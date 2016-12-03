Önce sonra: Korkunç bir dairenin şahane bir daireye dönüşmesi!

Banyonun yeni hali adeta lüksün tanımı gibi! Mekana spa havası veren ahşap işçiliği, mermer zemin, asma klozet ve depolama olanağı sunan hilton lavabo ile çağdaş, şık bir banyo oluşturulmuş. Tıpkı mutfaktaki gibi, burada da tavan penceresi açılmış.

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