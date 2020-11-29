Rutubet ve nem sorunu hakkında bilmeniz gereken her şey!

Islak hacimler başta olmak üzere evin rutubet alan her noktası zamanla zarar görür ve dökülür. Nem bir evin çürümesine neden olan ve tüm dekorasyonu kötü hale getiren bir unsur olduğu için evinizde nem ve rutubet olmaması için tüm tedbirleri almanız gereklidir. Rutubet neden olur, duvarda oluşan rutubet nasıl önlenir sorularının cevaplarını merak ediyorsanız nem ve rutubet oluşmasının birçok nedeni vardır. Evin su yalıtımının yapılmamış olması veya ıslak hacimlerde havalandırmanın yetersiz olması rutubet olmasına neden olur. Banyo başta olmak üzere tüm ıslak hacimler nem oluşmasının başlıca nedenidir. Banyo, mutfak ve tuvalet gibi alanlarda nem oluşması durumunda aklınıza gelen ilk soru rutubetli duvar nasıl kurutulur sorusu olacaktır. Nem oluşmaya başladı andan itibaren uygulayabileceğiniz yöntemler vardır. Doğal yöntemlerin yanı sıra pencereler ve havalandırma sistemlerinin doğru kullanılması oluşan nemin ortadan kaldırılması için tercih edilecek yöntemler arasındadır.
Ev satın alırken her detayını inceleyerek ve en sağlam şekilde yapıldığından emin olarak seçim yaparız çünkü bütün bir hayatımızı geçireceğimiz alanın konforsuz ve dayanıksız olmasını istemeyiz. Ancak evin özelliklerini dışarıdan ne kadar iyi incelersek inceleyelim oturduktan sonra baş gösterecek sorunları tahmin etmek mümkün olmayabilir. Evin inşasında kullanılan malzemelerin dayanıklılığını, izolasyon kalitesini çıplak gözle anlamak imkansızdır. Böyle durumlarda sertifikalı ürünlerin kullanıldığı evleri seçmek işimizi kolaylaştırabilir. Buna rağmen zamanla oluşacak aşınma ve benzeri sorunlardan kaçış yoktur. Özellikle nemli bir iklimde yaşıyorsanız rutubet sorununun en güzel evleri bile yaşanmaz hale getirdiğini görebilirsiniz.
Aşırı nem, havasız ortamlarda küf ve sporların üremesine yol açar. Bu sporlar kötü koku, kötü hava ve aşınma gibi sorunları beraberinde getirir. Zamanla en sağlam duvarlar ve hatta odadaki eşyalar bile hasar görebilir. Bu nedenle bir evin rutubet sorununa karşı dirençli olması son derece önemlidir. İç mekanlarda nemlenme sorunu genelde üç ana nedenden meydana gelir; yoğunlaşma, sızıntı ve kapilarite. Bu üç ana nedenle baş etmek için farklı çözümlere ihtiyaç duysanız da en önemli silahınız ısı ve su yalıtımı olacaktır. Bu yazımızda sizlere rutubet sorununun çözümünde yol gösterecek fikirler ve uzmanlar tavsiye edeceğiz. Ev almadan önce dikkat etmeniz gerekenlere bunları da ekleyebilirsiniz.
Evdeki nemi dengelemeye ve rutubeti engellemeye yönelik çözümler için “Sağlıklı bir yaşam için evinizdeki nemi azaltmanın yolları” başlıklı yazımız da yardımcı olabilir.
Neme bağlı küf oluşması durumunda limon suyu, elma sirkesi kullanarak küflerden kurtulabilir ve duvarın ömrünü uzatabilirsiniz. Doğal yöntemler dışında kimyasallar kullanarak da küflerden kurtulabilirsiniz.
Evinizde bulunan nem ve rutubet duvarlarda küflenmeye neden olacaktır. Küflerin kimyasallar ve elma sirkesi yardımı ile silinmesi sonrasında küf bulunan alanların sıvanması gereklidir. Duvar sıvası yapmayı bilmiyorsanız '' Duvar sıvası nasıl yapılır? Kısa ve pratik duvar sıvama rehberi '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
Yeni yapılarda daha sık görülen bir nemlenme türüdür. İç mekanlarda oluşan su buharı daha soğuk yüzeylere değdiğinde yoğunlaşarak su damlacıkları oluşturur. Su buharı, pişirme, banyo gibi faaliyetlerle üretilir ve iç mekanda çamaşır kurutma, yanlış bitkilendirme gibi faktörlerle de güçlenir. Ayrıca ev yeterince iyi havalandırılmıyorsa ve duvarların sıcaklığı çevre sıcaklığından düşükse de yoğunlaşma meydana gelecektir. Yoğunlaşma nedeniyle oluşan nem bu örnekteki tavanda görülen lekelere yol açar. Çözümü için alacağınız önlemlere geçmeden önce iklimlendirme özelliklerinin nemlenme sorununda ne kadar önemli bir rol oynadığını hatırlatmak isteriz. Evinizin başarılı bir şekilde iklimlendirilebilmesi için ısıtma/soğutma/klimalandırma uzmanlarından danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.
