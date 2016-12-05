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Her mutfakta olması gereken 9 özellik

umit atdağ umit atdağ
Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN Modern Mutfak
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Kullanışlı pratik mutfaklar hem ev hanımlarının hem de mutfak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırır. Bu nedenle her ev hanımı mutfağının eksiksiz ve kullanışlı olması için  her ihtiyaçlarına göre bir tasarım yapılmasını ister. Bu gün ev hanımlarının istemiş olduğu, hayal ettiği bir mutfağın içinde olması gereken 10 farklı etkeni barındıran mutfak örneklerini inceliyoruz. Homify mutfak dekorasyonları içinde yer alan bu örnekleri inceleyerek bir mutfakta olması gereken ve mutfak hayatını kolaylaştıran faktörleri kendi mutfağımıza uygulamak için fikir edinebilirsiniz.

Kaseleri kullanın

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle Eco German Kitchens Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz Nobilia,Focus door,Gloss Ivory Laquer,stainless steel handle,U shaped kitchen,Breeze Ashen Light Quartzforms worktops,Neff oven,Neff combi microwave,Neff gas hob,Blanco silgranite sink,Blanco tap,floor to ceiling cabinets
Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

Mutfak içinde yer alan  mutfak masalarının üzerinde yer alan süs aksesuarlarının yanında taze meyvelerin yer aldığı kaseler mutfağa estetik bir hava kazandırır. Hem renkli kaseler hem de mutfağın genel dekorasyonu ile uyumlu tercihler ve kase sayısının fazla olması  mutfağınızın ferah ve  havadar olduğu kadar renkli olmasını da sağlar.

Mutfak adaları ve vazolar

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Klasik Mutfak Gri
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

Mutfaklarda yer alan mutfak adaları mutfağın karakterini ortaya koyar. Mutfak adaları üzerine yerleştirilen şık vazolar bu alanın  mutfağın en şık alanı olmasını sağlar. Tercih edeceğiniz vazonun şıklığı, renkli olması farklı büyüklükte olması  ve içindeki çiçeği en iyi şekilde göstermesi mutfağın görselliğini doğrudan etkiler.

Kitaplıklar

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Kitaplıklar genel olarak salon, çalışma odası ve yatak odası gibi alanlarda yer alırken farklı mutfak dekorasyonuna imza atan ev hanımları mutfakta kullanarak mutfağın zarafetini artıracağınız gibi mutfağın farklı bir konsepte sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Renkli kase ve bardakları kitaplar ile birlikte dizayn ettiğinizde muhteşem bir mutfağa imza atmış olursunuz.

Kullanılmayan cihazlar

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern Mutfak
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Mutfak içinde yer alan ve kullanım sıklığı az olan cihazları olabildiğince gizleyerek evinizi dekore etmeniz mutfağınızın daha sade ve daha minimalist olmasını sağlayacaktır. Mutfak tezgahının üzerinde sadece sık kullanılan mutfak ekipmanlarının yer alması mutfağınızda daha keyifli bir çalışma ortamı oluşturacaktır.

Koleksiyon

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq Modern Mutfak
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

Mutfağınızda yapacağınız dekorasyonda kullanacağını tüm ekipmanlar  bir koleksiyon gibi uyumlu, estetik olarak birbirinin tamamlayıcısı, zevkli bir tasarım ile mutfağa farklı bir hava getiren bir koleksiyonun parçası gibi olmalıdır. Bu şekilde yapacağınız mutfak dekorasyonu evinizin en şık alanının mutfak olmasını sağlayacaktır.

İşlevsel mobilyalar

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Mutfağınızın sade , keyif veren ve zevkli bir dekorasyona sahip olması için resimdeki gibi işlevsel özellikleri bulunan mobilyalar tercih edilmelidir. Bu sayede birden fazla özelliği bulunan mobilyalar mutfağınızı daha zengin ve daha sade göstererek görsel anlamda hayran kalacağınız bir güzelliğe sahip olacaktır.

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Gümüş takımlar

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur Modern Mutfak Rengarenk
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Evinizde kullandığınız gümüş takımlar salona ve oturma odasına zevk kattığı gibi mutfaklarda kullanılacak olan  gümüşlerde mutfağınızın zevkli dekorasyona sahip olmasını sağlayacağı gibi sizinde ne kadar zevkli olduğunuzu dostlarına gösterecektir. Bu nedenle mutfağınızda baharatlıkları, bardak altlıklarını gümüş olarak tercih etmelisiniz.

Yeşil bitkiler

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Mutfağın renkli bir mutfak olmasının yanında mutfağa doğallık kazandıran bitkilerin fazla kullanılması doğal bir mutfağa sahip olmanız kadar ferah ve insana huzur veren bir mutfağa sahip olmanızı da sağlayacaktır. Örnek mutfakta olduğu gibi yeşil bitkiler ile uyumlu mobilyaların yer alması mutfağın kontrastının mükemmele olmasını sağlar.

Tencere ve tavalar

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN Modern Mutfak
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN

Mutfağınızda kullandığınız tencere ve tavalardan fazla kullanılmayanlarını mutfak içinde  şık bir şekilde yerleştirilerek mutfak ekipmanlarının teşhir edilmesi evinizin en havalı alanının mutfak olmasını sağlar Örnek mutfakta olduğu gibi mutfak adası üzerine yerleştirilen tencereler ve tavalar  mutfağa çok zevkli bir hava vermiş.

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