Türkiye'den şık sürgülü kapı modelleri

Özellikle Türkiye gibi büyük bölümü yumuşak bir iklimin etkisi altında olan ve kış aylarının çok uzun sürmediği ülkelerde, hele de kıyı şeridine yakın bölgelerde, sürgülü kapılar mutlaka her evde düşünülmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor. Zira genellikle yekpare cam olan bu tarz kapılar yalnızca dışarıyı içeriyi arayan basit bir işlevsel unsur olmakla kalmayıp, hemn ekstra kullanım kolaylığı sunuyor, hem de manzarası iyi olan evlere müthiş bir ferahlık katıyor.
Evinde değişiklik yapmak isteyen ya da yeni ev yaptıran okurlarımız için Türkiye'nin farklı bölgelerindeki evlerden en farklı, sıradışı ve şık sürgülü kapı modelleri arasında bir derleme hazırladık.
Sürgülü ya da başka bir tabirle sürmeli kapı modelleri en çok da Türkiye'nin kıyı şeridindeki yazlık evlerde kullanılan ve buralara gerçekten çok yakışan unsurlar. İzmir merkezli Unlimited Design tarafından tasarlanan Çeşme'deki bu villa, söz konusu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri. Neredeyse salonun tüm ön cephe duvarını kaplayan kapı, hem doğal güneş ışığının evinizi doldurmasını sağlıyor, hem de daha serin havalarda evinizin sıcaklığının tadını çıkarırken manzaradan mahrum kalmamış oluyorsunuz. Kapı doğramalarının evin zemini ve ana renk paletiyle uyumuna da dikkat.
Çeşme'yle başladığımız sürgülü kapı turuna ülkemizin bir başka gözde tatil beldesi olan Bodrum'daki bu özel tasarım villayla devam edelim. İç mimari işleri Hande Köksal Interiors tarafından üstlenilen bu villanın giriş katı sürgülü kapı modelini bir üst seviyeye taşıyıp duvar yerine kullanmasıyla ön plana çıkıyor. Yörenin ikliminin de izin verdiği bu düzenleme sayesinde soğuk havalarda manzarayı izleyip gün ışığından mahrum olmuyor, sıcaklarda ise kapıları boydan boya açıp evi havalandırabiliyorsunuz. Siyah alimunyum doğramayı tamamlayan metalik renkteki tutacaklar da hoş bir eksta tasarım unsuru olmuş.
Genellikle evlerin salonlarında kullanılsa da, zeminle bitişik olan evlerde yatak odasını da benzer bir sistemle donatmanın hiçbir sakıncası yok. Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu pırıl pırıl yatak odasında güne uyanmanın tadı muhakkak bir başka olacaktır. Odanın siyah renk paletini tamamlayan alimunyum doğramalarıyla şahane bir sürgülü kapı uygulaması.
Sürgülü kapının en çok uygulandığı ve tercih edildiği alanlardan biri de geniş elbise dolapları. Öyle ki artık bu birçok yeni üründe neredeyse standart bir uygulama halini almış durumda. GOA / Gülnar Ocakdan Architecture tarafından Bursa'da tasarlanan şık bir apartman dairesinden aldığımız bu aynalı dolap, sürgülü kapının estetik güzelliği ve işlevselliğini gösteren örneklerden sadece bir tanesi.
Sadece görünüm anlamında değil kullanım olarak da sürgülü kapının ne kadar işlevsel bir ürün olabileceğini ise bu sıradışı villada görmek mümkün. Teget Mimarlık tarafından tasarlanan Datça'daki bu evin ortasında bir atrium gibi yerleştirilen havuzun etrafındaki çeşitli odalardan hem dışarıyı görebilmek, hem de gerektiğinde dışarını gürültüsü ya da nemini engellemek için sürgülü kapılardan daha iyi bir seçenek olamazdı herhalde. Ayrıca böyle bir ada şeklinde yerleştirilmiş olmaları ve asil görünümlü ahşap kaplamasıyla belirgin bir estetik bütünlük duygusu sağladıkların da eklemek gerekiyor.
Rustik ya da Fransız provance tarzı bir ev hayal ettiğimizde nedense gözümüzün önüne ağır ahşap kapılar, belki retro görünümlü kapı tokmakları falan gelir. Nedense sürgülü kapılar daha modern bir tarzla özdeşleştirilen ya da sadece o tarz evlere yakışacak unsurlarmış gibi bir izlenim vardır. Oysa bu örnekte görüldüğü gibi daha taşra tarzı döşenmiş, ahşap ağırlıklı bir evde de, odanın ahengini bozmayacak sürgülü kapı modellerini kullanmak söz konusu. Ak Design Studio tarafından tasarlanan İstanbul'daki bu hoş evin yatak odası bunun canlı örneği gibi. Toprak tonlarının Fransız stilini andıran dekoratif unsurlarla uyumlu biçimde bir araya getirildiği bu yatak odası, ahşap doğramalı sürgülü kapıyla hem güneş ışığına, hem de hissedilir bir ferahlığa kavuşuyor.