Önce sonra: Korkunç bir dairenin şahane bir daireye dönüşmesi!

Evinizin radikal bir değişikliğe ihtiyacı varsa ve komple tadilat yaptırmayı düşünüyorsanız, bugün sayfamızda tanık olacağımız devdeğişim ilam verici olabilir. Baştan aşağı değişen, eskiliğinden ve kasvetli atmosferinden eser kalmayan bu daire, bir evin nasıl dönüşebileceğine muhteşem bir örnek. İyi bir mimar ve işinin uzmanı inşaat ve tadilat firmaları sayesinde, siz de gönlünüzdeki eve kavuşabilirsiniz.
Balkonun eski hali içler acısı; adeta bir çöplük gibi; atıl, bakımsız.
Mutfağın yan kısmındaki balkona çıkan koridor ise çamaşır odası olarak değerlendirilmiş.
Evi mutfaktan başlayarak gezelim. Eski tip fayanslarla kaplı mutfağın boyutu iyi, fazla küçük sayılmaz acak bu onu kasvetli olmaktan kurtaramamış. Buraya aydınlık bir mutfak lazım.
Tamamen yenilenen, eskiden eser kalmayan modern ve ferah bir mutfak görüyoruz. Duvar yıkılarak açık plana dönüştürülmüş, beyaz renk ağılıklı kullanılış ve kırmızı renkli tezgahlar mekana canlılık getirilmiş. En önemlisi de, dairenin çatı katında olmasının avantajı kullanılarak içeriye doğal gün ışığı sokan bir tavan penceresi açılmış.
Çamaşır odasından çıkılan balkon kapalı olması sayesinde çamaşır kurutma için kullanılıyor. Sevimli bitkiler ile bu alanın da dekorasyondan eksik bırakılmadığı ortada.
Oturma odasının zemin kaplaması çoğumuza tanıdık gelecektir. Eskiden sıklıkla kullanılan bu yer karolarının modası artık geçti. Aynı şekilde krem rengi duvarların da. Odanın aydınlatması da oldukça kötü.
Dekorasyona adına iyi bir çalışma yapılmış olduğunu söyleyemeyiz. Düşüncesizce alınan eşyalar bir araya konmuş, hepsi bu.
Oturma odası olması gerektiği gibi beyaza boyanmış. Küçük mekanlarda beyaz renk kullanmak en iyi sonucu verir, yanılma payı bırakmaz. Modern çizgilere sahip konforlu koltuklarda ise kırmızı renk tercih edilmiş.
Mutfakla oturma odası arasında kalan kısım yemek odası. Bu alana buzlu cam tablalı, krom ayaklı modern bir yemek masası ve benbeyaz sandalyeler yerleştirilmiş.
Yatak odasının boyutu da çok küçük değil ancak renk seçimleri berbat. Zaten dekorasyon namına da hiçbir şey yapılmamış.
Giysi dolabının olduğu boşluk, olması gerektiği gibi boydan boya bir gömme dolap ile değerlendirilmiş. Beyaz ve gümüşi gri kombinasyonu mekana ferah ve zarif bir hava katmış. yenilenen asma tavanın dört bir köşesinden yapılan aydınlatma mekanda homojen bir ışık saplamış.
Bu mekanda da eski tip desenli fayanslar var. Bu desenli fayanslar sevimli olmakla birlikte mekanı son derece boğucu hale getirmişler.
Banyonun yeni hali adeta lüksün tanımı gibi! Mekana spa havası veren ahşap işçiliği, mermer zemin, asma klozet ve depolama olanağı sunan hilton lavabo ile çağdaş, şık bir banyo oluşturulmuş. Tıpkı mutfaktaki gibi, burada da tavan penceresi açılmış.
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