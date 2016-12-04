Küçük bir balkonu güzelleştirmek için 5 ilham verici fikir

Balkonlar apartman dairelerinin açık hava yaşam alanlarını oluşturan irili ufaklı mekanlar… Tabi şık ve konforlu bir şekilde dekore edilirlerse. Ülkemizde çoğu apartman balkonlu olarak tasarlanıp inşa ediliyor fakat bu balkonlar sanki evin bir parçası değilmiş gibi özensiz, atıl ve hatta bazen çöplük gibi bırakılıyorlar. Açık havada zaman geçirmeyi bu denli seven bir halk olarak balkonlarımızın bu kadar bakımsız olması hakikaten hayret verici. Oysa ister büyük isterse de küçücük olsun, balkonları güzel havalarda kullanabileceğimiz ikinci bir yaşam alanı olarak dekore edebiliriz.

İster oturma grubu isterse de masa sandalye koyarak, biraz canlı bitki, biraz dekoratif aksesuarlar ile süsleyerek, bu alanları da içinde keyifle vakit geçireceğimiz mekanlara dönüştürmek hiç de zor değil. Bugün sayfamıza taşıdığımız 5 balkon örneği de bunun kanıtı. Minnacık balkonların bile konforlu bir keyif köşesine dönüşebileceğini görmek, üstelik çok büyük bütçeler ayırmadan dev değişimler yapabileceğimizi fark etmek eminim herkes için ilham verici olacaktır.