El becerisi olan herkesin yapabileceği 8 bahçe kulübesi

Bahçesi olan evler estetik açıdan tamamlanması açısından bahçelerin içinde şık ve el becerisi isteyen kulübeler ile desteklenmelidir. Bir bahçenin her açıdan mükemmel olması için eksiksiz ve kusursuz bir şekilde düzenlenmesi, dizayn edilmesi gereklidir. Bir bahçenin içinde kulübe inşa etmeniz bahçenizin güzelliğinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacaktır. Seçeceğiniz kulübe türü ve görselliği de bahçenin görselliğini ortaya koyacak ve oturum alanı olarak kullanabileceğiniz bir kulübenin yanında tasarımı ile bahçenizin görselliğini ve şıklığını artıracaktır. Homify bahçe dekorasyonları içinde yer alan bahçe kulübelerinden beğendiğinizi, tarzınıza uygun olanı veya bahçenizin kültürü ile uyumlu olanı seçerek bahçenizin hayranlık uyandıracak , büyüleyici bir güzelliğe sahip olmasını sağlamak sizin el becerinize bağlıdır.
Bahçenizin içinde resimdeki gibi bir kulübe tasarımı yaparak bahçenizin içinde bir bahçe oluşturabilirsiniz. Balkon ve teraslarda uygulanan duvar saksılarını kulübe tasarımı içine yerleştirip görsel açıdan kusursuz ve yeşil olarak bahçe ile uyumlu ahşap saksılara sahip bir kulübeyi yapmak size kalıyor. Tasarımından anlaşılacağı gibi kolay bir şekilde yapacağınız bu kulübe ile bahçeniz mükemmel görünecektir.
Bahçenizin içinde kış aylarında da kullanabileceğiniz, hobi ve uğraş odaları için resimdeki gibi bir kulübe tasarımı yaparak bahçenizin eksiksiz bir bahçe olmasını sağlayabilirsiniz. Tasarımının eksiksiz bir şekilde yapılması kış aylarında doğal gün ışığı almasını sağlayan bu kulübeyi evinizde bulunan araç gereçleri kullanarak kolayca yapabilirsiniz.
Bahçeli evleri en büyük özelliklerinden biri çocukların bahçe de özgürce oynayabilmeleridir. Bahçe içine yapılacak olan kulübeye çocuk odası konsepti verildiğinde resimdeki gibi şık ve ilgi merkezi olan bir kulübeye sahip olabilirsiniz. Basit bir şekilde yapabileceğiniz bu kulübe ile hem çocuk oyun odası hem de bahçe dekoru olarak kullanabileceğiniz fonksiyonel bir kulübeye sahip olacaksınız.
Bahçeniz içinde yapacağınız kulübeler için klasik tasarımlar yerine resimdeki gibi hem şık hem ilgi çekici hem de farklı mimarilere sahip olan kulübeler tercih etmeniz yerinde olacaktır. Tasarımı kadar uygulaması da kolay olan bu kulübe de Selçuklu mimarisinin özelliği olan kubbe uygulaması yapılarak farklı bir mimariye sahip olması sağlanmış.
Bahçenize yapacağınız kulübe uygulaması için resimdeki gibi köşe konsepti tercih ederek bahçenizin bir saray veya köşk bahçesi olmasını sağlayabilirsiniz. Köşeye yapacağınız şeffaf kulübe bahçenizde yeni bir yaşam alanı oluşturacaktır. Kulübe önüne yapacağınız estetik düzenleme ile evin en güzel alanının bahçe kulübesi olmasını sağlayabilirsiniz.
Bahçenizde kulübe olarak farklı tarzlara yönelmek istiyorsanız resimdeki gibi bar konseptine sahip yarı açık bir kulübe yapabilirsiniz. Bu kulübe ile standartın üzerine çıkarak farklılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Özel tasarıma sahip tabureler ile bahçenizde keyif yapabileceğiniz bir kulübeye el beceriniz ile imza atabilirsiniz.
Bahçenizin daha şık olmasını ve estetik görünmesini istiyorsanız resimdeki gibi kulübe çevresini çitler ile çevirerek muhteşem bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Bu sayede hem bahçe içinde ihtiyaç duyacağınız kulübeyi inşa etmiş olursunuz hem de bahçe içinde çok şık bir peyzaj örneği oluşturarak evinizin muhteşem ve zarif görünmesini sağlayabilirsiniz.
Bahçenizde bulunan kamelyayı çok şık bir şekilde revize ederek bir kulübe haline getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan kamelya çevresi şık bir şekilde kulübe şeklinde çevrilmiş ve yarı açık bir kulübeye dönüştürülerek şık bir görünüm kazandırılmış. Benzer bir uygulamayı bahçenizde kolayca yaparak bahçenizin zarif olmasını sağlayabilirsiniz.