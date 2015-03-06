Her bütçeye uygun evler

Resimde gördüğünüz ev Cube Basic kategorisinde bulunan çok amaçlı ve dinamik modellerden biri. Resimde gördüğünüz ev 50 metrekare olsa da Basic kategorisinde 36 ve 75 metrekare olmak üzere üç model bulunuyor. 1 ile 3 yatak odası arasında değişen yatak odasına sahip modellerde, banyo, mutfak ve oturma odası standart olarak bulunuyor. Ayrıca ilaveten evlere garaj, veranda, depo ve havuz gibi ekstra özellikler eklenebiliyor.

Resimde gördüğünüz örnek 24900 avroluk fiyata sahip. Bir yatak odası bulunan eve istediğiniz yere taşıyabilme olanağı sunuyor.

Resimde gördüğünüz gibi doğayla iç içe bir konum bulabilirseniz böyle bir evde yaşamak çok keyifli hale gelebilir.