Türkiye'deki evlerden 8 banyo fikri

Ev dekorasyonu sırasında banyo çoğu zaman geri plana atılabiliyor oysa ki evefonksiyonellik ve zenginlik kazandıran en önemli ögeler banyodekorasyonuna aittir. Eğer bir evin banyosu nem ve rutubete karşıdayanıklı, su tesisatı iyi yapılmış, küvet ve hidromasajlı küvet gibi banyo keyfini artıran ögelerle zenginleştirilmişse evin değeri artar. Aksine banyoda sıhhi tesisat ile ilgili sorun varsa ya dadekorasyonu özensizse eve kötü bir özellik katacaktır. Bunedenle banyo dekorasyonunun görüntüsüne ve kalitesine önemvermek hem evinize değer katar hem de size konfor sunar. Homifyekibi olarak banyo dekorasyonuna gereken önemim verilmediğinidüşündüğümüz için bu yazımızı size ilham verecekdekorasyon örneklerine ayırıyoruz. Türkiye'deki evlerde bulunan bu banyo dekorasyonlarını çok beğeneceksiniz.

Banyo dekorasyonuiçin kolları sıvadıysanız daha fazla örnek tasarımı “Canlı renkleriyle ilham veren 9 banyo” başlıklı yazımızdabulabilirsiniz.