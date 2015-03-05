Birbirinden şık modern lavabo örnekleri

Bir evin en önemli mekânlarından birinin banyo olduğu tartışmaya açık bir konu değildir herhalde. Salonlar, oturma odaları, çalışma alanları evde en çok zaman geçirdiğiniz yerler olabilir, ama yeni bir ev alırken, yeni bir eve taşınırken ya da evinizi yeniden dekore ettirirken ilk düşünülen ya da bakılan yer çoğu zaman banyodur. Çünkü banyonun tasarımı ve işlevliliği hayatınızı ciddi anlamda değiştirebilir. Çünkü içinde az vakit geçirsek de, güne başladığımız yer banyodur ve banyo temizlik demektir. Yeni günün tazeliğini ve temizliği yalnızca işlevsel olarak değil, aynı zamanda tasarımıyla da yansıtan banyo tasarımları, her geçen gün biraz daha çeşitleniyor. Banyodaki en önemli unsur olan lavabo dizaynları da öyle. Artık o klasik, tek tipte lavaboların modası geçti; işte 21. yüzyılın modern lavabo tasarımlarından örnekler…
Unlimited Design tarafından tasarlanan bu banyonun pek çok dikkat çekici özelliği var elbette ama gözünüzün ilk olarak yekpare haldeki ayaklı dairesel lavaboya kaydığını biliyoruz. Modern mimarinin çarpıcı örneklerinden biri olan bu banyo ünitesi, sıradışı musluğu ve onu tamamlayan kare kesimli aynalarla daha da göz alıcı hale gelmiş.
Ahşap banyo sehpasının üzerine oturtulmuş bu taş lavaboysa klişe olmayan klasik mimarinin modern banyoya uyarlanışının mükemmel bir örneği niteliğinde. Yapısı, şekli ve dokusu itibariyle son derece sıradışı ve göz alıcı olan bu lavabonun etrafındaki aksesuarlar ve seramiklerin rengiyle bütünleşmiş ve çağdaş dünyanın içinde klasiğin tadını yakalamış. Bu estetik banyo tasarımı da Unlimited Design'a ait.
İşte incelikle işlenmiş modern bir lavabo ünitesi tasarımı daha. Hakan Helvacıoğlu imzalı bu dizaynda elips şeklindeki beyaz, sade ve şık lavabo tam bir minimalist dekorasyon örneği sergilerken, bu minimalist lavabo, aynanın etrafını çevreleyen duvar seramiklerinin hareketli ve renkli desenleriyle, lavabonun altındaki dolabın ince ve şık işlemeleriyle, lavabonun yanındaki aksesuarların gösterişiyle ve genel olarak üniteye hakim gri rengiyle kontrast oluşturarak çağdaş ve şık bir dekorasyon halini alıyor.
Gün geçtikçe modern lavabo ve banyolardaki klasik beyaz hakimiyeti de gitgitde azalıyor. Lab::İstanbul tarafından dizayn edilen bu banyoda da bunun kusursuz bir örneğini görüyoruz. Hardal rengi duvar fayanslarıyla ve eğlenceli, rengarenk duvar ve yer resimleriyle uyum içindeki bu sıcak renkli lavabo renkli banyolar için mükemmel bir fikir.
Lavabo tasarımının olmazsa olmazı fonksiyonelliktir. Bir lavabo ünitesi ne kadar şık ve ilgi çekici olursa olsun ergonomik açıdan sınıfta kalıyorsa kullanıcı için de sınıfta kalıyor demektir. Resimdeki lavaboysa, işlevselliğin şıklıkla birleşiminin bir örneği adeta. As Tasarım ve Mimarlık tarafından dizayn edilen bu banyo ünitesi kullanıcıya kullanışlı, estetik ve çağdaş bir dekorasyon modeli sunuyor. Duvara gömülmüş musluk birimi, lavabonun altında uzanan tezgah ve çekmeceli banyo dolabı, geniş ayna ve aynanın yanında konumlanmış raflarıyla bütünleşen bu modern lavabo kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Lavabonun en önemli özelliğiyse temizliği kolaylaştıran iç yüzeyi. Lavabonun içindeki köşeler yuvarlanarak suyun herhangi bir noktada kalmasına engel olan bir eğim yaratılmış, böylelikle lavaboda leke kalması daha zor olduğu gibi, temizlemesi de çok daha kolay.
Yine As Tasarım – Mimarlık tarafından dizayn edilen bu lavaboysa beyazın ve sadeliğin şıklığını gözler önüne seren bir dekorasyon örneği. Küçük alanlarda da zarif ve modern bir görünüm yaratabilen bu dar ama yüksek lavabo tasarımı kendi dairesel şeklini tamamlayan aynayla bütünleşmiş.
Lavabolar genelde dairsel tasarımlara sahip oldukları için köşeli tasarımların her zaman ayrı bir cazibesi vardır. Atelye 70 Planners & Architects ekibinin ellerinden çıkmış bu banyo tasarımıysa tek kelimeyle kusursuz bir minimal modern dekorasyon örneği olmakla beraber, bu kare lavabo, ince ve şık musluğu ve minimalist lavabo altı dolabı dar alanlar için de harika bir tasarım fikri niteliğinde.