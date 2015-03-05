Evinizi tablolarla süsleyin

Evlerimizi güzelleştirmek için türlü aksesuarlar kullanıyoruz. Ancak Türkiye'de ev sahiplerinin sanatla ilişkisi çok da sıkı değil. Oysa biraz masraflı olsa da duvarları tablolarla süslemek hem evinize eşsiz bir görünüm kazandırabilir, hem de akıllı bir yatırım yapmış olursunuz. Üstelik böylelikle sanatın gelişmesine ve sanatçının teşvik edilmesine katkıda bulunursunuz. Kullanacağınız tablolar illa da ünlü ressamların müzayedelerde satılan parçaları olmak zorunda değil. Eminiz yaşadığınız yerde yerel düzeyde çalışmaları olan çok sayıda başarılı ressam vardır. Onların tabloları da evinizin duvarlarına canlılık katacaktır.

Son dönemlerde tasarımcıların elinden çıkan ev tasarımlarında sanatın sıkça kullanıldığına şahit oluyoruz. Bu yazımızda da yerli tasarımcıların imzasını taşıyan ve tümü Türkiye'de bulunan evlerde sanatsal tabloların nasıl kullanıldığına ayrıntılı bakacağız.