Türkiye'den şiir gibi 5 mutfak

Günümüzde endüstriyel mutfak aletleri artık gündelik yaşamlarımızda kullanılmaya ve evlerimizin mutfağına girmeye başladı. Bunun sebeplerinden biri elbette endüstriyel mutfakların tasarım açısından bir hayli şık olması olsa da, aslında öncelikli ve birincil nedeni mutfak sanatlarına karşı farkındalığın ve ilginin artması. Artık hepimiz annelerimizden öğrendiğimiz klasik tariflerden başka şeyler de denemek, yeni tarifler pişirmek, mutfaktaki sanatın farkına varmak ve onun tadına bakmak istiyoruz. Bunun için de elbette iyi aletlere ihtiyacımız var. Biz de bu iyi endüstriyel mutfak aletleriyle, endüstriyel tarzda mutfak modellerinden bazılarını sizlerle paylaşalım dedik.
Sade ve gösterişten uzak şık ve modern mutfakların vazgeçilmez rengi beyazdır. Bu mutfak da beyaz kullanımının yaşam alanını boğmadan ve tekdüzeleşmeden uygulamasının iyi bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. As Tasarım – Mimarlık tarafından dizayn edilen mutfağın en göze çarpan ve işlevsel özelliği çift cepheli kullanım alanı. Bu özelliğiyle hem genelde alışık olduğumuz tek cepheli ya da L şeklindeki mutfak yapılarının ezberini bozarak sıradışı bir görünüm kazanmış, hem de dolap kullanım alanlarını genişleterek hem mutfak aletleri için geniş bir yer, hem de ortadaki boşluğun artmasıyla oluşan ferah bir hareket alanı sağlanmış.
Tuncer Sezgin İç Mimarlık tarafından dizayn edilen endüstriyel tarzlı bu mutfak ankastre mikrodalganın ve fırının altından onların bir devamıymış gibi uzanan çekmecelerle dikkat çekiyor. Ocağın altındaki çekmecelerdeki gümüş ince detaylar ve çekmecelerin beyaz, sürgülü, estetik yapısı mutfağa şık ve zarif bir hava katıyor. Mutfak dekorasyonundaki en önemli ve göze çarpan şeyse elbette tasarımın yıldızı niteliğindeki sıradışı, hareketli ve farklı yapısıyla, tavandan bir avize gibi sarkarak odayı aydınlatan ışıklı aspiratör.
Daima yenilikçi, yalın ve görsel anlamda zengin projeler üretmesiyle sektörde öne çıkan Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu mutfak renkleriyle, sandalyeleriyle, ışıklarıyla ve tasarımıyla son derece modern ve şık endüstriyel tarzlı mutfak modellerinden biri. Metalik renklerle bordonun muhteşem uyumuyla hem hareketli hem renkli bir tarz yaratılmış olan bu ferah ve geniş mutfak, şık ve modern olmakla birlikte aynı zamanda tezgahın, aletlerin ve diğer mutfak ünitelerinin dizilimi sayesinde bir hayli fonksiyonel hale gelmiş.
Siyahla gümüşün şahane dansına dayanarak tasarlanan bu mutfak adeta çağdaş 21. yüzyıl mutfaklarının kusursuz bir örneği olarak öne çıkıyor. Tarkan Oktay Mimarlık tarafından detaylara önem ve özen gösterilerek tasarlanmış olan bu mutfağın cazibesi ilk olarak elbette siyah ve kurşuni rengin kullanımından kaynaklansa da, aydınlatma, aspiratör dizaynı, dekorasyondaki öncelik sıralaması, musluğun, lavabonun, küçük ev aletlerinin ve hatta bardakların bile tasarımın bir parçası olarak düşünülmesi gibi ince ayrıntılar mutfağa çarpıcı ve bir o kadar da fonksiyonel bir nitelik katıyor. Açık bir mimariye sahip olan ve resimde de görüldüğü üzere devamında salona açılan bu mutfak, özellikle ocağın yanından uzanan oturma ünitesi ve sandalyelerinin şıklığıyla yalnızca yemek yapılan bir yer olmaktan çıkıyor ve bir yaşam alanına dönüşüyor.
Yine As Tasarım – Mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfaksa, tezgah kullanımı ezberlerini bozan bir uygulamaya sahip. Beyazın ferahlığından faydalanan bu yaşam alanında çoğu mutfakta gördüğümüz duvara dayalı tezgah ve tezgahın alt ve üst kısımlarına yerleştirilen dolap uygulamalarına sadık kalınmayarak son derece orijinal, özgün; bir o kadar da ergonomik, sıradışı ve ferah bir dekorasyon modeli oluşturulmuş. Mutfak dolaplarını buzdolabı ve fırınlarla bütünleşecek şekilde duvar kısmında kullanan dekorasyonda tezgah ortaya alınarak hem pişirme alanı hem de yemek masası olarak kullanımına olanak veriliyor. Beyaz rengin hakim olduğu odada aynı zamanda yan cephede bulunan geniş ve uzun pencere sayesinde aydınlık, şık ve çağdaş bir görünüm elde edilmiş.