi
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

Yoğunlaşma ile nem oluşmasını önleyecek ve diğer nemlenme çeşitlerine de etki edecek bir çözüm olarak doğal havalandırmayı ilk sıraya eklemek istedik. Ev alırken dikkat edeceğiniz özelliklerden birisi de bol sayıda ve geniş pencerelere sahip olmasıdır. Evi doğal hava ile ne kadar ferah tutarsanız nem oluşumunu ve etkilerini de o kadar azaltabilirsiniz. Apartman dairelerinde genelde havalandırması olmayan ve pencereleri apartman boşluğuna bakan banyolar görebilirsiniz. Bu oldukça risklidir. Alacağınız evin banyo ve mutfak gibi alanlarında pencere olmasına dikkat edin.  

Çözüm: Kaliteli havalandırıcılar

Contemporarily Dashing | BUNGALOW, Design Spirits Design Spirits Modern Mutfak
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

Geniş metrekarelere sahip mekanlarda pencerelerin havalandırma için yeterli olmadığı görebilirsiniz. Böyle durumlarda havalandırma sistemleri devreye girer. Özellikle mutfakta havalandırmaya ve yemek buharını emen kaliteli davlumbazlara ihtiyaç duyacaksınız. Ev alırken ya da dekorasyon yaparken göz önünde bulundurmanız gereken özelliklerden birisi de bu olmalı. 

Çözüm: Yalıtım/izolasyon

Recupero sottotetto con struttura Massiv-Holz-Mauer., Studio Architetto Andrea Caravatti - progetto META Studio Architetto Andrea Caravatti - progetto META Modern Evler
Studio Architetto Andrea Caravatti – progetto META

Studio Architetto Andrea Caravatti - progetto META
Studio Architetto Andrea Caravatti – progetto META
Studio Architetto Andrea Caravatti - progetto META

Isı yalıtımı, hem duvarlar ve çevre sıcaklığının yakın olması hem de dışarıdaki olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için son derece önemlidir. Yoğunlaşma, nemlenme ve kuru hava gibi olumsuz etkileri sağlam bir izolasyon ile evinizden uzaklaştırabilirsiniz. İzolasyon için uygulanan birçok farklı yöntem vardır. Duvarlara ve pencerelere döşenen yalıtım katmanları ve çeşitli termal sıvalar ile sağlanan izolasyon enerji tasarrufu için de iyi bir çözümdür.   

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Çözüm: Küf ve mantar oluşumunu önleyen iç cephe boyaları

SS Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Kırsal Yatak Odası
MUDA Home Design

SS Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

İç cephelerde kullanılan boyalarla da rutubet etkileri azaltılabilir. Nem tutmayan, anti-bakteriyel ve anti-fungal özellikli iç cephe boyaları sağlıklı yaşam alanları için muhteşem bir çözüm. İyi bir yalıtımla birlikte uygulayacağınız küf ve mantar oluşumunu önleyen boyalar çok daha uzun ömürlü evler oluşturabilir. 

2. Kapilarite nedeniyle oluşan nem

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Kapilarite, gözenekli yapıya sahip malzemelerin kılcal boşluklarından suyun yükselmesine verilen addır. Evinizin temelinde bulunan ıslak topraktan evin zeminine çekilen suyun nedeni kapilaritedir ve bu zeminden başlayan bir rutubete neden olabilir. Apartman dairelerinde zemin katların daha nemli olmasının nedenlerinden biri de budur. Kapilarite nedeniyle oluşan nem yalnızca zeminde değil dış cephesi su ile temas eden her yüzeyde ortaya çıkabilir çözümü ise basit.  

Tek çözüm iyi bir izolasyon

Interior Remodellings / Renovation RenoBuild Algarve Rustik Yatak Odası
RenoBuild Algarve

Interior Remodellings / Renovation

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Kaliteli bir su izolasyonu kapilarite nedeniyle oluşan nem için tek ve etkili çözümdür. Su izolasyonu için uygulanacak bölgeye özel çözümler bulunabilir. Eğer zemin, tavan, çatı ya da duvarlarınız için su izolasyonu yapmaya karar verdiyseniz mutlaka bir uzmana danışın. Reçine, poliüretan, epoksi esaslı su yalıtım çözümlerinden sizin eviniz için en uygun olana bir uzman danışmanlığında karar verebilirsiniz.  

3. Sızıntı ve su teması ile oluşan nem

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

En bilindik ve yaygın nemlenme nedeni sızıntı ve su temasıdır. Bu sorunun ana kaynağı sıva ve tavandaki çatlaklar ve su tesisatındaki sızıntılardır. Zamanla duvarların ömrünü çürüten ve iç mekanlar için korkunç sonuçlar doğuran bu nemlenme sorununun çözümü de diğerleri gibi izolasyon ve havalandırmadan geçiyor tabii bir de tadilat.

Çözüm: Sıva çatlaklarını onarın

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Rustik Evler
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Sızıntılara karşı alınabilecek tedbirler arasında en önemlisi duvarlarda bulunan sıva çatlaklarının onarılmasıdır. Zamanla oluşan bu çatlaklar su sızıntısı, bakteri ve küf oluşumu için mükemmel zemin hazırlar. Çatlaklarla mücadele etmek için evinizi belli aralıklarla boya badanadan geçirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca kullanacağınız sıva ve boya gibi malzemeleri de rutubete karşı dayanıklı ve izolasyon etkili olanlardan seçmenizde yarar var.  

Çözüm: Sağlam bir dış cephe kaplaması

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve Akdeniz Evler
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

Evinizin içinde en uygun ve sağlıklı koşulları sağlamak istiyorsanız dış cephe yalıtım ve mantolama özelliklerine önem vermelisiniz. Keskin hava şartlarına ve aşınmalara karşı dayanıklı bir dış cephe kaplaması hem izolasyonunuzu güçlendirir hem de iç mekanlarınızda istediğiniz ortamı sağlamanıza yardımcı olur. 

Çözüm: Tavan yalıtımı

Private Interior Design Project - Apartment Vila Sol Palmyra, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors Balkon, Veranda & TerasMobilyalar jardim,terraço,varanda,mobília,outdoor,exterior,guarda-sol,cómoda,almofada,cadeira,mesa
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Apartment Vila Sol Palmyra

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

Duvar ve zeminde aldığınız önlemlerin hepsini tavan için de uygulamanız gerekiyor elbette. Doğru ve sağlam bir izolasyon ile güçlü bir zemin kaplaması tavan için hayati önem taşır. Evinizde su sızıntısı ve ısı kaçağı oluşmaması için tavan yalıtımı şart. 

Çözüm: Su tesisatı sızıntılarını durdurun

Gäste-WC, Klein GmbH & Co. KG Klein GmbH & Co. KG Modern Banyo
Klein GmbH &amp; Co. KG

Klein GmbH & Co. KG
Klein GmbH &amp; Co. KG
Klein GmbH & Co. KG

Gelelim sızıntı sorununun kaynağına. Siz sızıntılar için ne kadar önlem alırsanız alın, devam eden bir tesisat sorunu varsa bütün önlemler yetersiz kalabilir. Bu nedenle ilk iş olarak sızıntıya neden olan tesisat hasarını bulup onarmanız gerekecek. İlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına kaliteli ve sağlam tesisat malzemeleri seçmenizde yarar var.

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