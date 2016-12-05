Her mutfakta olması gereken 9 özellik

Kullanışlı pratik mutfaklar hem ev hanımlarının hem de mutfak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırır. Bu nedenle her ev hanımı mutfağının eksiksiz ve kullanışlı olması için her ihtiyaçlarına göre bir tasarım yapılmasını ister. Bu gün ev hanımlarının istemiş olduğu, hayal ettiği bir mutfağın içinde olması gereken 10 farklı etkeni barındıran mutfak örneklerini inceliyoruz. Homify mutfak dekorasyonları içinde yer alan bu örnekleri inceleyerek bir mutfakta olması gereken ve mutfak hayatını kolaylaştıran faktörleri kendi mutfağımıza uygulamak için fikir edinebilirsiniz.
Mutfak içinde yer alan mutfak masalarının üzerinde yer alan süs aksesuarlarının yanında taze meyvelerin yer aldığı kaseler mutfağa estetik bir hava kazandırır. Hem renkli kaseler hem de mutfağın genel dekorasyonu ile uyumlu tercihler ve kase sayısının fazla olması mutfağınızın ferah ve havadar olduğu kadar renkli olmasını da sağlar.
Mutfaklarda yer alan mutfak adaları mutfağın karakterini ortaya koyar. Mutfak adaları üzerine yerleştirilen şık vazolar bu alanın mutfağın en şık alanı olmasını sağlar. Tercih edeceğiniz vazonun şıklığı, renkli olması farklı büyüklükte olması ve içindeki çiçeği en iyi şekilde göstermesi mutfağın görselliğini doğrudan etkiler.
Kitaplıklar genel olarak salon, çalışma odası ve yatak odası gibi alanlarda yer alırken farklı mutfak dekorasyonuna imza atan ev hanımları mutfakta kullanarak mutfağın zarafetini artıracağınız gibi mutfağın farklı bir konsepte sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Renkli kase ve bardakları kitaplar ile birlikte dizayn ettiğinizde muhteşem bir mutfağa imza atmış olursunuz.
Mutfak içinde yer alan ve kullanım sıklığı az olan cihazları olabildiğince gizleyerek evinizi dekore etmeniz mutfağınızın daha sade ve daha minimalist olmasını sağlayacaktır. Mutfak tezgahının üzerinde sadece sık kullanılan mutfak ekipmanlarının yer alması mutfağınızda daha keyifli bir çalışma ortamı oluşturacaktır.
Mutfağınızda yapacağınız dekorasyonda kullanacağını tüm ekipmanlar bir koleksiyon gibi uyumlu, estetik olarak birbirinin tamamlayıcısı, zevkli bir tasarım ile mutfağa farklı bir hava getiren bir koleksiyonun parçası gibi olmalıdır. Bu şekilde yapacağınız mutfak dekorasyonu evinizin en şık alanının mutfak olmasını sağlayacaktır.
Mutfağınızın sade , keyif veren ve zevkli bir dekorasyona sahip olması için resimdeki gibi işlevsel özellikleri bulunan mobilyalar tercih edilmelidir. Bu sayede birden fazla özelliği bulunan mobilyalar mutfağınızı daha zengin ve daha sade göstererek görsel anlamda hayran kalacağınız bir güzelliğe sahip olacaktır.
Evinizde kullandığınız gümüş takımlar salona ve oturma odasına zevk kattığı gibi mutfaklarda kullanılacak olan gümüşlerde mutfağınızın zevkli dekorasyona sahip olmasını sağlayacağı gibi sizinde ne kadar zevkli olduğunuzu dostlarına gösterecektir. Bu nedenle mutfağınızda baharatlıkları, bardak altlıklarını gümüş olarak tercih etmelisiniz.
Mutfağın renkli bir mutfak olmasının yanında mutfağa doğallık kazandıran bitkilerin fazla kullanılması doğal bir mutfağa sahip olmanız kadar ferah ve insana huzur veren bir mutfağa sahip olmanızı da sağlayacaktır. Örnek mutfakta olduğu gibi yeşil bitkiler ile uyumlu mobilyaların yer alması mutfağın kontrastının mükemmele olmasını sağlar.
Mutfağınızda kullandığınız tencere ve tavalardan fazla kullanılmayanlarını mutfak içinde şık bir şekilde yerleştirilerek mutfak ekipmanlarının teşhir edilmesi evinizin en havalı alanının mutfak olmasını sağlar Örnek mutfakta olduğu gibi mutfak adası üzerine yerleştirilen tencereler ve tavalar mutfağa çok zevkli bir hava vermiş.