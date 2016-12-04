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Küçük bir balkonu güzelleştirmek için 5 ilham verici fikir

Özlem K. Özlem K.
Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon
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Balkonlar apartman dairelerinin açık hava yaşam alanlarını oluşturan irili ufaklı mekanlar… Tabi şık ve konforlu bir şekilde dekore edilirlerse. Ülkemizde çoğu apartman balkonlu olarak tasarlanıp inşa ediliyor fakat bu balkonlar sanki evin bir parçası değilmiş gibi özensiz, atıl ve hatta bazen çöplük gibi bırakılıyorlar. Açık havada zaman geçirmeyi bu denli seven bir halk olarak balkonlarımızın bu kadar bakımsız olması hakikaten hayret verici. Oysa ister büyük isterse de küçücük olsun, balkonları güzel havalarda kullanabileceğimiz ikinci bir yaşam alanı olarak dekore edebiliriz. 

İster oturma grubu isterse de masa sandalye koyarak, biraz canlı bitki, biraz dekoratif aksesuarlar ile süsleyerek, bu alanları da içinde keyifle vakit geçireceğimiz mekanlara dönüştürmek hiç de zor değil. Bugün sayfamıza taşıdığımız 5 balkon örneği de bunun kanıtı. Minnacık balkonların bile konforlu bir keyif köşesine dönüşebileceğini görmek, üstelik çok büyük bütçeler ayırmadan dev değişimler yapabileceğimizi fark etmek eminim herkes için ilham verici olacaktır.

1) Önce: Küçücük, boş bir balkon

Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Sıradan bir apartman dairesi balkonu görüyoruz, dökük durumda değil ancak pek kullanılıyor gibi de görünmüyor. Yalnızca bir sandalye konulmuş, fazlası da sığmaz gibi görünüyor, değil mi? Acaba hakikaten öyle mi?

1) Sonra: Konforlu mobilyalarla değerlendirilmiş küçük bir vaha

Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Köşe koltuk mucizesi burada da yerni almış. Küçük alanları değerlendirmek için bire bir olan ufak köşe koltuk, konforlu minderler ve kombine edilmiş, balkon demirleri canlı bitkilerle süslenmiş. Diğer köşede de sevimli bir saksılık ve tekli koltuk var. Bu balkonıun dönüşüm hikayesini adım adım ’Küçük bir balkonu cennete dönüştürün’ başlıklı yazımızda takip edebilirsiniz.

2) Önce: Daha da küçük bir balkon

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Dekoratörler bu boş balkonu sahibinin ihtiyaçları ve bütçesi doğrultusunda öyle bir değiştirecekler ki, mekan muhteşem yaşam alanlarına dönüşecek. İki sandalyeden başka eşya sığmayacakmış gibi görünen bu küçük balkonun geçireceği değişime aşağıdaki fotoğrafta! Bu minik balkonun nasıl değiştiğini görünce çok şaşıracaksınız.

2) Sonra: Stil sahibi, elegan bir balkon

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Zemine ahşap rabıta döşeyen ustalar, demir korkulukları da siyah-beyaz, şık bir branda ile çevirerek balkonun ana hatlarını tamamlamışlar. Siyah ve beyaz renklerinin kontrastını kullanan tasarımcı bu uyumu koyu renk ahşapla birleştirerek ortaya güzel bir dizayn çıkarmış. Ayrıca korkuluklara bir asma saksı ve bir de asma mangal tablası ekleyerek balkonu oldukça kullanışlı bir alan haline getirmiş. Siyah bir masa ve rahat oturma bankı ile o bomboş balkon adeta sevimli bir odaya dönüşmüş. Siz de balkonunuzu yenilerken bu özelliklerin bir kısmından faydalanabilirsiniz. 

3) Önce: Geniş ancak bomboş bir balkon

Balkon - Öncesi Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Balkon – Öncesi

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Bu balkon ise oldukça geniş ancak tamamen boş bırakılmış. Oysa hoş bir oturma alanına dönüştürülebilir.

3) Sonra: İkinci bir oturma odası

Balkon - Sonrası Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Balkon – Sonrası

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Burada ise zemin kaplaması ve duvarın alttan bir kısmı yeni seramik karolar ile kaplanmış, korkuluğun üst kısmına katlanır camlar monte edilmiş. Böyle mekan yarı kapalı hale getirilmiş. Mekana sıcaklık katan, tatil havsı yaratan hasır koltuk takımı konmuş, sıcak havalar için tavan pervanesi elnemiş. Bu mekanaın artık tek ihtiyacı bir sürü yemyeşil, canlı bitki!

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4) Önce: Potansiyel iyi ancak ruh yok

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Bu balkon ilk bakışta dekore edilmiş gibi görünebilir; çünkü boş ya da atıl değil. Üstelik, açık havanın dinlendiriciliği pozitif bir etki bırakıyor. Bol miktarda saksı ve bitki de kullanılmış ve çocuklar içib ferforje masa sandalye komuş, zemin ise zaten oldukça güzel, çünkü ahşap deck ile kaplı. Ancak yine debu balkonda sıcak, misafirperver bir hava yok, soğuk ve sevimsiz görünüyor, biraz dokunuşa ihtiyacı var.

4) Sonra: Taze bir hava

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Bu mekanın biraz canlılıpa ihtiyacı vardı ve bu canlılık da gelişmiş yeşik bitkilerle sağlanmış. Çocuk oyun alanı olarak kullanıldığı için yer yer yapay çimler döşenmiş. Balkonun ilk halinde yer alan ahşap zemin döşemeleri oldukça iyi durumda olduğu için oturma alanı olarak dizayn edilen bölgede bu ahşap döşemeler korunmuş.

5) Önce: Kocaman, atıl balkon

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Kocaman olmasına rağmen hiç değerlendirilmemiş, atıl bırakılmış, bakımsız görüntüsüyle oldukça kullanışsız olan bu balkonu baştan sona değiştirecek çözüm ahşap dış mekan zemin kaplamalarında yatıyor. 

5) Sonra: Çözüm bembeyaz ahşap kaplamalarda

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Komple beyaz ahşapla kaplanan balkonun temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşmuş. Ahşap döşeme panellerini zeminde ve yan duvarlarda kullanmakla yetinmeyen tasarımcılar bir de oturma bankları tasarlamışlar. Beyaz renk sayesinde ferah bir görüntü kazanan bu balkonda insan kendini lüks bir güney otelinde tatilde gibi hisseder…

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