Küçük banyolar nasıl dekore edilir?

Küçük banyolar eşyaları koymak için yeterli yer, şık tasarım mobilyalar ve yaratıcı tasarım ikirleri konusunda çok fazla seçenek sunmazlar. Bu yazıda size küçük banyolara nasıl yeni ve şık bir izlenim kazandırabileceğinizi göstereceğiz.
Uzmanlarımızın elinden çıkan banyolarda da göreceğiniz gibi küçük bir banyoya yeni görünümü kazandırmak için çok uğraşmak gerekli. Bunun için duvarları yepyeni bir renge boyamak, renkli aksesuarlar kullanmak ve banyo eşyalarının yerini değiştirmeniz gerekebilir. Gelin tasarımcılarımızın baştan yarattığı banyolara yakından bakalım.
Sadece küçük banyolar değil, evin küçük odalarının hepsi açık renklere boyanmalı. Penceresiz banyolara aydınlık duygusu açık renk duvarlarla getirilebilir. Bunun için beyaz ya da krem tonları tercih edebilirsiniz. Banyodaki ra ve çamaşır sepeti gibi mobilya ve aksesuarlar da aynı tonda olmalı.
Fakat aşırı steril bir görüntüden kaçınmak lazım. Bunun için de çeşitli renkli aksesuar ve dekorasyon malzemesi kullanılabilir. Bu örnekte renkli havlular ve bitkiler banyonun bir hastane odası görünmesini önlemiş. Bu yolla banyonuzun nefes almasını sağlayabilirsiniz. Banyonuzdaki renkli dokunuşları ayda bir değiştirerek yeni bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayda bir yepyeni bir görünüme kavuşan bir banyo. Sizce de akıllıca bir fikir değil mi?
Küçük banyonuzun daha büyük görünmesini mi istiyorsunuz? O zaman bunun için aynalara güvenebilirsiniz. Aynadaki yansımalarıyla banyonuz olduğundan daha büyük görünecektir. Başarılı bir etki için lavabonun üstündeki duvarı komple aynayla kaplamanızı öneririz. Bu resimdeki banyoda böyle yapılmış ve aynanın karşısında bulunan duvarın yansıması banyoyu olduğundan daha geniş göstermiş. Karşı duvarda da ayna olması durumunda banyo bir kat daha genişleyebilirdi.
Banyoda bulunan eşyaları nereye yerleştireceğiz? Bu soru özellikle küçük banyolar için içinden çıkılmaz bir sorundur. Bunun için eğer evinizin planı uygunsa gömme dolapları tercih ederseniz, yerden tasarruf etmiş olursunuz.
Bu gömme dolap, diş fırçaları, şampuanlar, kremler ve parfümler için yeterince yer sağlıyor. Ayrıca yeni tasarım olanaklarıyla dolaplar sap olmadan açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca dolabın açık renkli ahşap rengi banyo ekipmanlarıyla uyum sağlamış. Üstelik gömme dolabın kapaklarını ayna olarak kullanmak da mümkün.
Özellikle eski banyolarda banyo teknesi bulunur ve teknenin ardında kalan duvar da opak bir renkle boyanır ya da kaplanır. Ancak bu modası geçmiş banyolar sadece görüntüyü bozmakla kalmaz aynı zamanda yerden de çalar.
Bu yüzden yer seviyesinde duş kabini daha iyi bir seçenektir. Genelde böyle duş kabinleri banyonun geri kalanından camla ayrılır ve tüm banyonun görünür olmasına imkan kılar. Böylece banyo daha ferah ve havadar görünür. Byle bir duşta yağmur ormanı etkili bir duş başlığıyla duş almak büyük bir keyfe dönüşür. Duş bölümünde kullanılan modern görünümlü gri karolar da banyonun son derece estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamış.
Öncesini ve sonrasını göstereceğimiz banyo yenileme projesi banyo yenilemenin ne kadar işe yaradığını gösterecek. Resimde gördüğümüz banyo, çoğumuzun görmeye alışık olduğu bir banyo. Adeta değişim için yalvaran beyaz fayanslar, duş teknesi ve plastik duşakabinden oluşuyor. Banyoda kullanılan lavabo da ayna da oldukça modası geçmiş parçalar. Az sonra göreceğiniz fotoğraftaki banyonun bu banyo olduğuna inanamayacaksınız.
Yenilemeden sonra banyo ışıl ışıl parlıyor. Temiz çizgiler, minimalist tasarım ve doğal malzeme görünüşü nasıl da değiştirmiş. Banyoyu domine eden açık renklerle kontrast sağlaması için lavabo tezgahında koyu renk ahşap tercih edilmiş. Çok da iyi edilmiş. Zemin seviyesindeki duş kabini ve cam kapılar hem yerden tasarru sağlarken hem de güzel bir görünüm sağlamış. Banyonun ışıklandırması da çok başarılı. Tavana gömülen lambalar olağanüstü bir etki yaratmış. Banyonun geneli için kullanılan doğal taş görünümlü karolar, banyoya son derece estetik bir hava katmış. Banyo kapısının renk tonu da banyonun genel atmosferine uygun olarak seçilmiş.