Şahane bir banyo için 6 pratik fikir

Şehirlerde inşa edilen evlerin banyoları genel olarak çok dar olarak yapılır. Bu durum diğer odaların ölçülerini daha fazla yapmak ve az kullanılan banyo için fazla yer ayırmamaktan kaynaklanır. Bu duruma aykırı olarak kişilerin özel alanları olan banyoların hem dinlendirici özellikte olması hem de daha şık ve zarif görünmesi için bir takım hileler vardır. Bu hileler hayata geçirildiğinde dar banyolar hem dünyanın en güzel banyosu haline gelir hem de sizin için dinlendirici özelliği en fazla olan alan haline gelir. Homify küçük banyoları geniş hale getirmenin püf noktalarını inceleyerek evinizde yer alan dar veya küçük olan banyoyu daha şık ve daha geniş bir banyo haline getirebilirsiniz. Küçük banyolarda tercih edeceğiniz renklerden, kullanacağınız kumaşlara kadar pek çok unsuru değiştirerek geniş görünen ferah ve havadar banyolara sahip olabilirsiniz.