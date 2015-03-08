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Harika bir bahar tatili için birbirinden güzel beş otel

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Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme Ticari alanlar
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Bahar yine bütün canlılığı ve neşesi ile geldi. Hem de henüz ilk günlerinde güneşi ve sıcak bir havayı da beraberinde getirdi. Kat kat giyinmeyi mecbur eden soğuk kış tatillerinden ve sıcaktan günün çoğunu bir gölgede dinlenerek geçirmek zorunda kaldığınız yaz tatillerinden hoşlanmıyorsanız, o zaman bir de bahar tatilini deneyin. Doğanın şaşkınlık verici uyanışına an be an tanıklık ederken bir yandan da rahat odanızın keyfini çıkarabileceğiniz beş seçkin oteli tanıtacağımız bir yazı hazırladık sizler için. Bu yıl tatil hakkınızı daha sonraki bir döneme saklıyorsanız bile bu oteller sizi hemen bugün bavullarınızı toplamaya teşvik edebilir.

Ege'nin incisinden tarzıyla parlayan bir otel

Alaçatı Köstem Hotel, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Alaçatı Köstem Hotel

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Ege'nin eskimeyen tatil kenti Çeşme'nin hemen yanıbaşında olan ve yıldan yılda popülerlik kazanan Alaçatı'dan bir otelle başlıyoruz. Son yıllarda sayıları giderek artan birbirinden güzel butik otellerin hepsi misafirlerine keyifli bir tatil teklif ediyor. Ancak Alaçatı Köstem Hotel, size yalnızca lüks ve konforlu bir tatil değil, aynı zamanda dikkat çekici bir tarz ile gözlerinize bir ziyafet çekmeyi de vaat ediyor. Otelin barından bu manzara bile sizi neyin beklediğine dair oldukça kuvvetli bir fikir veriyor.

Taş, ahşap ve antika mobilyalar

Alaçatı Köstem Hotel, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Alaçatı Köstem Hotel

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Alaçatı Köstem Hotel'de de, pek çok Alaçatı evinde ve işletmesinde olduğu gibi doğal taş malzeme kullanılmış. Bununla birlikte doğal ahşap uygulamalar da dikkat çekiyor. Fakat Köstem Hotel'i benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, hemen hemen tüm mekanlarında son derece kıymetli antika mobilyaların da kullanılmış olması. Bu odada bunun güzel bir örneğini görüyoruz.

İspanya'nın gözde tatil bölgesi Mallorca'dan bir otel

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme Ticari alanlar Oteller
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

Akdeniz, bütün dünyanın en çok ilgi çeken tatil destinasyonlarından biridir her dönem. Özellikle İtalya, Yunanistan, İspanya ve bunlara giderek artan bir oranda katılan Türkiye. Ama bunların arasında bazıları ilk akla gelenler olma özelliğini taşır. Mallorca da işte bu ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Hotel Predi Son Jaumell ise, bu bölgenin dikkat çeken tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Gerek mimarisi, gerek dekorasyonu, gerekse de sınırsız konfor imkanlarıyla misafirlerine kusursuz bir tatil sunuyor.

Bu banyoyu evinize götürmek isteyeceksiniz

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme Ticari alanlar Oteller
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

Otellerin kötü bir tarafı varsa, kuşkusuz birbirini tekrar eden odalar, her odada aynı olan eşyalardır. Fakat bazı oteller bunu aşmayı gayet güzel başarabiliyorlar. Hotel Predi Son Jaumell de kuşkusuz bu sıradışı oteller arasında yer alıyor. Buradaki banyonun, değil bu otelde, başka bir yerde dahi bir ikincisini görebileceğinizi sanmıyoruz. Son derece şık bir küvet, rustik ahşap aksesuarlarla tamamlanmış ve ortaya stil sahibi bir mekan çıkmış.

