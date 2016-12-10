Mütevazı yaşamı sevenler için 6 minik ev

Sakin, huzurlu ve konfor sunan bir yaşam için geniş ve büyük evlere sahip olmak zorunda değiliz. Günümüzde sıcak atmosferi ile küçük ama konforlu evler oldukça rağbet görüyor. Özellikle şehir hayatının sıkıntılarından muzdarip olanlar için küçük ama huzur dolu evler cazip birer alternatif oluyor. Modern stil çözümleri ile büyük ve geniş evleri aratmayan küçük ama konforlu 6 ev modeli derledik, bu evlerden hangisi size hitap ediyor?
Giydirme ahşap cephe ile bulunduğu çevreye natürel dokularıyla uyum sağlayan modern bir ev. Geniş pencere açıklıkları ve sürgülü cam kapılar vasıtası ile iç mekan manzara ile bütünleşiyor. Sıcak yaz aylarında ferah kullanım alanları sunan evin hem dış cephesinde hem de zemin kaplamasında açık renk ahşap kaplama kullanılıyor. Modern stil öğelerle tasarlanan küçük ama şık bir ev.
Renkleri ve natürel dokuları ile göz okşayan bu ev birçok insanın hayallerini süsleyecek bir köy evi niteliği taşıyor. Kırsal stil öğelerle tasarlanan yapılarla ilgilenenler için sakin, huzurlu ve göze hitap eden bir atmosfere sahip. Doğal taş duvar dokusu ile sıcak renklerin uyum sağladığı, çiçekler ve dekoratif bitkilerle süslenen minik ev oldukça cazip bir alternatif. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Kış aylarının soğuk günlerini sıcak atmosferi ile ahşap evde karşılamaya ne dersiniz? Küçük evin çatı arası kat odaları bulunuyor. Büyük çatısıyla sıcak bir yuvanın davetkar bir girişi mevcut. Ahşabın gerek dokusu gerekse renk tonları itibariyle rustik stil tasarım örneklerine malzeme olduğunu ve zarafeti ile ilgi çektiğini söyleyebiliriz. Küçük ama sıcak bir yuvanın özlemini duyanlar için ideal ve şık bir ahşap ev.
Küçük evlerin alan sıkıntısını çözebilecek pratik fikirler mevcut. Özellikle daha ferah ve aydınlık bir atmosfer için geniş pencere açıklıkları oldukça işlevsel. Nötr gri cephesi ve çatı formu ile dikkat çeken evin çatı örtüsü teras alanını kaplayacak bir saçak ile ilerliyor. Nötr grilerle sıcak ve soğuk renk dengesi sağlayacak doğal ahşap zemin kaplaması ve ahşap yemek masası kullanılmış.
Bulunduğu çevre ile uyum sağlayan küçük ev doğal ahşap materyallerden inşa ediliyor. Sıcak atmosferi ile ve etkileyici cephesi ile görenleri hayran bırakıyor. Ahşabın cepheye estetik bir görünüm kazandırmasının yanı sıra, taşıyıcı sistemlerde işlevsellik görmesi birçok açıdan faydalanılmasını sağlıyor. Küçük, huzur dolu ve sakin bir ahşap ev.
Doğa manzarası eşliğinde muhteşem bir ev projesi ile sonlandırıyoruz. Yeşil ile uyumlu natürel dokuların, ahşabın kullanıldığı ev küçük ama sıcacık bir atmosfere sahip. Gündüz saatlerinde doğa içinde yürüyüşler yapabileceğiniz, soğuk aylarda enfes manzara eşliğinde sıcak içeceğinizi yudumlayacağınız nadide bir örnek.
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