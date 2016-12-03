Düşük maliyetli konutların 5 sırrı

Müstakil tek katlı aile evleri genel olarak yüksek maliyetlere inşa edilse de bu gün düşük maliyetlere inşa edilebilen aile evleriniz inceleyerek düşük maliyetin sırlarını öğreniyoruz. Hayalinizdeki evi inşa ederek istediğiniz şekilde dekore etmenin maliyeti inanamayacağınız kadar düşük olduğunda şaşıracaksınız. Japon mimar Ujihara Motomu'nun tüm müşterilerine tavsiye ettiği tak katlı ahşap aile evlerini tercih ederek bir evin maliyetinin ne kadar düşürüleceğini görebilirsiniz. Tüm eşyalarınız için ideal ölçülere sahip odalar tasarlayabilir, düşük maliyetli ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir evi hayata geçirebilirsiniz. Homify düşük maliyetli evler sayfasında yer alan bu evi yakından inceleyerek tüm sırlarını öğrenelim.