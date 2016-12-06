Kalabalık mutfaklarda işe yarayacak 8 parlak fikir

Mutfaklar ev hanımlarında en çok kullanılan, yemek hazırlığı yapılan, pişirilen yemeklerin servise hazırlandığı, yemek sonrası bulaşıkların yıkandığı alanlardır. Bu nedenle evin en kalabalık odası mutfaklar olmaktadır. Kalabalık mutfaklarda düzenin sağlanması, temiz görünmesinin sağlanarak estetik dekorasyonlara imza atılması oldukça zordur. Bu nedenle kalabalık mutfaklar için farklı fikirler geliştirilmeli ve mutfakların istenildiği gibi şık ve düzenli mutfaklar olması sağlanmalıdır. Homify kalabalık mutfak dekorasyonları sayfalarında yer alan ve kalabalık oldukları halde oldukça zarif, şık ve düzenli olan mutfaklar dekore edilirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları ile kullanılan yaratıcı fikirleri birlikte inceleyelim.