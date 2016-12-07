Düşük bütçeler ile yapabileceğiniz 9 kırsal ev örneği

Bu gün homify ekolojik ve doğa ile iç içe olan evlerden bir araya getirdiğimiz evleri inceleyerek ekolojik bir evin püf noktalarına yakından şahit oluyoruz. Bu sayede imkanlarınız dahilinde yapabileceğiniz, düşük bütçeler ayırarak evinizi ekolojik bir eve çevirebilirsiniz. Kırsal bölgelerde veya kent merkezinden uzak alanlarda bulunan ekolojik evler ekonomik olması ve ekolojik özellikler ile doğal bir yaşam imkanı sağlaması ile bir çok avantaja sahiptir. Farklı fikirler ile hayata geçirilen bu evlerde inşa malzemesi olarak kerpiç, ahşap, taş gibi doğadan elde edilen malzemeler kullanılmıştır. Ekolojik ve doğal özellikli evleri gördüğünüzde ilham alarak kendi evinizi doğal ve ekolojik bir eve çevirebilirsiniz.
Kırsal evlerde tabandan su almasını önlemek için taban yüksekliği standartların üzerinde yapılmalıdır. Bu örnekte mimar Mula Arqu dikey boşluklar olmasına rağmen taban yüksekliğini duvar yüksekliği ile orantılı bir şekilde tasarlamış ve hayata geçirmiş. Küçük bir ev olduğu için maliyeti çok etkilemeyen bu yükseklik evin daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlamıştır.
Kırsal evlerde genel olarak tercih edilen havuzlar evin karakterini baştan aşağı değiştirir. Bu evde de evin karakterini değiştiren havuz çimento kullanılarak yapılmış. Evin arka bahçesine açılan havuz çukurunda çimento kullanılarak yapılan havuz hem su basıncına dayanıklılık hem de havuz sağlığı açısından doğru bir tercih olmuş.
Kırsal kesimlerde inşa edilen evlerin çatıları genel olarak ahşap üzerine yerleştirilen kiremit veya tuğlalardan yapılırken köylerde ve kasabalarda yeni bir metot olarak çinko çatılar tercih edilmeye başlanmıştır. Bu örnekte olduğu gibi oluklu çinkolar kullanılarak yapılan çatı ekonomik olduğu için tercih edilebilir.
Kırsal kesimde veya kent merkezinden uzakta bir ev inşa ettirecekseniz ekonomik olması kadar görkemli olmasına da özen göstermelisiniz. Betonarme bir ev yerine kerpiç bir ev yaptırıp sıva yaptırabilir ve çatısının da hafif olması açısından çinko veya oluklu sac kullanabilirsiniz.
Ekonomik ev tasarımları içinde akla ilk gelen ev türü prefabrik evlerdir. Maddi açıdan çok uygun fiyatlara sahip olması, kolay monte edilmesi, istenildiği zaman taşınabilmesi nedeniyle hem kullanışlı hem de ekonomik bir ev türüdür. Yalıtım ve sağlamlık açısından kusursuz olan bu evler her kesimde kullanılmaktadır.
Kentlerde kullanılan çimento ile yapılan betonarme evler yerine evin inşa edileceği bölgenin yöresel malzemelerini kullanmak daha avantajlı olacaktır. Hem taşıma masraflarından kurtulmuş olursunuz hem de küçük ölçüler için normal fiyatların üzerinde fiyatlardan alış veriş yapmak zorunda kalırsınız.
Bir evin dış cephesinin estetik olması için masraf yapmadan tuğla kullanılması gereklidir. Tuğla sade halde oldukça estetik olan bir malzeme olduğu için ev inşasında kullanabileceğini ve hem duvar görevi gören hem de dış cephe estetiği kazandıran bir malzeme olarak ev maliyetinizi düşürecektir.
Evinizin inşasının dışında ekolojik bir ev olması için basit peyzaj düzenlemesi yapabilir ve maliyet açısından avantaj sağlayabilirsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi saksılar ve yeşil bitkiler ile yapılan küçük yeşil bahçe evin ekolojik bir ev olmasına ve doğallığını korumasına yardımcı olmuş.
Evinizin bulunduğu kırsal bölgenin iklimsel özelliklerine göre evinizi yüksek bir şekilde tasarlamanız gerekebilir. Böyle bir durumda evinizin yüksek olduğu kadar zarif olmasını da sağlamak için farklı tasarımlar yapmalı ve evinizin bahçesine yapacağınız kamelya, şadırvan gibi eklentiler ile evinizi güzelleştirerek zarafet kazandırmalısınız.