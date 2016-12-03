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Önce sonra: Korkunç bir dairenin şahane bir daireye dönüşmesi!

Özlem K. Özlem K.
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Mutfak
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Evinizin radikal bir değişikliğe ihtiyacı varsa ve komple tadilat yaptırmayı düşünüyorsanız, bugün sayfamızda tanık olacağımız devdeğişim ilam verici olabilir. Baştan aşağı değişen, eskiliğinden ve kasvetli atmosferinden eser kalmayan bu daire, bir evin nasıl dönüşebileceğine muhteşem bir örnek. İyi bir mimar ve işinin uzmanı inşaat ve tadilat firmaları sayesinde, siz de gönlünüzdeki eve kavuşabilirsiniz.

Önce: Balkon

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Bahçe
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Balkonun eski hali içler acısı; adeta bir çöplük gibi; atıl, bakımsız.

Sonra: Çamaşır odası

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Mutfak
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Mutfağın yan kısmındaki balkona çıkan koridor ise çamaşır odası olarak değerlendirilmiş.

Önce: Mutfak

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Mutfak
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Evi mutfaktan başlayarak gezelim. Eski tip fayanslarla kaplı mutfağın boyutu iyi, fazla küçük sayılmaz acak bu onu kasvetli olmaktan kurtaramamış. Buraya aydınlık bir mutfak lazım.

Sonra: Mutfak

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Mutfak
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Tamamen yenilenen, eskiden eser kalmayan modern ve ferah bir mutfak görüyoruz. Duvar yıkılarak açık plana dönüştürülmüş, beyaz renk ağılıklı kullanılış ve kırmızı renkli tezgahlar mekana canlılık getirilmiş. En önemlisi de, dairenin çatı katında olmasının avantajı kullanılarak içeriye doğal gün ışığı sokan bir tavan penceresi açılmış.

Sonra: Balkon

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Bahçe
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Çamaşır odasından çıkılan balkon kapalı olması sayesinde çamaşır kurutma için kullanılıyor. Sevimli bitkiler ile bu alanın da dekorasyondan eksik bırakılmadığı ortada.

Önce: Oturma odası

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Yemek Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Oturma odasının zemin kaplaması çoğumuza tanıdık gelecektir. Eskiden sıklıkla kullanılan bu yer karolarının modası artık geçti. Aynı şekilde krem rengi duvarların da. Odanın aydınlatması da oldukça kötü.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Önce: Mobilyalar

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Oturma Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Dekorasyona adına iyi bir çalışma yapılmış olduğunu söyleyemeyiz. Düşüncesizce alınan eşyalar bir araya konmuş, hepsi bu.

Sonra: Modern ve ferah

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Oturma Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Oturma odası olması gerektiği gibi beyaza boyanmış. Küçük mekanlarda beyaz renk kullanmak en iyi sonucu verir, yanılma payı bırakmaz. Modern çizgilere sahip konforlu koltuklarda ise kırmızı renk tercih edilmiş. 

Sonra: Yemek odası

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Yemek Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Mutfakla oturma odası arasında kalan kısım yemek odası. Bu alana buzlu cam tablalı, krom ayaklı modern bir yemek masası ve benbeyaz sandalyeler yerleştirilmiş. 

Önce: Yatak odası

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Yatak Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Yatak odasının boyutu da çok küçük değil ancak renk seçimleri berbat. Zaten dekorasyon namına da hiçbir şey yapılmamış.

Sonra: Yatak odası

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Yatak Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Giysi dolabının olduğu boşluk, olması gerektiği gibi boydan boya bir gömme dolap ile değerlendirilmiş. Beyaz ve gümüşi gri kombinasyonu mekana ferah ve zarif bir hava katmış. yenilenen asma tavanın dört bir köşesinden yapılan aydınlatma mekanda homojen bir ışık saplamış. 

Önce: Banyo

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Banyo
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Bu mekanda da eski tip desenli fayanslar var. Bu desenli fayanslar sevimli olmakla birlikte mekanı son derece boğucu hale getirmişler.

Sonra: Banyo

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Banyo
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Banyonun yeni hali adeta lüksün tanımı gibi! Mekana spa havası veren ahşap işçiliği, mermer zemin, asma klozet ve depolama olanağı sunan hilton lavabo ile çağdaş, şık bir banyo oluşturulmuş. Tıpkı mutfaktaki gibi, burada da tavan penceresi açılmış.

Banyo tadilatları ilginizi çekiyorsa, ’Eski bir banyonun şık ve göz alıcı dönüşümü’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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