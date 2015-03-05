Birbirinden şık modern lavabo örnekleri

Bir evin en önemli mekânlarından birinin banyo olduğu tartışmaya açık bir konu değildir herhalde. Salonlar, oturma odaları, çalışma alanları evde en çok zaman geçirdiğiniz yerler olabilir, ama yeni bir ev alırken, yeni bir eve taşınırken ya da evinizi yeniden dekore ettirirken ilk düşünülen ya da bakılan yer çoğu zaman banyodur. Çünkü banyonun tasarımı ve işlevliliği hayatınızı ciddi anlamda değiştirebilir. Çünkü içinde az vakit geçirsek de, güne başladığımız yer banyodur ve banyo temizlik demektir. Yeni günün tazeliğini ve temizliği yalnızca işlevsel olarak değil, aynı zamanda tasarımıyla da yansıtan banyo tasarımları, her geçen gün biraz daha çeşitleniyor. Banyodaki en önemli unsur olan lavabo dizaynları da öyle. Artık o klasik, tek tipte lavaboların modası geçti; işte 21. yüzyılın modern lavabo tasarımlarından örnekler…