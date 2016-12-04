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Tertemiz bir mutfak için 8 şahane fikir

umit atdağ umit atdağ
MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
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Günün yorgunluğu il eve geldiğinizde kirli ve düzensiz bir mutfakla karşılaşmayı hiç istemeyiz. Bu nedenle mutfak dekorasyonlarında mutfağınızın düzenli olmasını, her zaman temiz kalmasını sağlayan özelliklerin yer alması hayat kurtarıcı olmaktadır. Bir mutfağın temiz olması için  her detayın her özelliğin mutfağa katkı sağlaması, ev hanımları ve mutfak kullanıcılarının  hayatını kolaylaştırarak  işlevsel hale getirmesi gereklidir. Temiz bir mutfağın uzun süre temiz halini koruması için  şeffaf renklerde fayanslara, desenlere sahip olması, mutfak adası ve mutfak tezgahının üzerinin sık kullanılan eşyalar dışında başka eşya muhafaza etmemesi, mutfak içinde yer alan depolama ve muhafaza alanlarının imkan ölçülerinde çok fazla olması gereklidir. Bu özelliklere sahip bir mutfak çok uzun süre temiz ve düzenli kalacaktır. Bu gün homify temiz mutfak dekorasyonu için uygulayabileceğiniz  fikirleri yakından inceliyoruz

Her açıdan kusursuz

MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture İç Dekorasyon
Mimode Mimarlık/Architecture

MAVİŞEHİR VİLLA A.B.

Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture

Mutfak dekorasyonu yapılırken her detayın düşünülmesi, her detayın kusursuz bir şekilde hayata geçirilmesi mutfağın her açıdan kusursuz olmasını sağlayacaktır. Örnek dekorasyonda her mobilya ve mutfak eşyasının yeri özellikle belirlenmiş ve mutfak araç gereçlerinin muhafaza alanları içinde muhafaza edilmesi sağlanarak mutfağın kusursuz ve tertemiz bir mutfak olması sağlanmış. Beyaz ve tonları ağırlıklı olarak kullanılmış ve mutfağın temizliği ön plana çıkarılmış.

Tertemiz mutfak

Lavinya Apartmanı yücel partners
yücel partners

Lavinya Apartmanı

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Mutfak içinde kullanılan mobilyalar ve dolaplar beyaz renkli olarak tercih edilerek mutfakta oluşacak en küçük kir veya tozun  hemen belli olması sağlanmış. Bu sayede oluşabilecek tozlar ve lekeler  anında fark edilip temizlenebilir hale gelmiş. Bütün unsurlar beyaz tonlarda tercih edilerek mutfağın düzenli ve her zaman temiz olması sağlanmış.

Kalabalık ve temiz mutfaklar

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Mutfaklarda kullanılan araç ve gereçler mutfak adası ve mutfak tezgahının üzerinde muhafaza edilecek ise resimdeki gibi özel rafların  yer aldığı mutfak adaları tercih edilerek  mutfağın düzenli olması sağlanır. Ayrıca düzenli olan bir mutfağın  her zaman temiz olması zorunlu olacağından mutfak düzeni korunduğu sürece tertemiz ve düzenli bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Estetik ve temiz mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızı dekore ederken estetik kaygınızı ortadan kaldıracak şekilde dekorasyon yapmalı ve mutfağınızın her açıdan estetik ve zarif olmasını sağlamalısınız. Bir mutfağın estetik olması aynı zamanda düzenli ve temiz olmasına bağlıdır Bu nedenle mutfağınızı sürekli temiz tutmak zorunda kalacaksınız. Beyaz rengin zarafeti ile tertemiz ve yaşanabilir bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Özel muhafaza alanları

Cuisine en Corian LG HIMacs et noyer, SARL Felix Hegenbart SARL Felix Hegenbart MutfakDolap & Raflar
SARL Felix Hegenbart

SARL Felix Hegenbart
SARL Felix Hegenbart
SARL Felix Hegenbart

Mutfak içinde yer alan depolama alanları, buz dolapları,  araç gereç muhafaza alanları uyumlu renkler ile yapılmış estetik ahşaplar ile gizlenerek mutfağın tertemiz bir mutfak olması sağlanabilir. Örnek mutfak uygulamasında buz dolabı ve diğer bölümler ahşap ile gizlenerek mutfağın şık olduğu kadar temiz bir mutfak olmasını da sağlamış.

Beyazın zarafeti

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Mutfağınızın tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi için geniş olması ve bir mutfak adasına sahip olmalıdır. Bu sayede mutfakta yemek hazırlığı yaparken oluşacak kirliliği gizleyebileceğiniz özel muhafaza alanlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca beyaz renkli bir mutfak dekorasyonu mutfağınızın güzelliğini ve temizliğini ortaya koyacaktır.

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Minimalist dizaynlar

Im denkmalgeschützten Vierkanthof trifft Tradition auf Moderne, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein Modern Mutfak
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

Mutfak dekorasyonlarının minimalist düşüncelere göre yapılması  oldukça sade ve düzenli bir mutfak oluşturacağı için yapacağınız en küçük kirlilik hemen göze batacaktır. Bu nedenle daha özenli bir şekilde mutfağı kullanıp kirlilik oluşturmadan tertemiz bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Temiz ve işlevsel mutfaklar

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Mutfak
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Mutfağınızın temiz olabilmesi için işlevsel ve çok amaçlı bir mutfak olması gereklidir. Çok amaçlı bir mutfak içinde yapacağınız yemek hazırlıkları, servis veya farklı hazırlıklar sonucunda mutfağınız çok fazla kirlenmeyecek, oluşacak kirliliği hemen ortadan kaldıracağınız için tertemiz ve düzenli mutfaklara sahip olacaksınız.

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