Tekli koltuk şıklığı

Tekli koltuğun dekorasyonda size sunduğu avantajlardan biri de ortamın aksanını değiştirme, renk katma, oyuncu, eğlenceli ya da farklı bir hava ekleme gibi isteklerinizi yerine getirme kolaylığı sunmasıdır. İstanbul merkezli Trabcelona Design'a ait bu tasarımda, klasik görünümlü berjeri ortadan kaldırırsanız karşınıza düpedüz modern, dünyanın her yerinde görebileceğiniz türde bir manzara ortaya çıkaracak. Oysa bu zevkli koltuğun ortama ilave edilmesi odaya hem karakter, hem renk, hem de kişisel bir dokunuş katıyor. Ayrıca bu koltuğun bize gösterdiği bir başka önemli şey de kaplama için kullanılacak olan kumaşın ne kadar önemli olduğu. Buradaki çiçek desenli kumaş sayesinde normalde ağır ve hantal durabilecek olan klasik bir mobilya hafifliğe kavuşmuş oluyor.