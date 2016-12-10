Mütevazı yaşamı sevenler için 6 minik ev

Doğa manzarası eşliğinde muhteşem bir ev projesi ile sonlandırıyoruz. Yeşil ile uyumlu natürel dokuların, ahşabın kullanıldığı ev küçük ama sıcacık bir atmosfere sahip. Gündüz saatlerinde doğa içinde yürüyüşler yapabileceğiniz, soğuk aylarda enfes manzara eşliğinde sıcak içeceğinizi yudumlayacağınız nadide bir örnek.

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