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Türkiye'deki evlerden 8 banyo fikri

Homify Homify
M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Banyo
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Ev dekorasyonu sırasında banyo çoğu zaman geri plana atılabiliyor oysa ki evefonksiyonellik ve zenginlik kazandıran en önemli ögeler banyodekorasyonuna aittir. Eğer bir evin banyosu nem ve rutubete karşıdayanıklı, su tesisatı iyi yapılmış, küvet ve hidromasajlı küvet gibi banyo keyfini artıran ögelerle zenginleştirilmişse evin değeri artar. Aksine banyoda sıhhi tesisat ile ilgili sorun varsa ya dadekorasyonu özensizse eve kötü bir özellik katacaktır. Bunedenle banyo dekorasyonunun görüntüsüne ve kalitesine önemvermek hem evinize değer katar hem de size konfor sunar. Homifyekibi olarak banyo dekorasyonuna gereken önemim verilmediğinidüşündüğümüz için bu yazımızı size ilham verecekdekorasyon örneklerine ayırıyoruz. Türkiye'deki evlerde bulunan bu banyo dekorasyonlarını çok beğeneceksiniz.

Banyo dekorasyonuiçin kolları sıvadıysanız daha fazla örnek tasarımı “Canlı renkleriyle ilham veren 9 banyo” başlıklı yazımızdabulabilirsiniz.

Beyaz dekorasyon

MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture İç Dekorasyon
Mimode Mimarlık/Architecture

MAVİŞEHİR VİLLA A.B.

Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture

Özellikle küçük banyolar için kurtarıcı olan beyaz dekorasyonu gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Hem çok tercih edildiği için beyaz ürünleri bulmak son derece kolaydır hem de dekorasyon sırasında kombinasyon yapmakta hiç zorluk çekmezsiniz. Ayrıca beyaz ağırlıklı bir banyo dekorasyonu ferah ve aydınlık görüntüsü ile de beğeni kazanacaktır. Temizliğe önem veren ve ışıl ışıl bir banyoya sahip olmak isteyen herkes için beyaz dekorasyon idealdir. Banyo dekorasyonunuz için uzman görüşlerine ihtiyacınız varsa banyo tasarımcılarına danışabilirsiniz. 

Masif ögeler

K.G Evi Arnavutköy, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.G Evi Arnavutköy

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Masif ahşap ve ham metal gibi gibi endüstriyel ögeler yalnızca kendi stilinde değil hemen her stilde harikalar yaratabiliyor. Eğer siz de işlenmemiş ahşap, cilalanmamış taş ve metal gibi ögeleri dekorasyonlarınızda kullanmayı seviyorsanız bu banyo tasarımına bayılacaksınız. Aynalar ve spot ışıklar sayesinde muhteşem bir ferahlığa kavuşan banyonun tarzı da göz alıyor. 

Stil sahibi bir banyo

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Banyo
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Dekorasyon stili demişken klasik ögeler barındıran bu banyoya da yakından göz atın. Tasarımcısı renkleri, malzemeleri ve desenleri muhteşem bir ahenkle bir araya getirmiş. Klasik şıklığı modern yüzeylerle buluşturan bu banyo dekorasyonu gösterişli evler için ideal.

Sıradışı tasarım

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Banyo
Mimoza Mimarlık

A. MORİTA EVİ ANTALYA

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Bu banyo dekorasyonunda kullanılan lavabo haznesi hemen dikkatinizi çekmiş olmalı. Ahşap, seramik, metal gibi malzemelerden üretilen lavabo haznelerini sık sık görüyoruz ama bu lavabo gerçekten sıradışı. Beton duvarları ile brütal özellikler taşıyan dekorasyonda canlı renkler ve farklı materyaller ile vurgu sağlanmış. 

Desenli karo ve seramikler

homify Eklektik Banyo
homify

homify
homify
homify

Özellikle rustik stilde kullanılan desenli karo ve seramikler farklı stillerde de dekor elemanı olarak yer buluyor. Bu lavaboda kullanılan desenlerin banyonun rengi ve stili ile uyumu oldukça iyi. Farklı stilleri ve dikkat çeken dekorasyon unsurlarını seviyorsanız böyle bir banyo düşünebilirsiniz. 

Çatı banyosu

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Banyo
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Evin çatı katında bulunan bu masalsı banyonun ilk dikkat çeken özelliği tabii ki mekana ferahlık kazandıran çatı penceresi olmuş. Çatı penceresi sayesinde hem aydınlanan hem de tarz kazanan banyo oldukça kullanışlı. Hem stili hem de malzemeleri ile dikkat çekiyor. Böyle bir banyo her eve güzellik katabilir. 

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Çift lavabo şıklığı

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Banyo
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Evin misafir banyosu veya ana banyosunda bu dekorasyondaki gibi bir çift lavabo bulundurmak son derece işlevsel olabilir. Tasarıma şıklık da kazandıran bu modelleri mutlaka değerlendirin. Dekorasyonda oluşturulan renk dengesi ve stil bütünlüğü de ayrıca övgüyü hak ediyor.

Ahşap ve siyah uyumu

Park Yıldız Konutları , QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Modern Banyo
QZENS MOBİLYA

Park Yıldız Konutları

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

Koyu renk ahşap ve siyah renk detayları hemen her dekorasyonda şıklık yaratmak için kullanabilirsiniz. Parlak ışıklar ve geniş aynalar ile ferahlatılan bu mekanda desenler ve taş döşemeler de dikkat çekiyor. Ferah ve şık bir banyo dekorasyonuna sahip olmak için bu tasarımdaki ışıklandırma, lavabo ve zemin döşemesi gibi ögelerden ilham alabilirsiniz.  

Şaşırtıcı güzellikte 9 modern ev
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