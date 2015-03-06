Her bütçeye uygun evler

Evinizi değiştirmek istiyorsunuz ama bunun için yeterli paranız olmadığını mı düşünüyorsunuz? Düşündüğünüzün altında bir maliyetle bir ve sahip olmanız mümkün. Bugün size göstereceğimiz hesaplı evler Galiçya merkezli İspanyol mimarlık firması Cube tarafından tasarlanıyor. İnşaat sektöründe kırk yılın üzerindeki deneyimiyle firma tüm ailelere uygun geniş ve rahat çeşitli modüler evler 69.000 avronun altında fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Cube ve CUbe Basic olarak iki değişik kategoride sunulan evlerden ihtiyaç ve tercihinize göre değişik modeller seçebilirsiniz. Evi seçtikten sonra nasıl döşeyeceğiniz de önemli bir konu. CUbe Deco aynı zamanda mobilya da üretimi ve satışı da yapıyor. Çevre için sürdürülebilir ve ekolojik özellikteki mobilyalar tamamen elde üretiliyor.
Resimde gördüğünüz ev Cube Basic kategorisinde bulunan çok amaçlı ve dinamik modellerden biri. Resimde gördüğünüz ev 50 metrekare olsa da Basic kategorisinde 36 ve 75 metrekare olmak üzere üç model bulunuyor. 1 ile 3 yatak odası arasında değişen yatak odasına sahip modellerde, banyo, mutfak ve oturma odası standart olarak bulunuyor. Ayrıca ilaveten evlere garaj, veranda, depo ve havuz gibi ekstra özellikler eklenebiliyor.
Resimde gördüğünüz örnek 24900 avroluk fiyata sahip. Bir yatak odası bulunan eve istediğiniz yere taşıyabilme olanağı sunuyor.
Resimde gördüğünüz gibi doğayla iç içe bir konum bulabilirseniz böyle bir evde yaşamak çok keyifli hale gelebilir.
Cube kategorisinde 100 ve 150 metrekarelik iki seçenek bulunuyor. Nakliye ve kurulum ücretleri haricine evlerin fiyatları 69990 ve 98900 avro. Geniş yaşam alanları sunan evlere dört odaya kadar tercih edilebiliyor. Cube Basic kategorisiyle aynı modüllere sahip evlerin tüm odalarında standart aydınlatma, ısıtma sistemleri bulunuyor. Yalıtım için doğal malzemenin kullanıldığı evler ekolojik evlerde olması gereken son teknolojiyle donatılmış durumda. Tüm gerekli teçhizat ve elektrikli panjurlarla donatılan evler son derece güvenlikli olarak tasarlanmış.
Evlerin tasarımında bahçede bulunan çimlerin arasından geçecek yürüyüş yolu bile düşünülmüş.
İki kategorinin dış görünüşleri arklı tasarlanmış. Basit modeller doğal taş görünümlü koyu renk karolarla kaplıyken, Cube modellerin dış yüzey krem rengi mermer ve su geçirmez malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş. Pencerelerde çift cam kullanılmış ve cephe malzemesi ısı ve ses yalıtımı özelliğine sahip.
Resimde gördüğünüz model 100 metrekarelik Cube modeline ait ve evin önünde dışarının temiz havasını teneffüs edebilmeniz için on beş metrekarelik bir veranda bulunuyor. Bu verandada doğayla iç içe bir akşam yemeği yemek çok keyifli olsa gerek.
Evlerin iç planını sadece kağıt üzerinde görmekle kalmıyor, içlerine girip birebir görebiliyorsunuz. Resimdeki Cube modelinde geniş salon ve mutfak arasında bir mutfak penceresi bulunuyor. Sol taraftaki koridor da evin diğer odalarına ve banyoya açılıyor. Zeminler ağaç görünümlü sentetik malzemeyle kaplanmış ve evin beyaz ağırlıklı görünümüyle hoş bir kontrast sağlanmış. Evin içi dışarıdan tahmin edilemeyecek kadar geniş ve ferah görünmüyor mu?
Mutfağa girince buranın çok kaliteli malzemeyle modern bir tarzda tasarlandığını görüyoruz. Beyaz renkli duvarar, ahşap tezgah ve fayans kaplı tezgah duvarı birbiriyle hoş bir tezat oluşturuyor. İnoks dokulu ankastre ürünler mutfağın modern görüntüsünü güçlendirmiş. Mutfak dolapları ve diğer mobilyalarda su geçirmez malzeme kullanılmış.