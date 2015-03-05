Evinizi tablolarla süsleyin

Evlerimizi güzelleştirmek için türlü aksesuarlar kullanıyoruz. Ancak Türkiye'de ev sahiplerinin sanatla ilişkisi çok da sıkı değil. Oysa biraz masraflı olsa da duvarları tablolarla süslemek hem evinize eşsiz bir görünüm kazandırabilir, hem de akıllı bir yatırım yapmış olursunuz. Üstelik böylelikle sanatın gelişmesine ve sanatçının teşvik edilmesine katkıda bulunursunuz. Kullanacağınız tablolar illa da ünlü ressamların müzayedelerde satılan parçaları olmak zorunda değil. Eminiz yaşadığınız yerde yerel düzeyde çalışmaları olan çok sayıda başarılı ressam vardır. Onların tabloları da evinizin duvarlarına canlılık katacaktır.
Son dönemlerde tasarımcıların elinden çıkan ev tasarımlarında sanatın sıkça kullanıldığına şahit oluyoruz. Bu yazımızda da yerli tasarımcıların imzasını taşıyan ve tümü Türkiye'de bulunan evlerde sanatsal tabloların nasıl kullanıldığına ayrıntılı bakacağız.
Escapefromsofa'nın yaratıcı ellerinden çıkan bu ev son derece şık bir çağdaş tabloyla renklendirilmiş. Bu senenin trend rengi marsalanın tuvala yayıldığı kompozisyonda siyah ve sarı çizgiler adeta zamanın içinde yolunu bulmaya çalışan el çizgilerini andırıyor. Fotoğraı çeken sanatçı o an karede bulunan tasarımcıyı hareketlendirerek fotoğrafa da sanatsal bir dokunuşta bulunmuş. Tablo evin duvarlarıyla da, mobilyalarla da, zeminle de başarılı bir biçimde uyum göstermiş.
İstanbul, Londra ve Ukrayna'da hizmet veren tasarım stüdyosu sadelik ve detaylara verdiği önemle biliniyor.
Daha önceki yazılarımızdan da bildiğiniz gibi Hakan Helvacıoğlu tasarımlarında her zaman sanatsal bir dokunuş vardır. Resimde gördüğünüz evde de Helvacıoğlu sanatın sonsuz imkanlarını kullanarak eve canlılık kazandırmış. İki katlı bir villanın ikinci katının koridoruna koyduğu turkuaz rengin hakim olduğu ve okyanusu çağrıştıran tabloyla uyum sağlaması için aynı tonda cam sanat eserleri de kullanmış Helvacıoğlu. Cam sürahi ve kürenin durduğu yer de başlı başına bir tasarım ürünü. Bal peteği görünümlü metal sehpa da duvardaki tablo ve üstündeki cam sanat eserlerinden rol çalıyor.
Bu resimde sanat eserlerini sadece salonunuzda ya da hollerde değil, evin her yerinde kullanabileceğinizi görüyorsunuz. Yatak odasını süsleyen bu tablo İstanbul'da ya da İzmir'de değil, Hatay'da bulunuyor. Hatay merkezli Çağrı Aytaç İç Mimarlık imzası taşıyan evde bulunan tablo sanki rüyaların karışık bilinçaltını yansıtıyor gibi duruyor. Renkleriyle yatak odasının genel atmosferiyle uyum sağlayan tablo çok özgün bir çalışma olarak dikkat çekiyor.
Çağrı Aytaş İç Mimarlık, maksimumu yaratmak hedefiyle, oran, doku, kütle, renk, fonksiyon, estetik… gibi mimari bir baz ile müşterilerinden edindiği verileri birleştirerek, empati yaklaşımıyla mekanları gerektiğinde çoklu alternatifli olarak projelendiriyor.
Bu evin sahibinin de sanat düşkünü bir Hataylı olduğunu düşünüyoruz.
Sanat eserleri sadece evlerde değil, otel odalarında da kullanıma uygun. Yüklü miktarda para ödenen lüks otellerde sanat eserlerinin gölgesinde uyumayı istemek şımarıkça bir istek olmasa gerek.
Bunu düşünen Milimetrik Mimarlık da tasarladığı otellerde sanat eseri kullanımına özen gösteriyor.
Y. İç Mimar Bilgehan Taner ve İç Mimar Özlem Tosun tarafından 2005 yılında kurulan Milimetrik Mimarlık o günden bugüne giderek artan müşteri memnuniyeti ile, Türkiye ve Dünyada Butik Oteller, Beş yıldızlı Oteller, Ofis, Mağaza, Lüks Konut ,Konuk Evleri gibi mekanlardaki Konsept Tasarım, Uygulama projesi, Proje uygulama, Proje Kontrolörlüğü, gibi uygulamaları yapıyor.
Resimde gördüğünüz tablo ise sürreel bir denizde salınan yelkenlileri görüyoruz. Perspektif kullanılmayan tablo Osmanlı minyatürlerini andırıyor.