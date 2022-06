Tertemiz bir mutfak için 8 şahane fikir

Mutfak dekorasyonu yapılırken her detayın düşünülmesi, her detayın kusursuz bir şekilde hayata geçirilmesi mutfağın her açıdan kusursuz olmasını sağlayacaktır. Örnek dekorasyonda her mobilya ve mutfak eşyasının yeri özellikle belirlenmiş ve mutfak araç gereçlerinin muhafaza alanları içinde muhafaza edilmesi sağlanarak mutfağın kusursuz ve tertemiz bir mutfak olması sağlanmış. Beyaz ve tonları ağırlıklı olarak kullanılmış ve mutfağın temizliği ön plana çıkarılmış.