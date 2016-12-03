Düşük maliyetli konutların 5 sırrı

Müstakil tek katlı aile evleri genel olarak yüksek maliyetlere inşa edilse de bu gün düşük maliyetlere inşa edilebilen aile evleriniz inceleyerek düşük maliyetin sırlarını öğreniyoruz. Hayalinizdeki evi inşa ederek istediğiniz şekilde dekore etmenin maliyeti inanamayacağınız kadar düşük olduğunda şaşıracaksınız. Japon mimar Ujihara Motomu'nun tüm müşterilerine tavsiye ettiği tak katlı ahşap aile evlerini tercih ederek bir evin maliyetinin ne kadar düşürüleceğini görebilirsiniz. Tüm eşyalarınız için ideal ölçülere sahip odalar tasarlayabilir, düşük maliyetli ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir evi hayata geçirebilirsiniz. Homify düşük maliyetli evler sayfasında yer alan bu evi yakından inceleyerek tüm sırlarını öğrenelim.
Projenin hayata geçirilmesi ile çok güzel bir dış cephesi olan 2 katlı şık bir ev ortaya çıkarılmış. Somut tabanı betonarme olarak tercih edilmiş. Katlarda tercih edilen siyah ahşap evin dış cephesini de oluşturmuş. dış cephe üzerinde yer alan acamlar evi inanılmaz derece de parlak dış cepheli bir ev haline getirmiş. Ekonomik olarak inşa edilen evin kapı ve dış cephe uyumu da mükemmel bir işçilik ile son derece çekici hale getirilmiş.
Mimarlar evin tasarımı için sedir ağacı tercih ederek evin dış cephesinin kolay bir şekilde uygulanmasını sağlamışlar. Tasarım açısından basit bir tasarıma sahip evin dış cephesi de oldukça zevkli bir şekilde dizayn edilmiş. Minimalist tasarım ve yapım evin hem daha uygun bütçelere inşa edilmesini sağlamış hem de diğer evler ile kıyaslandığında daha estetik bir dış cepheye sahip olması sağlanmış.
Küçük bir bütçe ile hayata geçirilen bu ev, maliyet nedeni ile kaynakların adilane kullanılmasına özen gösterilerek inşa edilmiş. Ev içinde eşit ölçüler baz alınarak tasarımlar yapılmış ve uygulama sırasından tasarıma tamamen bağlı kalınarak mümkün olduğunca az ahşap kullanılması sağlanmış. Sonuç olarak düşük bir bütçe ile fonksiyonel ve işlevsel bir ev ortaya çıkarılması sağlanmış.
Evin tavanına baktığınızda sedir ağacının bir özelliği olan doğallığın her santime yansıdığını göreceksiniz. Betonarme bir evde bu özelliği sağlayabilmek için daha fazla emek ve malzeme harcayacağınız için bu evde akıllı malzemelerin kullanılması ile düşük bir bütçe ile aynı özellik sağlanmış. Ahşabın verdiği doğallık aynı zamanda ferah bir tavana ve iç mekana sahip olmanızı sağlamış.
Evin iç mekanlarını incelediğinizde birbirinden bağımsız mekanların şık bir şekilde tasarlandığını ve uygulandığını göreceksiniz. Her mekanın kendine özgü tasarımı ve ahşapların çok şık bir şekilde kullanılmış olması hem bağımsız mekanların birbirinden estetik bir şekilde ayrılmasını sağlamış hem de renkleri ve doğallığı ile mekanların betonarme mekanlara göre daha çekici olması sağlanmış.
Tasarımının minimalist olması, mutfağın evin en gözde alanlarından birisi olmasını sağlamış.Modern yaşam biçimleri ile uyumlu olan mutfak tasarımı açık bir mutfak olmasına rağmen evin gözde alanı haline getirilmiş. Oturma odası ile iç içe olması ve modern bir tasarıma sahip olması doğal olan evin fonksiyonel olmasını sağlamış