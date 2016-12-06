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Kalabalık mutfaklarda işe yarayacak 8 parlak fikir

umit atdağ umit atdağ
Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit İskandinav Mutfak
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Mutfaklar ev hanımlarında en çok kullanılan, yemek hazırlığı yapılan, pişirilen yemeklerin servise hazırlandığı, yemek sonrası bulaşıkların  yıkandığı alanlardır. Bu nedenle evin en kalabalık odası mutfaklar olmaktadır.  Kalabalık mutfaklarda düzenin sağlanması, temiz görünmesinin sağlanarak estetik dekorasyonlara imza atılması oldukça zordur. Bu nedenle kalabalık mutfaklar için farklı fikirler geliştirilmeli ve mutfakların istenildiği gibi şık ve düzenli mutfaklar olması sağlanmalıdır. Homify kalabalık mutfak dekorasyonları sayfalarında yer alan ve kalabalık oldukları halde oldukça  zarif, şık ve düzenli olan mutfaklar dekore edilirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları ile kullanılan yaratıcı fikirleri birlikte inceleyelim.

Pratik raf sistemleri

50.2cm pull-out organiser simplehuman MutfakDepo & Kiler
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

Kalabalık mutfaklarda uygulanması gereken en önemli fikir pratik raf sistemleridir. Bu raf sistemleri ile mutfaklarınız da yer alan alanları en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Örnek mutfak dolabı verimli bir şekilde bölümlendirilerek raf sistemleri ile en ideal kullanım alanına ayrılmış. Bu alanlar mutfak ekipmanlarında doldurularak mutfakta kalabalık bir görüntü oluşması önlenmiş.

Çok amaçlı mutfak adaları

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Mutfaklara yer alan mutfak adalarını çok amaçlı mutfak adaları şeklinde tercih ettiğinizde  mutfağınızın kalabalık görüntüsü daha estetik bir görüntü halini alacaktır. Örnek uygulama da olduğu gibi hem sık kullandığınız ekipmanlar ile yiyecekler elinizin altında olacak hem de mutfağını çok şık görünecektir.

Küçük duvar rafları

Preparar e servir, DeBORLA DeBORLA MutfakYemek Takımı & Bardaklar Seramik
DeBORLA

DeBORLA
DeBORLA
DeBORLA

Mutfağınızda dekorasyonu daha renkli ve şık hale getirmek için resimdeki gibi  basit formlarda küçük raflar tercih edebilirsiniz. Örnek mutfak rafında olduğu gibi hem bardak ve kaselerinizi muhafaza edebileceğiniz hem de mutfağınızın daha renkli bir mutfak haline gelmesini sağlayacağınız mutfak rafları hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Entegre raflar

G.HALİLOĞLU ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
As Tasarım – Mimarlık

G.HALİLOĞLU ÇEŞME VİLLASI

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Mutfağınızda ihtiyaç duyacağınız rafları  mutfak adalarına entegre şekilde tercih ettiğinizde hem mutfağınızın fonksiyonelliğini artırabilirsiniz hem de mutfağınızın kalabalık görünmesini önleyerek daha estetik bir mutfak oluşturabilirsiniz. Örnek mutfak adasına entegre olan raflar mutfağınızı çok amaçlı bir mutfak haline getirmiştir.

Yemek masaları

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Mutfak
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Mutfağınızın kalabalık görünmesine neden olan bir diğer unsur mutfak masası ve masa üzerinde yer alan aksesuarlardır. Bu kalabalık görüntüyü mutfağınızdan arındırmak ve mutfağınızın işlevsel bir mutfak haline gelmesini sağlamak için mutfak adalarını mutfak masası şeklinde kullanabileceğiniz bir forma sokarak mutfağınızın hem işlevsel hem de şık bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz

Klasik mutfak rafları

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Mutfaklarınız da kullanacağınız klasik mutfak rafları ile mutfağınıza klasik bir hava kattığınız gibi büyük tencere ve tava gibi mutfak ekipmanlarını asabileceğiniz, daha az depolama alanı ile mutfağı daraltmayacağınız ve kalabalık görüntü oluşturmayacağınız bir mutfağa sahip olabilirsiniz.  Örnek klasik mutfak rafları ile mutfağınızı daha zevkli bir mutfak halin getirebilirsiniz.

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Renkli dolaplar ve raflar

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Mutfaklarınız da kalabalık görüntü oluşuyorsa ve farklı bir yol bulamıyorsanız resimdeki gibi renkli dolapları ve rafları tercih ederek kalabalık görüntüyü lehinize çevirebilirsiniz. Resimde yer alan yeşil renkli dolaplar mutfağın ana karakteri haline geldiği için mutfağın kalabalık görüntüsü ikinci planda kalmış.

Daha fazla depolama alanı

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit İskandinav Mutfak
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

Özellikle küçük mutfaklarda çok işe yarayan daha fazla depolama alanı oluşturma fikri kalabalık mutfaklarda yer alan mutfak araç ve gereçlerinin gizlenmesini ve mutfağın sade görünmesini sağlar.   Bu yöntem ile mutfağınızda yer alan tüm boşlukları dolap ve raflar ile donatarak mutfağınızın estetiğini artırabilirsiniz.

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