İtalya'dan sıcacık bir otel

Byblos Art Hotel Amnistà - Verona, Italy, trend group trend group Eklektik Okullar Oteller
trend group

trend group
trend group
trend group

Yine Akdeniz'in ilgi gören destinasyonlarından olan İtalya'dayız. Ama bu kez deniz kıyısında değil, Venedik ve Milano arasında yer alan bir kent olan Verona'da bulunan Byblos Art Hotel Amnistà'ya misafir oluyoruz. Görkemli mimarisi ve şaşaalı eşyalarıyla dikkat çeken Byblos Art Hotel, aynı zamanda misafirleri için sıcak bir atmosfer sunuyor.

Fütüristik bir banyo tasarımı

Byblos Art Hotel Amnistà - Verona, Italy, trend group trend group Eklektik Okullar Oteller
trend group

trend group
trend group
trend group

Byblos Art Hotel Amnistà'de birden fazla tarzı bir arada görmek mümkün. Az önce gördüğünüz odada son derece iddialı ve klasik tarzda bir dekorasyon hakimdi, bu banyoda ise fütüristik bir stil görüyoruz. Cam ağırlıklı tasarıma rengini veren unsur olarak ise rengarenk mozaik kaplamalı duvarlar yer alıyor.

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Alplerde bir bahar tatili

Visions Haus Ringgenberg, Visions Haus Visions Haus Modern Evler
Visions Haus

Visions Haus
Visions Haus
Visions Haus

İsviçre ve Alpler denince hemen akla güzel bir kayak tatili gelir. Oysa bu yüksek bölgenin baharı da görülmeye değerdir. Avrupa'nın doğal hayat bakımından en zengin yöreleri arasında başı çeken İsviçre'de bulunan Visions Haus, kelimenin tam anlamıyla doğayla iç içe, hatta sizi çevreyle bütünleştirecek bir tatil vaat ediyor. Otelin tasarımında klasik ahşap mimarisi ağır basıyor ve bu da doğallık hissini kuvvetlendiriyor.

Bahçeyle bütünleşik bir otel odası

Visions Haus Ringgenberg, Visions Haus Visions Haus Ticari alanlar Oteller
Visions Haus

Visions Haus
Visions Haus
Visions Haus

Bu oda aslında pek de otel odası gibi görünmüyor değil mi? Adeta bir ev sıcaklığında. Arka bahçenizdeki bostana açılan misafir odanız da olabilirdi pekâlâ. Ama değil, burası Visions Haus'un şık yatak odalarından biri. Otelin tamamında görülen doğallık arayışı yatak odalarına da hakim, ahşap unsurlar odaya ağırlığını verdiği gibi bahçeyle bütünleşmeleri de bu manzarayı tamamlıyor.

Egzotik bir bahar tatili arayanlara

RAAS , Studio Lotus Studio Lotus
Studio Lotus

Studio Lotus
Studio Lotus
Studio Lotus

Sırada egzotik bir destinasyonda bulunan göz kamaştırıcı bir butik otel var: Hindistan'ın Güneş Şehri olarak da anılan Jodhpur kentindeki Raas Hotel. Mimarisiyle çok sık yaşayamayacağınız bir görsel deneyim vaat eden Raas'da aynı zamanda misafirler için her türlü konfor da düşünülmüş.

Ev rahatlığını aratmayan bir otel

RAAS , Studio Lotus Studio Lotus
Studio Lotus

Studio Lotus
Studio Lotus
Studio Lotus

Raas'ın odalarında gerçekten de evinizin rahatlığını size aratmayacak bir atmosfer hakim. Hem her türlü konfor düşünülmüş, hem de dekorasyon tercihleriyle sıcak bir hava yakalanmış. Egzotik bir destinasyonda lüks ve konforun her türlüsünü yaşayabileceğiniz bir tatil yapmak istiyorsanız, Raas rastlayabileceğiniz seçenekler arasında en iddialı olan tesis olabilir.

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Peki siz bir bahar tatili geçirecek olsanız bu otellerden hangisini tercih ederdiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın. 

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