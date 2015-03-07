현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük banyolar nasıl dekore edilir?

Aydin Sanli Aydin Sanli
Kleines Bad ganz Gross, Dielen Innenarchitekten Dielen Innenarchitekten Modern Banyo
Loading admin actions …

Küçük banyolar eşyaları koymak için yeterli yer, şık tasarım mobilyalar ve yaratıcı tasarım ikirleri konusunda çok fazla seçenek sunmazlar. Bu yazıda size küçük banyolara nasıl yeni ve şık bir izlenim kazandırabileceğinizi göstereceğiz.

Uzmanlarımızın elinden çıkan banyolarda da göreceğiniz gibi küçük bir banyoya yeni görünümü kazandırmak için çok uğraşmak gerekli. Bunun için duvarları yepyeni bir renge boyamak, renkli aksesuarlar kullanmak ve banyo eşyalarının yerini değiştirmeniz gerekebilir. Gelin tasarımcılarımızın baştan yarattığı banyolara yakından bakalım.

Küçük banyolar açık renkte olmalı

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Sadece küçük banyolar değil, evin küçük odalarının hepsi açık renklere boyanmalı. Penceresiz banyolara aydınlık duygusu açık renk duvarlarla getirilebilir. Bunun için beyaz ya da krem tonları tercih edebilirsiniz. Banyodaki ra ve çamaşır sepeti gibi mobilya ve aksesuarlar da aynı tonda olmalı. 

Fakat aşırı steril bir görüntüden kaçınmak lazım. Bunun için de çeşitli renkli aksesuar ve dekorasyon malzemesi kullanılabilir. Bu örnekte renkli havlular ve bitkiler banyonun bir hastane odası görünmesini önlemiş. Bu yolla banyonuzun nefes almasını sağlayabilirsiniz. Banyonuzdaki renkli dokunuşları ayda bir değiştirerek yeni bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayda bir yepyeni bir görünüme kavuşan bir banyo. Sizce de akıllıca bir fikir değil mi?

Ayna kullanın

Kleines Bad ganz Gross, Dielen Innenarchitekten Dielen Innenarchitekten Modern Banyo
Dielen Innenarchitekten

Dielen Innenarchitekten
Dielen Innenarchitekten
Dielen Innenarchitekten

Küçük banyonuzun daha büyük görünmesini mi istiyorsunuz? O zaman bunun için aynalara güvenebilirsiniz. Aynadaki yansımalarıyla banyonuz olduğundan daha büyük görünecektir. Başarılı bir etki için lavabonun üstündeki duvarı komple aynayla kaplamanızı öneririz. Bu resimdeki banyoda böyle yapılmış ve aynanın karşısında bulunan duvarın yansıması banyoyu olduğundan daha geniş göstermiş. Karşı duvarda da ayna olması durumunda banyo bir kat daha genişleyebilirdi. 

Gömme dolap kullanın

kleines Bad, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Banyo
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Banyoda bulunan eşyaları nereye yerleştireceğiz? Bu soru özellikle küçük banyolar için içinden çıkılmaz bir sorundur. Bunun için eğer evinizin planı uygunsa gömme dolapları tercih ederseniz, yerden tasarruf etmiş olursunuz.

Bu gömme dolap, diş fırçaları, şampuanlar, kremler ve parfümler için yeterince yer sağlıyor. Ayrıca yeni tasarım olanaklarıyla dolaplar sap olmadan açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca dolabın açık renkli ahşap rengi banyo ekipmanlarıyla uyum sağlamış. Üstelik gömme dolabın kapaklarını ayna olarak kullanmak da mümkün. 

Cam duş kabini

Kleines Bad mit großer Dusche, hansen innenarchitektur materialberatung hansen innenarchitektur materialberatung Modern Banyo
hansen innenarchitektur materialberatung

hansen innenarchitektur materialberatung
hansen innenarchitektur materialberatung
hansen innenarchitektur materialberatung

Özellikle eski banyolarda banyo teknesi bulunur ve teknenin ardında kalan duvar da opak bir renkle boyanır ya da kaplanır. Ancak bu modası geçmiş banyolar sadece görüntüyü bozmakla kalmaz aynı zamanda yerden de çalar. 

Bu yüzden yer seviyesinde duş kabini daha iyi bir seçenektir. Genelde böyle duş kabinleri banyonun geri kalanından camla ayrılır ve tüm banyonun görünür olmasına imkan kılar. Böylece banyo daha ferah ve havadar görünür.  Byle bir duşta yağmur ormanı etkili bir duş başlığıyla duş almak büyük bir keyfe dönüşür. Duş bölümünde kullanılan modern görünümlü gri karolar da banyonun son derece estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamış. 

Yenilemeden önce

Sanierung eines Bades und eines Gästebades, Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter

Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter

Öncesini ve sonrasını göstereceğimiz banyo yenileme projesi banyo yenilemenin ne kadar işe yaradığını gösterecek. Resimde gördüğümüz banyo, çoğumuzun görmeye alışık olduğu bir banyo. Adeta değişim için yalvaran beyaz fayanslar, duş teknesi ve plastik duşakabinden oluşuyor. Banyoda kullanılan lavabo da ayna da oldukça modası geçmiş parçalar. Az sonra göreceğiniz fotoğraftaki banyonun bu banyo olduğuna inanamayacaksınız. 

Yenilemeden sonra

Sanierung eines Bades und eines Gästebades, Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter Eklektik Banyo
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter

Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter

Yenilemeden sonra banyo ışıl ışıl parlıyor. Temiz çizgiler, minimalist tasarım ve doğal malzeme görünüşü nasıl da değiştirmiş. Banyoyu domine eden açık renklerle kontrast sağlaması için lavabo tezgahında koyu renk ahşap tercih edilmiş. Çok da iyi edilmiş. Zemin seviyesindeki duş kabini ve cam kapılar hem yerden tasarru sağlarken hem de güzel bir görünüm sağlamış. Banyonun ışıklandırması da çok başarılı. Tavana gömülen lambalar olağanüstü bir etki yaratmış. Banyonun geneli için kullanılan doğal taş görünümlü karolar, banyoya son derece estetik bir hava katmış. Banyo kapısının renk tonu da banyonun genel atmosferine uygun olarak seçilmiş. 

Türkiye'den şiir gibi 5 mutfak
Bu banyo dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler