현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den şık sürgülü kapı modelleri

homify.com.tr homify.com.tr
EK HOUSE SAKLIKORU, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Modern Yatak Odası
Loading admin actions …

Özellikle Türkiye gibi büyük bölümü yumuşak bir iklimin etkisi altında olan ve kış aylarının çok uzun sürmediği ülkelerde, hele de kıyı şeridine yakın bölgelerde, sürgülü kapılar mutlaka her evde düşünülmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor. Zira genellikle yekpare cam olan bu tarz kapılar yalnızca dışarıyı içeriyi arayan basit bir işlevsel unsur olmakla kalmayıp, hemn ekstra kullanım kolaylığı sunuyor, hem de manzarası iyi olan evlere müthiş bir ferahlık katıyor. 

Evinde değişiklik yapmak isteyen ya da yeni ev yaptıran okurlarımız için Türkiye'nin farklı bölgelerindeki evlerden en farklı, sıradışı ve şık sürgülü kapı modelleri arasında bir derleme hazırladık.

Bırak güneş içeriye girsin

Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Aialoft Ayayorgi

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Sürgülü ya da başka bir tabirle sürmeli kapı modelleri en çok da Türkiye'nin kıyı şeridindeki yazlık evlerde kullanılan ve buralara gerçekten çok yakışan unsurlar. İzmir merkezli Unlimited Design tarafından tasarlanan Çeşme'deki bu villa, söz konusu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri. Neredeyse salonun tüm ön cephe duvarını kaplayan kapı, hem doğal güneş ışığının evinizi doldurmasını sağlıyor, hem de daha serin havalarda evinizin sıcaklığının tadını çıkarırken manzaradan mahrum kalmamış oluyorsunuz. Kapı doğramalarının evin zemini ve ana renk paletiyle uyumuna da dikkat.

Duvar yerine kapı

House C4- C4 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Evler
HANDE KOKSAL INTERIORS

House C4- C4 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Çeşme'yle başladığımız sürgülü kapı turuna ülkemizin bir başka gözde tatil beldesi olan Bodrum'daki bu özel tasarım villayla devam edelim. İç mimari işleri Hande Köksal Interiors tarafından üstlenilen bu villanın giriş katı sürgülü kapı modelini bir üst seviyeye taşıyıp duvar yerine kullanmasıyla ön plana çıkıyor. Yörenin ikliminin de izin verdiği bu düzenleme sayesinde soğuk havalarda manzarayı izleyip gün ışığından mahrum olmuyor, sıcaklarda ise kapıları boydan boya açıp evi havalandırabiliyorsunuz. Siyah alimunyum doğramayı tamamlayan metalik renkteki tutacaklar da hoş bir eksta tasarım unsuru olmuş.

Yatak odasında sürgülü kapı

bedrrom Esra Kazmirci Mimarlik Modern Yatak Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

bedrrom

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Genellikle evlerin salonlarında kullanılsa da, zeminle bitişik olan evlerde yatak odasını da benzer bir sistemle donatmanın hiçbir sakıncası yok. Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu pırıl pırıl yatak odasında güne uyanmanın tadı muhakkak bir başka olacaktır. Odanın siyah renk paletini tamamlayan alimunyum doğramalarıyla şahane bir sürgülü kapı uygulaması.

Elbise dolabında sürgülü kapı

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Giyinme Odası
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Sürgülü kapının en çok uygulandığı ve tercih edildiği alanlardan biri de geniş elbise dolapları. Öyle ki artık bu birçok yeni üründe neredeyse standart bir uygulama halini almış durumda. GOA / Gülnar Ocakdan Architecture tarafından Bursa'da tasarlanan şık bir apartman dairesinden aldığımız bu aynalı dolap, sürgülü kapının estetik güzelliği ve işlevselliğini gösteren örneklerden sadece bir tanesi.

Sürgülü kapıların çevrelediği bir ada

#1, TEGET Mimarlık TEGET Mimarlık Modern Havuz
TEGET Mimarlık

#1

TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık

Sadece görünüm anlamında değil kullanım olarak da sürgülü kapının ne kadar işlevsel bir ürün olabileceğini ise bu sıradışı villada görmek mümkün. Teget Mimarlık tarafından tasarlanan Datça'daki bu evin ortasında bir atrium gibi yerleştirilen havuzun etrafındaki çeşitli odalardan hem dışarıyı görebilmek, hem de gerektiğinde dışarını gürültüsü ya da nemini engellemek için sürgülü kapılardan daha iyi bir seçenek olamazdı herhalde. Ayrıca böyle bir ada şeklinde yerleştirilmiş olmaları ve asil görünümlü ahşap kaplamasıyla belirgin bir estetik bütünlük duygusu sağladıkların da eklemek gerekiyor.

Rustik sürgülü kapı

homify Eklektik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Rustik ya da Fransız provance tarzı bir ev hayal ettiğimizde nedense gözümüzün önüne ağır ahşap kapılar, belki retro görünümlü kapı tokmakları falan gelir. Nedense sürgülü kapılar daha modern bir tarzla özdeşleştirilen ya da sadece o tarz evlere yakışacak unsurlarmış gibi bir izlenim vardır. Oysa bu örnekte görüldüğü gibi daha taşra tarzı döşenmiş, ahşap ağırlıklı bir evde de, odanın ahengini bozmayacak sürgülü kapı modellerini kullanmak söz konusu. Ak Design Studio tarafından tasarlanan İstanbul'daki bu hoş evin yatak odası bunun canlı örneği gibi. Toprak tonlarının Fransız stilini andıran dekoratif unsurlarla uyumlu biçimde bir araya getirildiği bu yatak odası, ahşap doğramalı sürgülü kapıyla hem güneş ışığına, hem de hissedilir bir ferahlığa kavuşuyor.

Mavinin 8 tonu
Bu kapılardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler