Rutubet ve nem sorunu hakkında bilmeniz gereken her şey!

Islak hacimler başta olmak üzere evin rutubet alan her noktası zamanla zarar görür ve dökülür. Nem bir evin çürümesine neden olan ve tüm dekorasyonu kötü hale getiren bir unsur olduğu için evinizde nem ve rutubet olmaması için tüm tedbirleri almanız gereklidir. Rutubet neden olur, duvarda oluşan rutubet nasıl önlenir sorularının cevaplarını merak ediyorsanız nem ve rutubet oluşmasının birçok nedeni vardır. Evin su yalıtımının yapılmamış olması veya ıslak hacimlerde havalandırmanın yetersiz olması rutubet olmasına neden olur. Banyo başta olmak üzere tüm ıslak hacimler nem oluşmasının başlıca nedenidir. Banyo, mutfak ve tuvalet gibi alanlarda nem oluşması durumunda aklınıza gelen ilk soru rutubetli duvar nasıl kurutulur sorusu olacaktır. Nem oluşmaya başladı andan itibaren uygulayabileceğiniz yöntemler vardır. Doğal yöntemlerin yanı sıra pencereler ve havalandırma sistemlerinin doğru kullanılması oluşan nemin ortadan kaldırılması için tercih edilecek yöntemler arasındadır.

Ev satın alırken her detayını inceleyerek ve en sağlam şekilde yapıldığından emin olarak seçim yaparız çünkü bütün bir hayatımızı geçireceğimiz alanın konforsuz ve dayanıksız olmasını istemeyiz. Ancak evin özelliklerini dışarıdan ne kadar iyi incelersek inceleyelim oturduktan sonra baş gösterecek sorunları tahmin etmek mümkün olmayabilir. Evin inşasında kullanılan malzemelerin dayanıklılığını, izolasyon kalitesini çıplak gözle anlamak imkansızdır. Böyle durumlarda sertifikalı ürünlerin kullanıldığı evleri seçmek işimizi kolaylaştırabilir. Buna rağmen zamanla oluşacak aşınma ve benzeri sorunlardan kaçış yoktur. Özellikle nemli bir iklimde yaşıyorsanız rutubet sorununun en güzel evleri bile yaşanmaz hale getirdiğini görebilirsiniz.

Aşırı nem, havasız ortamlarda küf ve sporların üremesine yol açar. Bu sporlar kötü koku, kötü hava ve aşınma gibi sorunları beraberinde getirir. Zamanla en sağlam duvarlar ve hatta odadaki eşyalar bile hasar görebilir. Bu nedenle bir evin rutubet sorununa karşı dirençli olması son derece önemlidir. İç mekanlarda nemlenme sorunu genelde üç ana nedenden meydana gelir; yoğunlaşma, sızıntı ve kapilarite. Bu üç ana nedenle baş etmek için farklı çözümlere ihtiyaç duysanız da en önemli silahınız ısı ve su yalıtımı olacaktır. Bu yazımızda sizlere rutubet sorununun çözümünde yol gösterecek fikirler ve uzmanlar tavsiye edeceğiz. Ev almadan önce dikkat etmeniz gerekenlere bunları da ekleyebilirsiniz.

Evdeki nemi dengelemeye ve rutubeti engellemeye yönelik çözümler için “Sağlıklı bir yaşam için evinizdeki nemi azaltmanın yolları” başlıklı yazımız da yardımcı olabilir.