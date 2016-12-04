Tertemiz bir mutfak için 8 şahane fikir

Günün yorgunluğu il eve geldiğinizde kirli ve düzensiz bir mutfakla karşılaşmayı hiç istemeyiz. Bu nedenle mutfak dekorasyonlarında mutfağınızın düzenli olmasını, her zaman temiz kalmasını sağlayan özelliklerin yer alması hayat kurtarıcı olmaktadır. Bir mutfağın temiz olması için her detayın her özelliğin mutfağa katkı sağlaması, ev hanımları ve mutfak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırarak işlevsel hale getirmesi gereklidir. Temiz bir mutfağın uzun süre temiz halini koruması için şeffaf renklerde fayanslara, desenlere sahip olması, mutfak adası ve mutfak tezgahının üzerinin sık kullanılan eşyalar dışında başka eşya muhafaza etmemesi, mutfak içinde yer alan depolama ve muhafaza alanlarının imkan ölçülerinde çok fazla olması gereklidir. Bu özelliklere sahip bir mutfak çok uzun süre temiz ve düzenli kalacaktır. Bu gün homify temiz mutfak dekorasyonu için uygulayabileceğiniz fikirleri yakından inceliyoruz
Mutfak dekorasyonu yapılırken her detayın düşünülmesi, her detayın kusursuz bir şekilde hayata geçirilmesi mutfağın her açıdan kusursuz olmasını sağlayacaktır. Örnek dekorasyonda her mobilya ve mutfak eşyasının yeri özellikle belirlenmiş ve mutfak araç gereçlerinin muhafaza alanları içinde muhafaza edilmesi sağlanarak mutfağın kusursuz ve tertemiz bir mutfak olması sağlanmış. Beyaz ve tonları ağırlıklı olarak kullanılmış ve mutfağın temizliği ön plana çıkarılmış.
Mutfak içinde kullanılan mobilyalar ve dolaplar beyaz renkli olarak tercih edilerek mutfakta oluşacak en küçük kir veya tozun hemen belli olması sağlanmış. Bu sayede oluşabilecek tozlar ve lekeler anında fark edilip temizlenebilir hale gelmiş. Bütün unsurlar beyaz tonlarda tercih edilerek mutfağın düzenli ve her zaman temiz olması sağlanmış.
Mutfaklarda kullanılan araç ve gereçler mutfak adası ve mutfak tezgahının üzerinde muhafaza edilecek ise resimdeki gibi özel rafların yer aldığı mutfak adaları tercih edilerek mutfağın düzenli olması sağlanır. Ayrıca düzenli olan bir mutfağın her zaman temiz olması zorunlu olacağından mutfak düzeni korunduğu sürece tertemiz ve düzenli bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Mutfağınızı dekore ederken estetik kaygınızı ortadan kaldıracak şekilde dekorasyon yapmalı ve mutfağınızın her açıdan estetik ve zarif olmasını sağlamalısınız. Bir mutfağın estetik olması aynı zamanda düzenli ve temiz olmasına bağlıdır Bu nedenle mutfağınızı sürekli temiz tutmak zorunda kalacaksınız. Beyaz rengin zarafeti ile tertemiz ve yaşanabilir bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Mutfak içinde yer alan depolama alanları, buz dolapları, araç gereç muhafaza alanları uyumlu renkler ile yapılmış estetik ahşaplar ile gizlenerek mutfağın tertemiz bir mutfak olması sağlanabilir. Örnek mutfak uygulamasında buz dolabı ve diğer bölümler ahşap ile gizlenerek mutfağın şık olduğu kadar temiz bir mutfak olmasını da sağlamış.
Mutfağınızın tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi için geniş olması ve bir mutfak adasına sahip olmalıdır. Bu sayede mutfakta yemek hazırlığı yaparken oluşacak kirliliği gizleyebileceğiniz özel muhafaza alanlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca beyaz renkli bir mutfak dekorasyonu mutfağınızın güzelliğini ve temizliğini ortaya koyacaktır.
Mutfak dekorasyonlarının minimalist düşüncelere göre yapılması oldukça sade ve düzenli bir mutfak oluşturacağı için yapacağınız en küçük kirlilik hemen göze batacaktır. Bu nedenle daha özenli bir şekilde mutfağı kullanıp kirlilik oluşturmadan tertemiz bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Mutfağınızın temiz olabilmesi için işlevsel ve çok amaçlı bir mutfak olması gereklidir. Çok amaçlı bir mutfak içinde yapacağınız yemek hazırlıkları, servis veya farklı hazırlıklar sonucunda mutfağınız çok fazla kirlenmeyecek, oluşacak kirliliği hemen ortadan kaldıracağınız için tertemiz ve düzenli mutfaklara sahip olacaksınız.