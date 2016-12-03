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Düşük maliyetli konutların 5 sırrı

umit atdağ umit atdağ
あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Rustik Oturma Odası
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Müstakil tek katlı aile evleri genel olarak yüksek maliyetlere inşa edilse de  bu gün düşük maliyetlere inşa edilebilen aile evleriniz inceleyerek düşük maliyetin sırlarını öğreniyoruz. Hayalinizdeki evi inşa ederek   istediğiniz şekilde dekore etmenin maliyeti inanamayacağınız kadar düşük olduğunda şaşıracaksınız. Japon mimar Ujihara Motomu'nun tüm müşterilerine tavsiye ettiği tak katlı ahşap aile evlerini tercih ederek bir evin maliyetinin ne kadar düşürüleceğini görebilirsiniz. Tüm eşyalarınız için ideal ölçülere sahip odalar tasarlayabilir, düşük maliyetli ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir evi hayata geçirebilirsiniz. Homify düşük maliyetli evler sayfasında yer alan bu evi yakından inceleyerek tüm sırlarını öğrenelim.

Sıkı bir bütçe ile ev yapmak

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Rustik Evler
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Projenin hayata geçirilmesi ile çok güzel bir dış cephesi olan 2 katlı şık bir ev ortaya çıkarılmış. Somut tabanı betonarme olarak tercih edilmiş. Katlarda tercih edilen siyah ahşap evin dış cephesini de oluşturmuş. dış cephe üzerinde yer alan acamlar evi inanılmaz derece de parlak  dış cepheli bir ev haline getirmiş.  Ekonomik  olarak inşa edilen evin kapı ve dış cephe uyumu da mükemmel bir işçilik ile son derece çekici hale getirilmiş.

Basit tasarım

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Rustik Evler
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Mimarlar evin tasarımı için sedir ağacı tercih ederek  evin dış cephesinin kolay bir şekilde uygulanmasını sağlamışlar. Tasarım açısından basit bir tasarıma sahip evin dış cephesi de oldukça zevkli bir şekilde dizayn edilmiş. Minimalist  tasarım ve yapım evin hem daha uygun bütçelere inşa edilmesini sağlamış hem de  diğer evler ile kıyaslandığında daha estetik bir dış cepheye sahip olması sağlanmış.

Eşit ölçüler

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Rustik Multimedya Odası
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Küçük bir bütçe ile hayata geçirilen bu ev, maliyet nedeni ile kaynakların adilane kullanılmasına özen gösterilerek inşa edilmiş. Ev içinde eşit ölçüler baz alınarak  tasarımlar yapılmış ve uygulama sırasından tasarıma tamamen bağlı kalınarak  mümkün olduğunca az ahşap kullanılması sağlanmış. Sonuç olarak düşük bir bütçe ile fonksiyonel ve işlevsel bir  ev ortaya çıkarılması sağlanmış.

Akıllı malzemeler

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Rustik Multimedya Odası
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Evin tavanına baktığınızda sedir ağacının bir özelliği olan  doğallığın her santime yansıdığını göreceksiniz.  Betonarme bir evde bu özelliği sağlayabilmek için daha fazla emek ve malzeme harcayacağınız için  bu evde akıllı malzemelerin kullanılması ile düşük bir bütçe ile aynı özellik sağlanmış. Ahşabın verdiği doğallık aynı zamanda ferah bir tavana ve iç mekana sahip olmanızı sağlamış.

Bağımsız mekanlar

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Rustik Oturma Odası
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Evin iç mekanlarını incelediğinizde birbirinden bağımsız mekanların şık bir şekilde tasarlandığını ve uygulandığını göreceksiniz. Her mekanın kendine özgü  tasarımı ve ahşapların çok şık bir şekilde kullanılmış olması hem bağımsız mekanların birbirinden estetik bir şekilde ayrılmasını sağlamış hem de  renkleri ve doğallığı ile mekanların betonarme mekanlara göre daha çekici olması sağlanmış.

Minimalist mutfak

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Rustik Oturma Odası
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Tasarımının minimalist olması, mutfağın evin en gözde alanlarından birisi olmasını sağlamış.Modern yaşam biçimleri ile uyumlu olan mutfak tasarımı  açık bir mutfak olmasına rağmen evin gözde alanı haline getirilmiş.  Oturma odası ile iç içe olması ve modern bir tasarıma sahip olması  doğal olan evin fonksiyonel olmasını sağlamış

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