Yoğunlaşma ile nem oluşmasını önleyecek ve diğer nemlenme çeşitlerine de etki edecek bir çözüm olarak doğal havalandırmayı ilk sıraya eklemek istedik. Ev alırken dikkat edeceğiniz özelliklerden birisi de bol sayıda ve geniş pencerelere sahip olmasıdır. Evi doğal hava ile ne kadar ferah tutarsanız nem oluşumunu ve etkilerini de o kadar azaltabilirsiniz. Apartman dairelerinde genelde havalandırması olmayan ve pencereleri apartman boşluğuna bakan banyolar görebilirsiniz. Bu oldukça risklidir. Alacağınız evin banyo ve mutfak gibi alanlarında pencere olmasına dikkat edin.
Geniş metrekarelere sahip mekanlarda pencerelerin havalandırma için yeterli olmadığı görebilirsiniz. Böyle durumlarda havalandırma sistemleri devreye girer. Özellikle mutfakta havalandırmaya ve yemek buharını emen kaliteli davlumbazlara ihtiyaç duyacaksınız. Ev alırken ya da dekorasyon yaparken göz önünde bulundurmanız gereken özelliklerden birisi de bu olmalı.
Isı yalıtımı, hem duvarlar ve çevre sıcaklığının yakın olması hem de dışarıdaki olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için son derece önemlidir. Yoğunlaşma, nemlenme ve kuru hava gibi olumsuz etkileri sağlam bir izolasyon ile evinizden uzaklaştırabilirsiniz. İzolasyon için uygulanan birçok farklı yöntem vardır. Duvarlara ve pencerelere döşenen yalıtım katmanları ve çeşitli termal sıvalar ile sağlanan izolasyon enerji tasarrufu için de iyi bir çözümdür.
İç cephelerde kullanılan boyalarla da rutubet etkileri azaltılabilir. Nem tutmayan, anti-bakteriyel ve anti-fungal özellikli iç cephe boyaları sağlıklı yaşam alanları için muhteşem bir çözüm. İyi bir yalıtımla birlikte uygulayacağınız küf ve mantar oluşumunu önleyen boyalar çok daha uzun ömürlü evler oluşturabilir.
Kapilarite, gözenekli yapıya sahip malzemelerin kılcal boşluklarından suyun yükselmesine verilen addır. Evinizin temelinde bulunan ıslak topraktan evin zeminine çekilen suyun nedeni kapilaritedir ve bu zeminden başlayan bir rutubete neden olabilir. Apartman dairelerinde zemin katların daha nemli olmasının nedenlerinden biri de budur. Kapilarite nedeniyle oluşan nem yalnızca zeminde değil dış cephesi su ile temas eden her yüzeyde ortaya çıkabilir çözümü ise basit.
Kaliteli bir su izolasyonu kapilarite nedeniyle oluşan nem için tek ve etkili çözümdür. Su izolasyonu için uygulanacak bölgeye özel çözümler bulunabilir. Eğer zemin, tavan, çatı ya da duvarlarınız için su izolasyonu yapmaya karar verdiyseniz mutlaka bir uzmana danışın. Reçine, poliüretan, epoksi esaslı su yalıtım çözümlerinden sizin eviniz için en uygun olana bir uzman danışmanlığında karar verebilirsiniz.
En bilindik ve yaygın nemlenme nedeni sızıntı ve su temasıdır. Bu sorunun ana kaynağı sıva ve tavandaki çatlaklar ve su tesisatındaki sızıntılardır. Zamanla duvarların ömrünü çürüten ve iç mekanlar için korkunç sonuçlar doğuran bu nemlenme sorununun çözümü de diğerleri gibi izolasyon ve havalandırmadan geçiyor tabii bir de tadilat.
Sızıntılara karşı alınabilecek tedbirler arasında en önemlisi duvarlarda bulunan sıva çatlaklarının onarılmasıdır. Zamanla oluşan bu çatlaklar su sızıntısı, bakteri ve küf oluşumu için mükemmel zemin hazırlar. Çatlaklarla mücadele etmek için evinizi belli aralıklarla boya badanadan geçirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca kullanacağınız sıva ve boya gibi malzemeleri de rutubete karşı dayanıklı ve izolasyon etkili olanlardan seçmenizde yarar var.
Evinizin içinde en uygun ve sağlıklı koşulları sağlamak istiyorsanız dış cephe yalıtım ve mantolama özelliklerine önem vermelisiniz. Keskin hava şartlarına ve aşınmalara karşı dayanıklı bir dış cephe kaplaması hem izolasyonunuzu güçlendirir hem de iç mekanlarınızda istediğiniz ortamı sağlamanıza yardımcı olur.
Duvar ve zeminde aldığınız önlemlerin hepsini tavan için de uygulamanız gerekiyor elbette. Doğru ve sağlam bir izolasyon ile güçlü bir zemin kaplaması tavan için hayati önem taşır. Evinizde su sızıntısı ve ısı kaçağı oluşmaması için tavan yalıtımı şart.
Gelelim sızıntı sorununun kaynağına. Siz sızıntılar için ne kadar önlem alırsanız alın, devam eden bir tesisat sorunu varsa bütün önlemler yetersiz kalabilir. Bu nedenle ilk iş olarak sızıntıya neden olan tesisat hasarını bulup onarmanız gerekecek. İlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına kaliteli ve sağlam tesisat malzemeleri seçmenizde yarar var.