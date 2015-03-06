Türkiye'den şiir gibi 5 mutfak

Siyahla gümüşün şahane dansına dayanarak tasarlanan bu mutfak adeta çağdaş 21. yüzyıl mutfaklarının kusursuz bir örneği olarak öne çıkıyor. Tarkan Oktay Mimarlık tarafından detaylara önem ve özen gösterilerek tasarlanmış olan bu mutfağın cazibesi ilk olarak elbette siyah ve kurşuni rengin kullanımından kaynaklansa da, aydınlatma, aspiratör dizaynı, dekorasyondaki öncelik sıralaması, musluğun, lavabonun, küçük ev aletlerinin ve hatta bardakların bile tasarımın bir parçası olarak düşünülmesi gibi ince ayrıntılar mutfağa çarpıcı ve bir o kadar da fonksiyonel bir nitelik katıyor. Açık bir mimariye sahip olan ve resimde de görüldüğü üzere devamında salona açılan bu mutfak, özellikle ocağın yanından uzanan oturma ünitesi ve sandalyelerinin şıklığıyla yalnızca yemek yapılan bir yer olmaktan çıkıyor ve bir yaşam alanına dönüşüyor.