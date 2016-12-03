2017 yılı için trendler ve moda eğilimler

Eğer modaya ayak uydurmak ve herkesten önce moda trendleri uygulamak istiyorsanız sizler için homify 2017 trendleri ve eğilimlerini bir araya getirdiğimiz bu yazımızı dikkatli bir şekilde incelemelisiniz. Yeni yılda yeni trendlerin yer aldığı bu derlememizde ihtiyaç duyacağınız her renkler, desenler, dokular, malzemeler ve dekorasyon sırasında kullanarak evinizi daha özel ve daha güzel hale getirebilirsiniz. zaman hızlı bir şekilde aktığı için değişen trendleri ve eğilimleri yakından takip etmeniz gerekiyor.
Renk seçimleri bir evin karakterini ortaya koyan tercihler olduğu için gelecek yılın moda renklerini tercih etmeli ve evinizin yeni yılın ruhuna uyumlu bir ev haline getirmelisiniz. Gelecek yıl kül rengi dekorasyonlarda kullanılacak en önemli renk olacak. Bu nedenle evinizde yapacağınız dekorasyon için kül rengi ve tonlarına yakın renkler tercih etmelisiniz.
Ev dekorasyonlarında kişisel zevke göre tercih edilen doğallık 2017 yılının trend modası olacaktır. Bu nedenle evinizi daha doğal hale getirmek için ahşap dokunuşlar yapabilir veya doğal yeşil saksı bitkileri ile evinize daha fazla doğallık kazandırabilirsiniz.İskandinav tarzı doğal mobilyalar evinizin kendiliğinden doğal olmasını sağlayacaktır.
Evinizde mutfak tezgahlarında veya banyolarda kullandığınız mermerler yeni yılın en yeni eğilimi olarak karşınıza çıkacaktır. Özellikle mermer yüzeylere sahip sehpalar, orta masalar, yemek masaları gibi mobilyalarda mermer kullanımı tercih ederek evinizin yeni yıl modasına uyumu bir ev olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizde bulunan duvarları isteğe göre süslemek evinize yeni bir karakter kazandırır. Bu durum gelecek yılın modası olacak ve her duvara bir stil kazandırılarak evinizin ana karakteri duvarlar olacaktır. Bu nedenle evinizde duvar süslemeleri ve duvar dekorasyonları yaparak yeni yıla moda dekorasyon fikirlerini uygulamış olarak girebilirsiniz.
Yeni yılın yeni modası dekorasyon içinde geometrik desenlere oldukça fazla yer verilmesi olacaktır. Geometrik desenler evinizde tüm mobilyalar üzerinde veya duvar kağıtlarında tercih ederek geometrik desenlerin evinizin her yerinde olmasını sağlayabilirsiniz. Yatak odanızda kullanacağınız örtüler ve nevresim takımlarında da kullanabileceğiniz geometrik desenler evinizin muhteşem bir renkliliğe sahip olmasını sağlayacaktır.
Evinizde dekorasyon yaparken yapacağınız küçük dokunuşlar ile evinize tarz kazandırabilirsiniz. Dekorasyon içinde yapacağınız dokusal değişiklikler ile evinizin tarzının hayran kalınacak ve büyüleyici bir güzelliğe sahip olacak bir tarza büründürebilirsiniz Duvara yapacağınız siyah bir halka, yatak nevresimlerinde zıt renklerin uyumlu geometrik desenleri gibi değişiklikler muhteşem bir eve sahip olmanızı sağlar.
Yeni yılda kullanılacak farklı malzemelerden birisi de kadife kumaşlar. Kadife genel olarak ev dekorasyonlarında çok az kullanılan bir malzeme olduğu için gelecek yıl hayatımıza doğrudan girecek ve dekorasyonumuzun güzelliğini daha üste taşıyacaktır Koltuk kılıfları olarak, masa örtüsü olarak kullanabileceğimiz kadifeler renkleri ve desenleri ile farklı bir güzellik oluşturacaktır.
Metaller evimizde çok az kullanılan malzemeler oldukları için aynı zamanda gelecek yıl hayatımıza girerek bizleri şaşırtacak malzemelerdir. Sandalye takımlarında masa tercihlerinde, aydınlatma armatürlerinde mutfak ekipmanlarında kısaca kullanılabilecek her alanda daha yoğun bir metal malzeme kullanacağız.
Evlerinizde kullandığınız ahşap tv üniteleri yerlerini metal geniş kitaplıklara ve tv ünitelerine bırakacak. Örnek kitaplıkta olduğu gibi hem süs aksesuarları teşhir alanlarına sahip hem kitaplık rafları bulunan tv ünitelerinin metal malzemelerde yaparak evinizin tarzını değiştireceği gibi karakterini pekiştirecektir.
Yeni yılın sürpriz trendi farklı renklerde dalmaçyalı desenli perdeler olacak. Örnek perde de olduğu gibi mavi puantiyeli ve dalmaçyalı desenli perdeler ile koltuk kılıfları ve örtüleri aynı olacak şekilde yapılacak olan dekorasyon muhteşem olacaktır. Her renkten tercih edeceğiniz perdeler evinizin daha renkli ve daha canlı olmasını da sağlayacaktır.