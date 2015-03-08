Bursa'da bir daireden kopya çekebileceğiniz 10 fotoğraf

Bugün sizi Bursa'ya götüreceğiz. Son yıllarda her alanda yaptığı atılımla Türkiye'nin beşinci büyük şehri olmaktan dördüncü büyük şehirliğine yükselen tarihi kent konut sektöründe de İstanbul'la yarışır projeler geliştiriyor.
Yazımızın başlığını uzun süredir beklenen ve son günlerde başarılı gişesiyle göz dolduran bir filmden aldık. Böyle yapma nedenimiz az sonra göreceğiniz evde de gri rengin çok başarıyla kullanılmış oması. Uzun süredir yabancı ilmlerin Türkiye sinemalarında yüksek seyirci rakamlarına ulaşamadığı bir dönemde 3. haftasında 800000 seyircinin izlediği tutku dolu film gibi konumuz olan ev de tutkuyla tasarlanmış ve görenleri büyülüyor.
Uludağ Üniversitesi Restorasyon ve Konservasyon bölümünü bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi İçmimarlık bölümünden mezun olan Niyazi Özçakar'ın imzasını taşıyan ev Bursa Göynüklü'de bulunuyor. Özçakar 2008'den itibaren kurmuş olduğu Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ta iç mimarlık ve mobilya tasarımı yapıyor.
Fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlayarak kişiye özel tasarımlar ve uygulamalar yapan firma projelerini şöyle değerlendiriyor:
Projelerimiz daima bir bütündür, ne onlardan bir şeyler çıkarabilirsiniz ne de onlara bir şeyler ekleyebilirsiniz.
Gelin Özçakar ve yaratıcı ekibinin rafine zevkinden süzülen bu gri evi hep beraber inceleyelim.
Gri rengin ağırlıkta olduğu evde mobilyalar ve aksesuarlarda tercih edilen gri rengin yanı sıra duvarlarda beyaz kullanılmış. Ayrıca doğal olarak griyle uyum sağlayan metal kullanımına da çokça yer verilmiş. Bu açıdan yemek odası ve salon işlevi gören geniş salonun oturma odası kısmını görüyoruz. Tasarım işi gri köşe takımı ve patchwork desenli gri halı birbirlerine uyum sağlamış. İkili bordo tonlu kırmızı koltuk ve kırlentlerle de oturma odasına renk katılmış. Televizyon ünitesi duvara gömülmüş ve parlak yüzeyli beyaz bir mobilyayla desteklenmiş. Sağ köşedeki kırmızı renkli sanatsal tasarım da genel konseptle uyum sağlamış.
Salonun zemini gri ahşap laminanttan yapılmış ve son derece şık bir görüntü sağlamış. Adeta salon ve yemek bölümünü birbirinden ayırma işlevi gören tavandan tabana uzanan metal demirler estetik bir hava kazandırmış. Salonun ışıklandırmasında evin genelinde de göreceğimiz gibi tavana gömme gizli lambalar kullanılmış ve hoş bir atmosfer oluşmasını sağlamışlar.
Yemek masası için beyaz, sandalyeler için ise siyah seçilmiş. İki renk de griyle uyum sağlıyor. Yemek bölümünü evin girişinden ayıran ahşap süslemeli paravan ise oldukça dikkat çekici. Karşıdaki merdivenler ise evin odalarının yer aldığı üst kata çıkıyor.
Oturma odasında gri baskınlığını beyaza bırakmış ama varlığından tamamen vazgeçmemiş. Tasarım işi beyaz köşe takımını renkli kırlentlerle hareketlendirilmiş. Mavi renkli patchwork halı ise odaya renk katmış. Zemin her yerde olduğu gibi gri. Duvardaki tablo ise odaya hem renk hem de sanatsal bir dokunuş katmış.
Çocuk odası için ise sıra dışı bir tasarım uygulanmış. Duvar alçıpanla katmanlandırılmış ve gökyüzü görünümü verilmiş. İki katman arasına uygulanan aydınlatma ise üç boyutlu görüntüyü desteklemiş. Odada hakim olan gri, gökyüzünün mavisi, gökkuşağı renkleri ve aynı renklerdeki kırlentlerle yumuşatılmış.
Griye eşlik etmek için mutfakta da kırmızı tercih edilmiş . Mutfak dolaplarına ankastre cihazlara hakim olan gri, beyazla uyum sağlarken, karşı duvardaki kırmızı dolaplar mutfağa renk katmış.
Evin her yerinde çok başarılı uygulanan aydınlatmayla gri ve beyazın ağırlıkta olduğu banyo olağanüstü görünüyor. Geniş duş kabini boydan boya cam bir panelle banyonun geri kalanından ayrılmış ve ve iç kısımda kalan duvar grinin çeşitli tonları, beyaz ve siyahtan oluşan küçük kareli karolarla kaplanmış.
Yatak odası da gri ve beyazın uyumunu yansıtıyor. İçe girinti yapan duvar adeta bir yatak başlığı gibi tasarlanmış. Gizli aydınlatma odaya oldukça modern ve aynı zamanda romantik bir atmosfer sağlıyor
Küçük tuvalette ise tamamen beyaz ağırlığı hakim. Yerlerde kullanılan gri ve aynaya yansıyan siyah uygulama haricinde her yerde beyaz kullanılmış ve ortamı ferahlatmış.
Tuvalete uygulanan siyah fayanslar modern sanat sergisinden çıkmış gibi duruyor.