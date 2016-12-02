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El becerisi olan herkesin yapabileceği 8 bahçe kulübesi

umit atdağ umit atdağ
Samples, Martin Hall Design Martin Hall Design Modern Bahçe
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Bahçesi olan  evler estetik açıdan tamamlanması açısından bahçelerin içinde şık ve el becerisi isteyen kulübeler ile desteklenmelidir. Bir bahçenin  her açıdan mükemmel olması için eksiksiz ve kusursuz bir şekilde düzenlenmesi, dizayn edilmesi gereklidir. Bir bahçenin  içinde kulübe inşa etmeniz bahçenizin güzelliğinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacaktır. Seçeceğiniz kulübe  türü ve görselliği de bahçenin görselliğini ortaya koyacak ve oturum alanı olarak kullanabileceğiniz bir kulübenin yanında tasarımı ile bahçenizin görselliğini ve şıklığını artıracaktır. Homify  bahçe dekorasyonları içinde yer alan bahçe kulübelerinden beğendiğinizi, tarzınıza uygun olanı veya bahçenizin kültürü ile uyumlu olanı seçerek bahçenizin hayranlık uyandıracak , büyüleyici bir güzelliğe sahip olmasını sağlamak sizin el becerinize bağlıdır.

Bahçe içinde bahçe

Ecocube, ecospace españa ecospace españa BahçeSera & Çardaklar
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Bahçenizin içinde resimdeki gibi bir kulübe tasarımı yaparak bahçenizin içinde bir bahçe oluşturabilirsiniz. Balkon ve teraslarda uygulanan duvar saksılarını kulübe tasarımı içine yerleştirip görsel açıdan kusursuz ve yeşil olarak bahçe ile uyumlu ahşap saksılara sahip bir kulübeyi  yapmak size kalıyor. Tasarımından anlaşılacağı gibi kolay bir şekilde yapacağınız bu kulübe ile bahçeniz mükemmel görünecektir.

Bahçe içinde yaşam alanları

moderne design Gartenhäuser - nichts von der Stange !, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Modern Bahçe
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Bahçenizin içinde kış aylarında da kullanabileceğiniz, hobi ve uğraş odaları için resimdeki gibi bir kulübe tasarımı yaparak bahçenizin eksiksiz bir bahçe olmasını sağlayabilirsiniz. Tasarımının eksiksiz bir şekilde yapılması kış aylarında doğal gün ışığı almasını sağlayan bu kulübeyi evinizde bulunan araç gereçleri kullanarak kolayca yapabilirsiniz.

Çocuk oyun odaları

Victorian Minik Ev BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Minik Ev

Victorian

Minik Ev
Minik Ev
Minik Ev

Bahçeli evleri en büyük özelliklerinden biri çocukların bahçe de özgürce oynayabilmeleridir. Bahçe içine yapılacak olan  kulübeye çocuk odası konsepti verildiğinde resimdeki gibi şık ve ilgi merkezi olan bir kulübeye sahip olabilirsiniz. Basit bir şekilde yapabileceğiniz bu kulübe ile hem çocuk oyun odası hem de bahçe dekoru olarak kullanabileceğiniz fonksiyonel bir kulübeye sahip olacaksınız.

Farklı tasarımlar

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers Ingarden Ltd BahçeSera & Çardaklar
Ingarden Ltd

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Bahçeniz içinde  yapacağınız kulübeler için klasik tasarımlar yerine resimdeki gibi hem şık hem  ilgi çekici hem de farklı mimarilere sahip olan kulübeler tercih etmeniz yerinde olacaktır. Tasarımı kadar uygulaması da kolay olan bu kulübe de Selçuklu mimarisinin özelliği olan kubbe uygulaması yapılarak farklı bir mimariye sahip olması sağlanmış.

Bahçenin köşkü

Summer house and Zen garden Martin Hall Design Modern Bahçe
Martin Hall Design

Summer house and Zen garden

Martin Hall Design
Martin Hall Design
Martin Hall Design

Bahçenize yapacağınız kulübe uygulaması için resimdeki gibi köşe konsepti tercih ederek bahçenizin bir saray veya köşk bahçesi olmasını sağlayabilirsiniz. Köşeye yapacağınız şeffaf kulübe bahçenizde yeni bir yaşam alanı oluşturacaktır. Kulübe önüne yapacağınız estetik düzenleme ile evin en güzel alanının bahçe kulübesi olmasını sağlayabilirsiniz.

Bar konsepti

One of our range of outdoor bars homify Rustik Bahçe
homify

One of our range of outdoor bars

homify
homify
homify

Bahçenizde kulübe olarak farklı tarzlara yönelmek istiyorsanız resimdeki gibi bar konseptine sahip yarı açık bir kulübe  yapabilirsiniz. Bu kulübe ile standartın üzerine çıkarak farklılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Özel tasarıma sahip tabureler ile bahçenizde keyif yapabileceğiniz bir kulübeye el beceriniz ile imza atabilirsiniz.

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Çiftlik evi modeli

Ahşap Oyun Evi Prenses - Yakın Görünüm Sakura Ahşap Klasik Bahçe
Sakura Ahşap

Ahşap Oyun Evi Prenses – Yakın Görünüm

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Bahçenizin daha şık olmasını ve estetik görünmesini istiyorsanız resimdeki gibi kulübe çevresini çitler ile çevirerek muhteşem bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Bu sayede hem bahçe içinde ihtiyaç duyacağınız kulübeyi inşa etmiş olursunuz hem de bahçe içinde çok şık bir peyzaj örneği oluşturarak evinizin muhteşem ve zarif görünmesini sağlayabilirsiniz.

Denize nasır

AHŞAP KARE GAZEBO, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. BahçeSera & Çardaklar
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AHŞAP KARE GAZEBO

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Bahçenizde bulunan kamelyayı çok şık bir şekilde revize ederek  bir kulübe haline getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan kamelya çevresi şık bir şekilde kulübe şeklinde çevrilmiş ve yarı açık bir kulübeye dönüştürülerek şık bir görünüm kazandırılmış. Benzer bir uygulamayı bahçenizde kolayca yaparak bahçenizin zarif olmasını sağlayabilirsiniz.

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