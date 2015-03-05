Lüks ve zarafeti buluşturan bir villa konsepti

Her pahalı eşya lüks olmadığı gibi, her lüks eşya da güzel değildir. Mimari, iç mimari, dekorasyon ve peyzaj alanlarına da uygulanabilir bu formül. Çok para harcamak, ortaya güzel bir şey çıkacağının garantisini tek başına asla veremez. Bu yüzden iç ve dış mekan tasarımlarınızda, mimari projelerinizde profesyonel yardıma başvurmak ihtiyari bir şey değil, bilakis tam da olması gerekendir. Bir de Lab İstanbul Mimarlık gibi bir firma karşınıza çıkarsa, işte o zaman sizi iyi sonuçlar bekliyor demektir. Bu yazımızda Lab İstanbul tarafından hazırlanan bir villa konseptini inceliyoruz. Villanın çeşitli bölümlerinden seçilmiş görseller, ne demekte istediğimizi daha iyi anlatacaktır. Gelin çok sık rastlanmayacak bir tarza sahip bu iddialı villaya birlikte göz atalım.