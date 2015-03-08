Bursa'da bir daireden kopya çekebileceğiniz 10 fotoğraf

Bugün sizi Bursa'ya götüreceğiz. Son yıllarda her alanda yaptığı atılımla Türkiye'nin beşinci büyük şehri olmaktan dördüncü büyük şehirliğine yükselen tarihi kent konut sektöründe de İstanbul'la yarışır projeler geliştiriyor.

Yazımızın başlığını uzun süredir beklenen ve son günlerde başarılı gişesiyle göz dolduran bir filmden aldık. Böyle yapma nedenimiz az sonra göreceğiniz evde de gri rengin çok başarıyla kullanılmış oması. Uzun süredir yabancı ilmlerin Türkiye sinemalarında yüksek seyirci rakamlarına ulaşamadığı bir dönemde 3. haftasında 800000 seyircinin izlediği tutku dolu film gibi konumuz olan ev de tutkuyla tasarlanmış ve görenleri büyülüyor.

Uludağ Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon bölümünü bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi İçmimarlık bölümünden mezun olan Niyazi Özçakar'ın imzasını taşıyan ev Bursa Göynüklü'de bulunuyor. Özçakar 2008'den itibaren kurmuş olduğu Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ta iç mimarlık ve mobilya tasarımı yapıyor.

Fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlayarak kişiye özel tasarımlar ve uygulamalar yapan firma projelerini şöyle değerlendiriyor: Projelerimiz daima bir bütündür, ne onlardan bir şeyler çıkarabilirsiniz ne de onlara bir şeyler ekleyebilirsiniz.

Gelin Özçakar ve yaratıcı ekibinin rafine zevkinden süzülen bu gri evi hep beraber inceleyelim.