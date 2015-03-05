Lüks ve zarafeti buluşturan bir villa konsepti

Her pahalı eşya lüks olmadığı gibi, her lüks eşya da güzel değildir. Mimari, iç mimari, dekorasyon ve peyzaj alanlarına da uygulanabilir bu formül. Çok para harcamak, ortaya güzel bir şey çıkacağının garantisini tek başına asla veremez. Bu yüzden iç ve dış mekan tasarımlarınızda, mimari projelerinizde profesyonel yardıma başvurmak ihtiyari bir şey değil, bilakis tam da olması gerekendir. Bir de Lab İstanbul Mimarlık gibi bir firma karşınıza çıkarsa, işte o zaman sizi iyi sonuçlar bekliyor demektir. Bu yazımızda Lab İstanbul tarafından hazırlanan bir villa konseptini inceliyoruz. Villanın çeşitli bölümlerinden seçilmiş görseller, ne demekte istediğimizi daha iyi anlatacaktır. Gelin çok sık rastlanmayacak bir tarza sahip bu iddialı villaya birlikte göz atalım.
Bu alışılmadık villa konseptine rengini veren iki temel unsur kuşkusuz doğal taş ve ahşap. İkisi de ayrı ayrı son derece güzel malzemeler olan doğal taş ve ahşap, kullanıldıkları her mekanı bir basamak yukarı çekebilme potansiyeline sahiptir dersek herhalde yanlış olmaz. Bir arada kullanılmaları ise çok daha etkileyici ve iddialı bir sonuç ortaya koyuyor.
Bu son derece geniş salonda, oturma odası, yemek odası ve bir sonraki görselde daha iyi görebileceğiniz gibi pek çok kütüphaneyi kıskandıracak genişlikte çok büyük bir kütüphane bölümü yer alıyor. Düz bir tavan yerine, çatı eğiminin ve çatının taşıyıcısı olan doğal ahşap kütüklerin görülebilir olarak bırakılması, mekana ayrıca hoş ve doğal bir hava katıyor. Lab İstanbul Mimarlık'ın bu yaratıcı fikri, aynı zamanda evin karakterini belirleyen unsurlar arasında en başa yazılacaklardan bir tanesi.
Kitaplar ve kütüphaneler ülkemizde maalesef gerekenin epey altında bir ilgiye mazhar olabilmekteler. Bu yüzden de kitaplık ve kütüphane modelleri ev dekorasyonunda asli unsurlar olarak yer tutmamaktalar. Oysa kullanıldıkları mekanda, tıpkı kitapların beynimiz üzerinde yaratttığ etkiye benzer son derece pozitif bir etki yaratabiliyorlar. Bu örnekte gördüğümüz, pek çok taşra üniversitesinin kütüphanesini dahi kıskandıracak genişlikteki kütüphane sistemi ise gerek tasarımı, gerekse birinci sınıf malzemesi ile bütün bir mekanın yıldızı olmayı başarıyor.
İki ayrı oturma grubu, geniş bir yemek masası ve iskemleleri, kütüphane bölümü ve şöminesiyle, gün ışığını da arkadan alan bu yekpare geniş salon tercihi, her şeyden önce müthiş bir derinlik hissi yaratıyor. Eğimli tavan ve çatının taşıyıcı kütükleri de simetrik yapılarıyla bu hissi destekliyor, adeta sinemasal bir derinlik yaratıyor. Bütün bunların bir araya gelmesiyle içinden çıkmak istemeyeceğiniz güzellikte bu salon ortaya çıkıyor.
Lab İstanbul Mimarlık tarafında bütün detayları düşünülerek, her köşesi üzerinde incelikle durularak tasarlanan bu villada, pek çok mekanda hiç düşünülmeden, hatta görmezden gelinerek basitçe yapılıp geçilen bir koridor bile güzelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Zeminde şık yer karolarıyla çevrelenmiş ahşap uygulaması, zarif aydınlatma elemanları ve duvardaki dekoratif çerçeveler burayı pek çok evin asli mekanlarıyla kıyaslanabilecek bir havaya sokuyor.
Son olarak da banyo bölümündeyiz. Elbette bu kadar iddialı bir villadan sıradan bir banyo beklenemezdi. Lab İstanbul Mimarlık burada da stilini konuşturmayı başarmış ve villanın tarzını bütünleyen, hatta üzerine de bir şeyler katmayı ihmal etmeyecen harika bir banyo yaratmış. Villanın genelinde hakim olan ahşap uygulamalar banyo da ağır basıyor. Bunun yanı sıra, cam duş kabini, geniş boy aynası, el işçiliğiyle oyulduğu belli olan son derece şık bir lavabo haznesi ve gözü yormayan gizli aydınlatmalar mekanın dikkat çeken diğer özellikleri arasında yer alıyor. Gerek lavabonun altında, gerekse de iki tarafında dikey olarak kullanılan çok sayıda geniş raf bölümü, banyonun pratiklikten de ödün vermediğini kanıtlar nitelikte adeta.