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Şahane bir banyo için 6 pratik fikir

umit atdağ umit atdağ
Urban Chic per Karol, Vegni Design Vegni Design BanyoRaflar
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Şehirlerde inşa edilen evlerin banyoları genel olarak çok dar olarak yapılır.  Bu durum diğer odaların ölçülerini daha fazla  yapmak ve az kullanılan banyo için fazla yer ayırmamaktan kaynaklanır.  Bu duruma aykırı olarak kişilerin özel alanları olan banyoların hem dinlendirici özellikte olması hem de  daha şık ve zarif görünmesi için  bir takım hileler vardır. Bu hileler hayata geçirildiğinde dar banyolar hem dünyanın en güzel banyosu haline gelir hem de sizin için dinlendirici özelliği en fazla olan alan haline gelir.  Homify küçük banyoları geniş hale getirmenin püf noktalarını inceleyerek evinizde yer alan dar veya küçük olan banyoyu daha şık ve daha geniş bir banyo haline getirebilirsiniz. Küçük banyolarda  tercih edeceğiniz renklerden, kullanacağınız kumaşlara kadar pek çok unsuru değiştirerek geniş görünen ferah ve havadar banyolara sahip olabilirsiniz.

Ferahlık yaratın

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyonuz küçük olduğunda sizi sürekli rahatsız edecek ve banyonuzun üzerinize üzerinize geldiğini düşüneceğiniz için bir an önce banyodan çıkmak için can atarsınız. Bu durumun önüne geçmek için öncelikle banyo iç dekorasyonunu değiştirerek ferah ve havadar bir iç ortam oluşturmalısınız. Örnek resimde yer alan renkli ve canlı renkleri bulunan çiçekleri  banyonuza monte ederek  ferah bir iç ortam yarattığınızda banyonuz sizin için bir yaşam alanı haline gelecektir.

Perde seçimi

DECORACIÓN de INTERIORES. Casa Vintage, La Florinda La Florinda BanyoDekorasyon
La Florinda

La Florinda
La Florinda
La Florinda

Banyolar ışık almayan karanlık alanlar olduğu için dar veya geniş bir alana sahip olması çok önemli olmamaktadır. Bu nedenle küçük banyonuzun ışık alabilmesi ve içerideki ışığı sömürmemesi için açık renkli perdeler tercih etmelisiniz. Bu sayede banyonuzun aydınlık bir banyo olmasını sağlayabilirsiniz. Perdeler bir odaya renk veren ve canlılık kazandıran dekorasyon unsurları olduğu için perde tercihinde titiz davranmanız gereklidir.

Farklı aksesuarlar tercih edin

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Minimalist Banyo
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Banyonuzda kullandığınız ve alışkanlık kazandığınız aksesuarlarda değişiklik yapmanız banyonuzun havasını değiştireceği gibi sizinde banyonuza bakış açınızı değiştirecektir. Örnek olarak banyonuzda kullandığınız çamaşır sepeti yerine farklı ve doğal malzemelerden yapılmış bir bambu kamış sepet tercih etmeniz yeşil bitkiler ile bu doğallığı desteklemeniz banyonuzun daha doğal ve ferah bir iç ortama sahip olmasını sağlayacaktır.

Duvar dekorasyonları yapın

Urban Chic per Karol, Vegni Design Vegni Design BanyoRaflar
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

Banyonuzda yer alan duvar dekorasyonlarını belirli aralıklarla değiştirmeniz banyonuzun ferah ve geniş bir banyo oluşturmanızı sağlar. Banyo duvar dekorasyonlarında  banyoyu daraltacak tasarımlar yerine daha az yer kaplayan ve banyonuzu geniş gösteren tasarımlar tercih etmeniz gereklidir. Bu sayede banyonuzun genel görünüşü ve ölçüleri istediğiniz gibi olacak ve banyonuzda ferah bir iç ortam oluşacaktır.

Geniş aynalar kullanın

Remodelación Vivienda Baño, info8385 info8385 BanyoLavabolar
info8385

info8385
info8385
info8385

Banyolarda kullanacağınız geniş aynalar ile geniş banyolar yaratmak en bilinen yöntemdir. Banyonuzda bir duvar veya imkan dahilinde diğer duvarlarda dahil olacak şekilde geniş aynalar tercih etmeniz banyonuzun içinize sinecek bir görüntüye kavuşmasını sağlayacaktır. Aynaların dışında aydınlatma sistemini de özenli bir şekilde yaparak aydınlık ve ferah bir banyo oluşturabilirsiniz.

Beyaz renkleri tercih edin

Baños, Opiusly Opiusly BanyoDepo
Opiusly

Opiusly
Opiusly
Opiusly

Aydınlık ve ışıl ışıl bir banyo ferah bir banyo olacağı için ölçülerin önemi kalmayacaktır. Bu nedenle banyonuzda beyaz ve açık tonlar tercih ederek görsel bir banyo dolanı tercih etmeniz banyonuzun iç ortamını geniş göstereceği gibi  sizi içine çeken bir banyo haline gelecektir. 

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