Türkiye'den şık sürgülü kapı modelleri

Özellikle Türkiye gibi büyük bölümü yumuşak bir iklimin etkisi altında olan ve kış aylarının çok uzun sürmediği ülkelerde, hele de kıyı şeridine yakın bölgelerde, sürgülü kapılar mutlaka her evde düşünülmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor. Zira genellikle yekpare cam olan bu tarz kapılar yalnızca dışarıyı içeriyi arayan basit bir işlevsel unsur olmakla kalmayıp, hemn ekstra kullanım kolaylığı sunuyor, hem de manzarası iyi olan evlere müthiş bir ferahlık katıyor.

Evinde değişiklik yapmak isteyen ya da yeni ev yaptıran okurlarımız için Türkiye'nin farklı bölgelerindeki evlerden en farklı, sıradışı ve şık sürgülü kapı modelleri arasında bir derleme hazırladık.