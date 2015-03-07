Küçük banyolar nasıl dekore edilir?

Küçük banyolar eşyaları koymak için yeterli yer, şık tasarım mobilyalar ve yaratıcı tasarım ikirleri konusunda çok fazla seçenek sunmazlar. Bu yazıda size küçük banyolara nasıl yeni ve şık bir izlenim kazandırabileceğinizi göstereceğiz.

Uzmanlarımızın elinden çıkan banyolarda da göreceğiniz gibi küçük bir banyoya yeni görünümü kazandırmak için çok uğraşmak gerekli. Bunun için duvarları yepyeni bir renge boyamak, renkli aksesuarlar kullanmak ve banyo eşyalarının yerini değiştirmeniz gerekebilir. Gelin tasarımcılarımızın baştan yarattığı banyolara yakından bakalım.