Harika bir bahar tatili için birbirinden güzel beş otel

Bahar yine bütün canlılığı ve neşesi ile geldi. Hem de henüz ilk günlerinde güneşi ve sıcak bir havayı da beraberinde getirdi. Kat kat giyinmeyi mecbur eden soğuk kış tatillerinden ve sıcaktan günün çoğunu bir gölgede dinlenerek geçirmek zorunda kaldığınız yaz tatillerinden hoşlanmıyorsanız, o zaman bir de bahar tatilini deneyin. Doğanın şaşkınlık verici uyanışına an be an tanıklık ederken bir yandan da rahat odanızın keyfini çıkarabileceğiniz beş seçkin oteli tanıtacağımız bir yazı hazırladık sizler için. Bu yıl tatil hakkınızı daha sonraki bir döneme saklıyorsanız bile bu oteller sizi hemen bugün bavullarınızı toplamaya teşvik edebilir.