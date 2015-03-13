Tekli koltuk şıklığı

Tekli koltuk kimi zaman oturma gruplarında tamamlayıcı bir unsur olarak, kimi zaman da küçük alanlarda ana aktör olarak kullanabileceğiniz, ama neredeyse her evde gördüğümüz mobilyalardan biridir. Bu yazıda oturma grubunun bir parçası olarak gelenlerden ziyade, tek başına krallığını ilan eden ve özel tasarımıyla girdiği ortamın yıldızı olan şık tekli koltuklara bir göz atacağız. İşte Türkiye'deki evlerden ve Türk tasarımcıların koleksiyonlardan seçtiğimiz en şık tekli koltuklar ve tekli koltuk aranjmanları.
Berjer olarak da bilinen tekli koltukların malzemesinden tutun da kaplamasına kadar birçok farklı malzemeyle üretilen sayısız çeşidi var. İstanbul'da bulunan Som Interior tarafından tasarlanan bu huzur verici köşede gördüğünüz koltuk, deri, ahşap ve metalin bir arada kullanıldığı ve klasik bir tasarımı modern bir dille yeniden yorumlayan orijinal bir parça. Ahşabın sıcaklığı ve derinin asaleti, kırmızı renkteki metal ayaklarla birleşerek ortaya şık ve eklektik bir ürün çıkarıyor. Ayrıca tekli koltuğun etrafındaki diğer parçalarla gösterdiği müthiş uyum ve mekânı saran o davetkâr hava da tasarımcının başarı hanesine yazılıyor. Soğuk bir kış gecesinde elinize güzel bir roman alıp saatlerinizi geçirebileceğiniz bir ortam.
Yukarıda söylediğimiz gibi tekli koltuk illâ ki oturma grubunun bir parçası olarak kullanılmaz zorunda değil. İstanbul merkezli Paker Mimarlık tarafından tasarlanan bu evde olduğu gibi yemek için ayrılmış olan alanı ya da belki mutfağı bile şık bir tekli koltukla tamamlamak mümkün. Ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan, yuvarlak hatlı bu koltuk hem klasik çizgileriyle, hem de ahşabın rengine uyum sağlayan sarı kumaş kaplamasıyla ortamı son derece cazibeli hale getirmeye yetiyor.
Eğer şık, evin geri kalanıyla uyum sağlayacak bir tekli koltuk seçimi yaptıysanız, bunu evinizin birçok farklı noktasına yerleştirebilirsiniz aslında. Bursa'da bulunan Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu şık evde olduğu gibi. Burada yine yuvarlak hatlı ve klasik bir berjerin, hem koyu yeşiliyle kahverengli ağırlıklı mekâna bir farklılık kattığını, hem de ortamı daha davetkâr ve çekici hale getirdiğini söylemek mümkün.
Tekli koltuk konusunda seçenekler sonsuz olmakla birlikte, evinizin genel tarzına uygun olmayan bir koltuk seçip bir çuval inciri berbat etmek de ihtimaller arasında. İstanbul merkezli Hakan Helvacıoğlu / H2C firmasını tasarladığı bu ev, doğru koltuk seçiminin güzel örneklerinden biri. Tamamıyla klasik bir tarzın oryantal esintiler ve yer yer de Fransız provance stiliyle bir araya getirildiği bu eve tam da böyle bir tekli koltuk yakışırdı. Varaklı olmasına rağmen, kullanılan müthiş incelikli kumaş kaplaması ile çok ağır görünmeyen bu koltuk zaten çok şık olan mekânın geri kalanından da rol çalarak, adeta mekânın tek hakimi oluyor.
Tekli koltuğun dekorasyonda size sunduğu avantajlardan biri de ortamın aksanını değiştirme, renk katma, oyuncu, eğlenceli ya da farklı bir hava ekleme gibi isteklerinizi yerine getirme kolaylığı sunmasıdır. İstanbul merkezli Trabcelona Design'a ait bu tasarımda, klasik görünümlü berjeri ortadan kaldırırsanız karşınıza düpedüz modern, dünyanın her yerinde görebileceğiniz türde bir manzara ortaya çıkaracak. Oysa bu zevkli koltuğun ortama ilave edilmesi odaya hem karakter, hem renk, hem de kişisel bir dokunuş katıyor. Ayrıca bu koltuğun bize gösterdiği bir başka önemli şey de kaplama için kullanılacak olan kumaşın ne kadar önemli olduğu. Buradaki çiçek desenli kumaş sayesinde normalde ağır ve hantal durabilecek olan klasik bir mobilya hafifliğe kavuşmuş oluyor.