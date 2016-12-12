Küçük evler için alışılmadık fikirler

Ev dekorasyonları zor bir süreç içinde gerçekleşen bir düzenleme ve görsellik kazandırma işlemidir. Geniş ev dekorasyonlarında bu işlemler kolay bir şekilde yapılırken küçük evlerde dekorasyon işlemleri ve aşamaları daha da zor olmaktadır.Küçük evlerde farklı ve dinamik fikirler geliştirmek zorundasınız. Dinamik fikirler geliştiremediğinizde küçük evler sizin için yaşanılmaz alanlar haline gelir. Bu nedenle küçük evlerde yapacağınız dekorasyonlar için işlevsel ve fonksiyonel fikirlere ve fonksiyonel mobilyalara ihtiyacınız vardır. Bu gün homify küçük ev dekorasyonlarında uygulanan ve küçük evleri yaşanabilir keyifli alanlar haline getirdiği gibi estetik açıdan da kusursuz evler haline getiren dinamik dekorasyon fikirlerinden örnekleri inceleyerek evlerinizde uygulayabilirsiniz. Evlerinizin kusursuz ve yaşanabilir zevkli evler olması için bu örnek dekorasyonlarını birlikte inceleyelim.
Evinizin ölçüleri yeterli olmadığında farklı fikirler geliştirerek evinizin daha dekoratif olmasını sağlayabilirsiniz. Tavana yakın yüksekliklerde niş raflar oluşturarak bu alanı ister süs aksesuarlarını sergilemek için isterseniz kitaplık olarak veya depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede evinizin içinde yer alan eşyaların ve kitapların yer işgal etmesini önlediğiniz gibi dekoratif bir dekorasyona da imza atabilirsiniz. Örnek uygulamayı baz alarak evinizde şık ve göz alıcı güzellikte bir niş rafı yapabilirsiniz.
Eviniz küçük olduğu için yeşil bitkiler ve saksıları dekorasyon içinde kullanamadığınızda alternatif olarak sarkıtma avizeler yerine sarkıtma saksılar kullanarak evinizde yeşil bitkilere yer açabilirsiniz. Örnek uygulamada estetik bir saksı muhafaza alanı oluşturularak evin ortasında üç saksı yeşil bitki yerleştirilerek hm alternatif bir yeşil alan oluşturulmuş hem de görsel anlamda çok şık bir tasarıma imza atılmış.
Evinizde süs aksesuarlarını sergilemek için yer bulamadığınızda yapılması gereken ilk işlem niş alanlar oluşturmak ve bu niş alanları süs aksesuarları sergilemek için kullanmaktır. Bu sayede evinizde hem fazla yer işgal etmeden süs aksesuarlarını dekorasyon içinde kullanmış olursunuz hem de resimdeki gibi dekorasyonunuzun estetiğini artırarak çok renkli oturma odası veya salonlara sahip olabilirsiniz.
Niş alan oluşturmak için yapılması gereken bir diğer dekorasyon fikri de kitaplık olarak kullanılmasıdır. Kitaplıklar ev içinde geniş alanlar kaplayan ve özel ölçülerde mobilyalar olarak yerleşimi zor olan unsurlardır. Bu nedenle küçük bir evde yapmanız gereken niş alanlar oluşturarak küçük evin duvarlarını kitaplık olarak kullanmak ve evinizde ihtiyaç duyduğunuz yeri alternatif olarak oluşturmaktır. Bu sayede küçük bir oturma odasında şık bir kitaplığa sahip olabilirsiniz.
Geniş bir odadan oluşan evinizi fonksiyonel olarak kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken resimdeki gibi özel alan oluşturmak ve bu alanları yatak odası veya oturma odası şeklinde dekore ederek odanın genelini iki farklı alana ayırmaktır. Bu sayede geniş odayı eviniz olacak şekilde dekore edebilirsiniz. Örnek uygulamada geniş oda hem çalışma odası hem yatak odası hem de oturma odası şeklinde dekore edilmiş.
Evinizde yeterli alan yoksa yapılması gereken alternatif fikirlerden biri de fonksiyonel ve çok amaçlı mobilyaların kullanılmasıdır. Bu sayede hem ekonomik hem de dekorasyon açısından size kolaylık sağlar. Örnek masa; hem bir yemek masası hem de kullanımına göre bir makyaj masası şeklinde kullanılabilen çok amaçlı bir masadır. Bu masa ile küçük evinizde fazla yer işgal etmeden dekore edebilirsiniz.
Oda ölçülerini en ideal şekilde kullanmak için imkanlar dahilinde az mobilya kullanmalı ve mobilyasız dekorasyonlara imza atarak işlevsel bir odaya sahip olabilirsiniz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi basit ahşaplar kullanılarak odanızı bölümlendirebilir, odanızı çok amaçlı kullanılabilen bir oda haline getirebilirsiniz.