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2017 yılı için trendler ve moda eğilimler

umit atdağ umit atdağ
Vivienda al "Estilo clásico renovado", lauraStrada Interiors lauraStrada Interiors Klasik Evler
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Eğer modaya ayak uydurmak ve herkesten önce moda trendleri uygulamak istiyorsanız sizler için homify 2017 trendleri ve eğilimlerini bir araya getirdiğimiz bu yazımızı dikkatli bir şekilde incelemelisiniz.  Yeni yılda yeni trendlerin yer aldığı bu derlememizde ihtiyaç duyacağınız her renkler, desenler, dokular, malzemeler ve dekorasyon sırasında kullanarak evinizi daha özel ve daha güzel hale getirebilirsiniz. zaman hızlı bir şekilde aktığı için değişen trendleri ve eğilimleri yakından takip etmeniz gerekiyor.

Renkler

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living İskandinav Yemek Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Renk seçimleri bir evin karakterini ortaya koyan tercihler olduğu için gelecek yılın moda renklerini tercih etmeli ve evinizin yeni yılın ruhuna uyumlu bir ev haline getirmelisiniz. Gelecek yıl kül rengi dekorasyonlarda kullanılacak en önemli renk olacak. Bu nedenle evinizde yapacağınız dekorasyon için kül rengi ve tonlarına yakın renkler tercih etmelisiniz.

Doğallık

El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura İskandinav Yemek Odası
Coblonal Arquitectura

Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura

Ev dekorasyonlarında kişisel zevke göre tercih edilen doğallık 2017 yılının trend modası olacaktır. Bu nedenle evinizi daha doğal hale getirmek için ahşap dokunuşlar yapabilir veya doğal yeşil saksı bitkileri ile evinize daha fazla doğallık kazandırabilirsiniz.İskandinav tarzı doğal mobilyalar evinizin kendiliğinden doğal olmasını sağlayacaktır.

Mermer estetiği

Baño Vallvidrera, LUV Studio LUV Studio Modern Banyo
LUV Studio

LUV Studio
LUV Studio
LUV Studio

Evinizde mutfak tezgahlarında veya banyolarda kullandığınız mermerler yeni yılın en yeni eğilimi olarak karşınıza çıkacaktır. Özellikle mermer yüzeylere sahip sehpalar, orta masalar, yemek masaları gibi mobilyalarda mermer kullanımı tercih ederek evinizin yeni yıl modasına uyumu bir ev olmasını sağlayabilirsiniz.

Stil duvarlar

Casa en San Marco, Ruben Valdemarin Arquitecto Ruben Valdemarin Arquitecto Modern Yemek Odası
Ruben Valdemarin Arquitecto

Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto
Ruben Valdemarin Arquitecto

Evinizde bulunan duvarları isteğe göre süslemek evinize yeni bir karakter kazandırır. Bu durum gelecek yılın modası olacak ve her duvara bir stil kazandırılarak  evinizin ana karakteri duvarlar olacaktır. Bu nedenle evinizde duvar süslemeleri ve duvar dekorasyonları yaparak yeni yıla moda dekorasyon fikirlerini uygulamış olarak girebilirsiniz.

Geometrik desenler

Lara Costafreda, Bloompapers Bloompapers Duvar & ZeminDuvar Kağıtları Kâğıt Yeşil
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

Yeni yılın yeni modası dekorasyon içinde geometrik desenlere oldukça fazla yer verilmesi olacaktır. Geometrik desenler evinizde tüm mobilyalar üzerinde veya duvar kağıtlarında tercih ederek geometrik desenlerin evinizin her yerinde olmasını sağlayabilirsiniz. Yatak odanızda kullanacağınız örtüler ve nevresim takımlarında da kullanabileceğiniz geometrik desenler evinizin muhteşem bir renkliliğe sahip olmasını sağlayacaktır.

Dokular ve desenler

homify Akdeniz Yatak Odası Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evinizde dekorasyon yaparken  yapacağınız küçük dokunuşlar ile evinize tarz kazandırabilirsiniz. Dekorasyon içinde yapacağınız dokusal değişiklikler ile evinizin tarzının hayran kalınacak ve büyüleyici bir güzelliğe sahip olacak bir tarza büründürebilirsiniz Duvara yapacağınız siyah bir halka, yatak nevresimlerinde zıt renklerin uyumlu geometrik desenleri gibi değişiklikler muhteşem bir eve sahip olmanızı sağlar.

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Kadife kullanımı

Mobiliario, Mandarina Home Mandarina Home Yatak OdasıKomodinler
Mandarina Home

Mandarina Home
Mandarina Home
Mandarina Home

Yeni yılda kullanılacak farklı malzemelerden birisi de kadife kumaşlar. Kadife genel olarak ev dekorasyonlarında çok az kullanılan bir malzeme olduğu için gelecek yıl hayatımıza doğrudan girecek ve dekorasyonumuzun güzelliğini daha üste taşıyacaktır Koltuk kılıfları olarak, masa örtüsü olarak kullanabileceğimiz kadifeler renkleri ve desenleri ile farklı bir güzellik oluşturacaktır.

Metal kullanın

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Rustik Mutfak
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

Metaller evimizde çok az kullanılan malzemeler oldukları için aynı zamanda gelecek yıl hayatımıza girerek bizleri şaşırtacak malzemelerdir. Sandalye  takımlarında masa tercihlerinde, aydınlatma armatürlerinde mutfak ekipmanlarında kısaca kullanılabilecek her alanda daha yoğun bir metal malzeme kullanacağız.

Metal kitaplıklar

Vivienda en Argüelles, Viteri/Lapeña Viteri/Lapeña Eklektik Oturma Odası
Viteri/Lapeña

Viteri/Lapeña
Viteri/Lapeña
Viteri/Lapeña

Evlerinizde kullandığınız ahşap tv üniteleri yerlerini metal geniş kitaplıklara ve tv ünitelerine bırakacak. Örnek kitaplıkta olduğu gibi hem süs aksesuarları teşhir alanlarına sahip hem kitaplık rafları bulunan tv ünitelerinin metal malzemelerde yaparak evinizin tarzını değiştireceği gibi  karakterini pekiştirecektir.

Süpriz perdeler

Inkat Ink blue and Splatter Ink Blue Korla Home Ev İçiTekstil Ürünleri
Korla Home

Inkat Ink blue and Splatter Ink Blue

Korla Home
Korla Home
Korla Home

Yeni yılın sürpriz trendi farklı renklerde dalmaçyalı desenli perdeler olacak.  Örnek perde de olduğu gibi mavi puantiyeli ve dalmaçyalı desenli perdeler ile koltuk kılıfları ve örtüleri aynı olacak şekilde yapılacak olan dekorasyon muhteşem olacaktır. Her renkten tercih edeceğiniz perdeler evinizin daha renkli ve daha canlı olmasını da sağlayacaktır.

Doğal taş kaplama mucizesi
2017 yılının trendlerini siz nasıl buldunuz?

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